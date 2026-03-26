राम नवमी और नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़, कानपुर में राम नवमी पर निकलेगी शोभायात्रा, रूट डायवर्ट
रामलला मंदिर से शोभायात्रा शुरू होगी, जिसके चलते दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक कानपुर के कई इलाकों में यातायात डायवर्जन होगा लागू.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 3:48 PM IST
कानपुर: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और राम नवमी पर पूरे उत्तर प्रदेश में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की आराधना की और पारंपरिक तरीके से नवरात्रि व्रत का समापन किया. नवरात्रि शुरू होते ही घर-घर माता की चौकी सजाई हुई है. चारों ओर जय माता के नारों के साथ कन्या पूजन किया जा रहा है. सुबह से ही मंदिरों और घरों में मां दुर्गा के नारे गूंज रहे हैं.
श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर 2 से 10 साल की कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनके चरण धोए, तिलक लगाया और चुनरी ओढ़ाकर सम्मान किया. कन्या पूजन के दौरान भक्तों ने कन्याओं को हलवा पूरी और काले चने का प्रसाद खिलाया. इसके साथ ही उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया. कई जगहों पर सामूहिक कन्या भोज का भी आयोजन देखने को मिला है.
वहीं, कानपुर में राम नवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभायात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. 27 मार्च को रावतपुर स्थित रामलला मंदिर से शोभायात्रा शुरू होगी, जिसके चलते दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक शहर के कई इलाकों में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा. पुलिस प्रशासन के अनुसार, भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों पर मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. इससे शोभायात्रा मार्ग पर सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सकेगा.
इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन
- विजय नगर चौराहे से नमक फैक्ट्री होते हुए मसवानपुर जाने वाले भारी वाहन नहीं जा सकेंगे. इन्हें फजलगंज और जरीब चौकी की ओर मोड़ा जाएगा.
- शारदा नगर क्रॉसिंग से नमक फैक्ट्री की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को छपेड़ा पुलिया मार्ग से नहीं जाने दिया जाएगा, उन्हें गुरुदेव चौराहे की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
- मसवानपुर से विजय नगर की दिशा में जाने वाले भारी वाहनों को दलेलपुरवा क्रॉसिंग की ओर भेजा जाएगा.
- सिलेंडर चौराहे से केडीएम स्कूल होते हुए शनैश्वर मंदिर तिराहे तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी.
पार्किंग की व्यवस्था: यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की है. नमक फैक्ट्री से एकता स्वीट हाउस रोड के दाईं ओर सब्जी मंडी क्षेत्र में वाहन खड़े किए जा सकेंगे.
इसके अलावा द्विवेदी पार्टी लॉन के खाली मैदान का भी उपयोग पार्किंग के रूप में किया जाएगा. रामलला आरोग्यधाम के पास बने नए खाली मैदान में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों की पार्किंग निर्धारित की गई है.
प्रशासन की अपील: पुलिस ने शहरवासियों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है. किसी भी समस्या की स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल रूम (9305104340) और हेल्पलाइन नंबर (9305104387) पर संपर्क किया जा सकता है. साथ ही वाहन चालकों से एम्बुलेंस को प्राथमिकता देने और तुरंत रास्ता खाली करने का अनुरोध किया गया है, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को समय पर मदद मिल सके.
श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर सहारनपुर के सिद्धपीठ शाकम्भरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है. जहां श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर 2 से 10 साल की कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनके चरण धोए, तिलक लगाया और चुनरी ओढ़ाकर सम्मान किया.
पंडित रोहित विशिष्ठ ने बताया कि कन्या पूजन की परंपरा सदियों पुरानी है और इसका सीधा संबंध माता वैष्णो देवी की कथा से जुड़ा है. मान्यता है कि नौ कन्याओं की पूजा के बिना नवरात्रि व्रत अधूरा माना जाता है. नवरात्रि की सप्तमी से ही कन्या पूजन शुरू हो जाता है, लेकिन अष्टमी और नवमी को इसका विशेष महत्व होता है.
इन दिनों कन्याओं को नौ देवियों का रूप मानकर पूजन किया जाता है. बदलते दौर में भी आस्था और परंपरा की जड़ें मजबूत हैं, जो हर साल दुर्गा अष्टमी पर और गहरी होती जा रही हैं.
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