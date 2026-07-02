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आगरा की लाइफलाइन एमजी रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू; जाम से बचने को ये रूट अपनाएं

आगरा: ताजनगरी में मेट्रो पिलर निर्माण कार्य के चलते शहर की लाइफ लाइन एमजी रोड पर यातायात में बदलाव किया है. कलेक्ट्रेट तिराहा से स्टेट बैंक चौराहा के बीच पिलर के निर्माण की वजह से दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, जिससे जाम की समस्या है. इसलिए यातायात पुलिस ने यातायात डायवर्जन लागू किया गया है.

डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि मेट्रो पिलर निर्माण की वजह से एमजी रोड पर चार पहिया वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है, जिससे कलेक्ट्रेट की तरफ कार और सिटी बसें नहीं चलेंगी. यहां से गुजरने वाले चार पहिया और बसों को परिवर्तित मार्ग से निकाला जाएगा. जनता से अपील की कि यातायात व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.



बता दें कि आगरा में एमजी रोड पर मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से एमजी रोड पर कई जगह बैरिकेडिंग की गई है, जिससे रास्ता संकरा हो गया है, जिससे जाम लगता है. अब व्यस्ततम कलेक्ट्रेट तिराहा और एसबीआई चौराहा के बीच मेट्रो पिलर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जाम लग रहा है. इसलिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है.



यह रहेगी यातायात व्यवस्था