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​गांधी जयंती के चलते लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन; सुबह सात बजे से लागू होगी नई व्यवस्था, देखें पूरा रूट प्लान

डीसीपी ​ट्रैफिक रवीना त्यागी ने कहा कि वीआईपी कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकीय आपात स्थिति और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 8:07 PM IST

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लखनऊ : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर माल्यार्पण कार्यक्रम के चलते शुक्रवार को विभिन्न इलाके में डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी. 2 अक्टूबर को सुबह 7:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक हजरतगंज, जीपीओ पार्क, विधानसभा मार्ग और आस-पास के प्रमुख चौराहों पर सामान्य यातायात और भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.


​प्रमुख चौराहों पर ऐसा रहेगा डायवर्जन प्लान

  • ​बंदरियाबाग चौराहा से जनभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा, जीपीओ पार्क और विधानसभा की ओर सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक लालबत्ती चौराहा, कैंट अथवा गोल्फ क्लब चौराहा और गांधी सेतु (1090) चौराहा होकर गुजरेगा.
  • ​डीएसओ चौराहा से हजरतगंज और जीपीओ पार्क की ओर जाने वाले वाहनों को पार्क रोड चौराहा या सिसेंडी तिराहा की तरफ मोड़ा जाएगा.
  • ​रॉयल होटल चौराहा से विधानसभा और हजरतगंज की तरफ जाने वाला सामान्य यातायात कैसरबाग चौराहा, सिसेंडी तिराहा या बर्लिंगटन चौराहा होकर निकाला जाएगा.
  • ​चारबाग व केकेसी तिराहा से चारबाग/केकेसी से आने वाली सिटी और रोडवेज बसें हुसैनगंज, रॉयल होटल और विधानसभा मार्ग पर नहीं जा सकेंगी. ये बसें लोको चौराहा, कैंट अथवा हुसैनगंज (बर्लिंगटन) चौराहे से बाएं मुड़कर कैसरबाग होकर अपने गंतव्य को जाएंगी.
  • ​महानगर व संकल्प वाटिका से संकल्प वाटिका पुल के नीचे तिराहे से आने वाले बड़े वाहन और सिटी बसें सिकंदरबाग, हजरतगंज और विधानसभा की ओर नहीं जा सकेंगी. यह ट्रैफिक बैकुंठ धाम तिराहा, 1090 चौराहा, बंदरियाबाग, लालबत्ती चौराहा और कैंट होकर जा सकेगा.
  • ​गोमतीनगर से आने वाले बड़े वाहन/बसें 1090 चौराहे से गोल्फ क्लब, बंदरियाबाग होकर हजरतगंज जाने वाले बड़े वाहन संकल्प वाटिका ओवरब्रिज और चिरैयाझील होकर कैसरबाग जाएंगे अथवा कमता तिराहा से शहीद पथ होकर उतरेठिया पुल से निकल सकेंगे.
  • ​सिकंदरबाग चौराहा से हजरतगंज और विधानसभा की ओर जाने वाला सामान्य ट्रैफिक, पीएनटी चौराहा और 1090 चौराहा होकर जाएगा.
  • ​सुभाष चौराहा से हजरतगंज की ओर जाने वाले वाहन चिरैयाझील तिराहा, बैकुंठ धाम तिराहा अथवा सिकंदरबाग होकर गंतव्य को पहुंचेंगे.
  • ​लालबत्ती चौराहा से एनेक्सी तिराहे की ओर जाने वाला ट्रैफिक एसएन ओवरब्रिज, अब्दुल हमीद चौराहा, करियप्पा चौराहा अथवा बंदरियाबाग और 1090 होकर निकाला जाएगा.
  • ​एनेक्सी तिराहा से सिसेंडी तिराहा से इस मार्ग का सामान्य यातायात प्रेरणा स्थल तिराहा और लालबत्ती चौराहा होकर संचालित होगा.

    ​इमरजेंसी वाहनों को मिलेगी छूट, कंट्रोल रूम नंबर जारी

    डीसीपी ​ट्रैफिक रवीना त्यागी ने स्पष्ट किया है कि वीआईपी कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकीय आपात स्थिति और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. किसी भी चिकित्सकीय आपात स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी जाने की अनुमति रहेगी.

    ​ट्रैफिक हेल्पलाइन : मार्ग में किसी भी प्रकार की असुविधा या जाम की स्थिति में सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.


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