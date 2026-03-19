ईद पर लखनऊ में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन; ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद के रास्ते रहेंगे बंद, जानिए वैकल्पिक रास्ते
जानकारी के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 3:44 PM IST
लखनऊ : राजधानी में ईद-उल-फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, नमाज के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद पक्का पुल और अन्य प्रमुख स्थलों के आसपास रूट डायवर्जन लागू किया है. यह व्यवस्था सुबह 6 बजे से नमाज संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी.
प्रमुख डायवर्जन और वैकल्पिक मार्ग
टीले वाली मस्जिद/पक्का पुल क्षेत्र : सीतापुर रोड से डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से पक्के पुल की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा. वाहन निरालानगर और आईटी चौराहा होकर जा सकेंगे.
दिनांकः 20/21.03.2026 को ईद-उल-फितर का पर्व मनाया जायेगा।— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) March 18, 2026
उक्त अवसर पर शहर की विभिन्न मस्जिदों में ईद-उल-फितर की नमाज अदा की जाती रही है। जिसके दृष्टिगत यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्ननव रहेगी।@Uppolice @dgpup pic.twitter.com/EsZWKLh21H
हरदोई रोड/बालागंज : बड़े वाहन और बसें कोनेश्वर चौराहे से चौक और मेडिकल कॉलेज की तरफ डायवर्ट की जाएंगी.
शाहमीना तिराहा : यहां से पक्के पुल की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा.
ऐशबाग ईदगाह क्षेत्र
नाका से ऐशबाग : नमाजियों के वाहनों के अलावा अन्य वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. ये वाहन रकाबगंज या मवैया होकर जा सकेंगे.
राजेंद्र नगर/मोतीनगर : राजेंद्र नगर से ईदगाह की ओर जाने वाला ट्रैफिक मोतीनगर की तरफ मोड़ा जाएगा.
हैदरगंज : यहां से ईदगाह की ओर केवल नमाजियों के वाहन ही अनुमन्य होंगे.
अन्य महत्वपूर्ण पाबंदियां
एवरेडी तिराहा : मिल एरिया की ओर भारी वाहन नहीं जा सकेंगे.
डालीगंज पुल : सीतापुर रोड जाने वाले वाहन आईटी चौराहा और कपूरथला होकर निकलेंगे.
पीली कॉलोनी/मोतीझील : इन कॉलोनियों के अंदर से ईदगाह की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे.
आपातकालीन सेवाओं को छूट
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस, फायर सर्विस, शव वाहन और स्कूली वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. किसी भी चिकित्सीय आपात स्थिति में इन वाहनों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्ग से निकाला जाएगा.
हेल्पलाइन नंबर : यातायात संबंधी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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