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​लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन: डालीबाग क्षेत्र में सुबह 7 बजे से बदले रहेंगे रास्ते, निकलने से पहले देखें रूट प्लान

​लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : डालीबाग क्षेत्र में शुक्रवार (23 अक्टूबर) को विशेष यातायात डायवर्जन लागू रहेगा. यातायात पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, सुबह 07:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक डालीबाग तिराहा, बालू अड्डा, बटलर पैलेस और गन्ना संस्थान के आसपास सामान्य वाहनों का आवागमन आवश्यकतानुसार प्रतिबंधित रहेगा. यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को असुविधा और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है.

प्रमुख रूट डायवर्जन और वैकल्पिक व्यवस्था-