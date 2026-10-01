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​गांधी जयंती के चलते लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन; सुबह सात बजे से लागू होगी नई व्यवस्था, देखें पूरा रूट प्लान

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर माल्यार्पण कार्यक्रम के चलते शुक्रवार को विभिन्न इलाके में डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी. 2 अक्टूबर को सुबह 7:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक हजरतगंज, जीपीओ पार्क, विधानसभा मार्ग और आस-पास के प्रमुख चौराहों पर सामान्य यातायात और भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.



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