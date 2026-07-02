आगरा की लाइफलाइन एमजी रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू; जाम से बचने को ये रूट अपनाएं
मेट्रो पिलर निर्माण की वजह से एमजी रोड पर चार पहिया वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 2:50 PM IST
आगरा: ताजनगरी में मेट्रो पिलर निर्माण कार्य के चलते शहर की लाइफ लाइन एमजी रोड पर यातायात में बदलाव किया है. कलेक्ट्रेट तिराहा से स्टेट बैंक चौराहा के बीच पिलर के निर्माण की वजह से दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, जिससे जाम की समस्या है. इसलिए यातायात पुलिस ने यातायात डायवर्जन लागू किया गया है.
डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि मेट्रो पिलर निर्माण की वजह से एमजी रोड पर चार पहिया वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है, जिससे कलेक्ट्रेट की तरफ कार और सिटी बसें नहीं चलेंगी. यहां से गुजरने वाले चार पहिया और बसों को परिवर्तित मार्ग से निकाला जाएगा. जनता से अपील की कि यातायात व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.
बता दें कि आगरा में एमजी रोड पर मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से एमजी रोड पर कई जगह बैरिकेडिंग की गई है, जिससे रास्ता संकरा हो गया है, जिससे जाम लगता है. अब व्यस्ततम कलेक्ट्रेट तिराहा और एसबीआई चौराहा के बीच मेट्रो पिलर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जाम लग रहा है. इसलिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है.
यह रहेगी यातायात व्यवस्था
- भगवान टॉकीज से कलेक्ट्रेट होकर जाने वाले चार पहिया वाहन और बसें सुल्तानगंज की पुलिया, वाटरवर्क्स चौराहा से यमुना किनारा, बिजलीघर, छीपीटोला, बालूगंज, विक्टोरिया तिराहा और करियप्पा रोड होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.
- सूरसदन से कलेक्ट्रेट होकर जाने वाले चार पहिया और बसें वजीरपुरा, पालीवाल पार्क, गधापाड़ा, जीवनी मंडी, यमुना किनारा, बिजलीघर, छीपीटोला, बालूगंज, विक्टोरिया तिराहा एवं करियप्पा रोड होकर जाएंगे.
- हरीपर्वत से कलेक्ट्रेट होकर जाने वाले चार पहिया वाहन और बसें घाटिया आजमखां रोड, पानी की टंकी तिराहा से सेंट पैट्रिक्स एवं सेंट पीटर्स के सामने से वजीरपुरा, पालीवाल पार्क, गधापाड़ा, जीवनीमंडी, यमुना किनारा, बिजलीघर, छीपीटोला, बालूगंज, विक्टोरिया तिराहा एवं करियप्पा रोड होकर जाएंगे.
- दोपहिया वाहन चालक धाकरान तिराहा से सदर भट्टी, मंटोला, मदीना होटल, आरओबी बिजलीघर से छीपीटोला, बालूगंज, औलिया रोड, फोर्ट रोड होकर विक्टोरिया तिराहा व करियप्पा रोड होकर जा सकेंगे.
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