लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन; विधानसभा सत्र के चलते बड़ा बदलाव, घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान
पुलिस उपायुक्त कमलेश दीक्षित ने बताया कि यह व्यवस्था सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी. ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर जानकारी उपलब्ध है.
Published : December 18, 2025 at 7:58 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर राजधानी की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. शुक्रवार से सत्र की समाप्ति तक हजरतगंज और विधानसभा के आसपास के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए बंदरियाबाग, रॉयल होटल और हजरतगंज चौराहे जैसे व्यस्त इलाकों में सामान्य वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. ऐसे में शहरवासियों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है.
इन रास्तों पर रहेगी पाबंदी:
- बंदरियाबाग चौराहा से राजभवन, हजरतगंज और विधानसभा की ओर जाना मना है.
- डीएसओ चौराहा से हजरतगंज, जीपीओ और विधानसभा मार्ग की तरफ ट्रैफिक बंद रहेगा.
- रॉयल होटल चौराहा से विधानसभा के सामने से हजरतगंज की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे.
- बसों के लिए रोक: गोमतीनगर, चारबाग (केकेसी) और महानगर की तरफ से आने वाली सिटी व रोडवेज बसें हजरतगंज और विधानसभा की ओर नहीं जा सकेंगी.
- परिवर्तन चौक: यहां से हजरतगंज और विधानसभा की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा.
अगर आप हजरतगंज या विधानसभा की ओर जाना चाहते हैं, तो इन रास्तों का प्रयोग करें
- गोमतीनगर/महानगर से चारबाग बैकुंठ धाम, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज, चिरैयाझील या 1090 चौराहा, कैंट होकर जाएं.
- चारबाग से हजरतगंज लोको चौराहा, कैंट या बर्लिंग्टन चौराहा से कैसरबाग होकर जाएं.
- बंदरियाबाग से हजरतगंज लालबत्ती चौराहा, कैंट या गोल्फ क्लब और 1090 चौराहा होकर जाएं.
- डीएसओ से अन्य क्षेत्र पार्क रोड और मेफेयर तिराहा का उपयोग करें.
- परिवर्तन चौक से चारबाग सुभाष चौराहा, चिरैयाझील या बर्लिंग्टन चौराहा होकर जाएं.
वाहन चालकों के लिए सलाह: विधानसभा सत्र के दौरान हजरतगंज चौराहे पर दबाव अधिक रहेगा, इसलिए मेफेयर तिराहा या चिरैयाझील वाले वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें. सिटी बसें और रोडवेज बसें मुख्य डाइवर्टेड रूट (कैंट/बर्लिंग्टन) से ही संचालित होंगी. पुलिस उपायुक्त कमलेश दीक्षित ने बताया कि यह व्यवस्था सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी.
किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में प्रतिबंधित मार्ग से गुजरने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है. समय की बचत के लिए 1090 चौराहा और कैंट वाले रास्तों को प्राथमिकता दें.
