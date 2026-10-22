लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन: डालीबाग क्षेत्र में सुबह 7 बजे से बदले रहेंगे रास्ते, निकलने से पहले देखें रूट प्लान
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को असुविधा और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 9:45 PM IST
लखनऊ : डालीबाग क्षेत्र में शुक्रवार (23 अक्टूबर) को विशेष यातायात डायवर्जन लागू रहेगा. यातायात पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, सुबह 07:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक डालीबाग तिराहा, बालू अड्डा, बटलर पैलेस और गन्ना संस्थान के आसपास सामान्य वाहनों का आवागमन आवश्यकतानुसार प्रतिबंधित रहेगा. यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को असुविधा और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है.
प्रमुख रूट डायवर्जन और वैकल्पिक व्यवस्था-
- डालीबाग तिराहा से बालू अड्डा की तरफ जाने वाला सामान्य यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यह ट्रैफिक दैनिक जागरण चौराहा और सिकंदरबाग चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.
- बालू अड्डा से डालीबाग तिराहे की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. इस मार्ग के वाहनों को बैकुंठधाम की तरफ डायवर्ट किया गया है.
- बटलर पैलेस तिराहे से डालीबाग तिराहे की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा. वाहन चालक जॉपलिंग रोड होकर अपने गंतव्य की ओर निकल सकेंगे.
- यूपी टेक से गन्ना संस्थान की ओर सामान्य गाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा. यह ट्रैफिक दैनिक चौराहा, जॉपलिंग चौराहा एवं सिकंदरबाग चौराहा होकर गुजर सकेगा.
आपातकालीन वाहनों को रहेगी छूट : यातायात पुलिस के अनुसार, डायवर्जन के दौरान चिकित्सकीय आपात स्थिति में एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को वैकल्पिक मार्ग न होने की दशा में प्रतिबंधित मार्गों से भी गुजरने की अनुमति रहेगी. यातायात संबंधी किसी भी प्रकार की असुविधा, मार्ग की जानकारी या सहायता के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर: 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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