PM नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी; आज रात 12 बजे से होगा लागू, देखें रूट प्लान
क्रिसमस के जश्न को लेकर 25 दिसंबर को लखनऊ के हजरतगंज और कैथेड्रल चर्च के आस-पास ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी.
Published : December 24, 2025 at 10:59 PM IST
लखनऊ : राजधानी में बसंत कुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लोकार्पण करेंगे. कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं. 24 दिसंबर की रात 12 बजे से दुबग्गा, मोहान रोड, किसान पथ और सीतापुर रोड से जुड़े कई रास्तों पर नो-एंट्री लागू हो जाएगी. भारी वाहनों को शहर की सीमा के बाहर से ही डायवर्ट कर दिया गया है. डायवर्जन प्लान बुधवार रात से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा. इसके अलावा क्रिसमस के जश्न को लेकर 25 दिसंबर को लखनऊ के हजरतगंज और कैथेड्रल चर्च के आस-पास ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी.
शहर के भीतर प्रमुख बदलाव आंतरिक डायवर्जन
दुबग्गा और मलिहाबाद क्षेत्र : मलिहाबाद और मुंजासा तिराहा से बाजनगर/किसान पथ की ओर सामान्य और कमर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को मोहान रोड की ओर डायवर्ट किया गया है.
भिठौली और सीतापुर रोड : भिठौली तिराहा से कार्यक्रम स्थल की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा. वाहन इंजीनियरिंग कॉलेज या बख्शी का तालाब होकर निकल सकेंगे.
दुबग्गा तिराहा : दुबग्गा से सीतापुर बाईपास या छन्दोईया की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी.
पुराना लखनऊ : नया पक्का पुल और कुड़ियाघाट से घैला तिराहा की ओर जाने वाले वाहन कोनेश्वर, बालागंज और दुबग्गा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.
भारी वाहनों के लिए अंतर-जनपदीय डायवर्जन बाह्य डायवर्जन
कानपुर/उन्नाव से आने वाले वाहन : गोरखपुर, आजमगढ़ या बस्ती जाने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. उन्हें फतेहपुर, बछरावां और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होकर भेजा जाएगा.
सीतापुर से आने वाले वाहन : गोंडा-बस्ती की ओर जाने वाले वाहन चहलारी घाट से बहराइच होकर निकलेंगे.
हरदोई से आने वाले वाहन : भारी वाहन बघौली, बांगरमऊ और उन्नाव होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का मार्ग पकड़ेंगे.
बाराबंकी से आने वाले वाहन : कानपुर या दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन हैदरगढ़, बछरावां और लालगंज होकर जाएंगे.
क्रिसमस पर हजरतगंज की ओर जाने से पहले देख लें यह ट्रैफिक प्लान : क्रिसमस के जश्न को लेकर 25 दिसंबर को हजरतगंज और कैथेड्रल चर्च के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी. दोपहर 3 बजे से कई प्रमुख मार्गों पर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी जाएगी. पुलिस ने वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों और मल्टीलेवल पार्किंग का उपयोग करने की सलाह दी है.
इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध
- सुभाष/परिवर्तन चौक से हजरतगंज से सामान्य ट्रैफिक मेफेयर और अल्का तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा. वाहन अशोक लाट, चिरैयाझील या संकल्प वाटिका ओवरब्रिज होकर जा सकेंगे.
- केडी सिंह बाबू स्टेडियम से हिन्दी संस्थान मार्ग बंद रहेगा. ट्रैफिक स्टेट बैंक तिराहा, सहारागंज या सिकंदरबाग होकर निकलेगा.
- मेफेयर से अल्का तिराहा तक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. ट्रैफिक लालबाग या वाल्मीकि तिराहे की ओर मोड़ा जाएगा.
- हजरतगंज चौराहे से अल्का/मेफेयर तक मुख्य चौराहे से अल्का की ओर गाड़ियां नहीं जा सकेंगी. लोग सिकंदरबाग या कैपिटल तिराहे का प्रयोग करें.
- बैंक ऑफ इंडिया/लीला टाकीज से कैथेड्रल तक इधर से वाहन नहीं गुजर सकेंगे. वैकल्पिक मार्ग के रूप में नवल किशोर रोड या लॉरेंस टेरेस कॉलोनी का उपयोग करें।
पार्किंग की व्यवस्था
- सेंट फ्रांसिस स्कूल कार्यक्रम में आने वाले वाहन स्कूल परिसर के अंदर और बाहर सड़क किनारे एक पंक्ति में पार्क किए जा सकेंगे.
- हजरतगंज मल्टीलेवल पार्किंग में वाहन नवल किशोर रोड से होकर आ-जा सकेंगे।
नो-पार्किंग जोन
हजरतगंज चौराहे से अल्का तिराहा, मेफेयर तिराहा और शाहनजफ रोड मजार चौराहे तक किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग सख्त वर्जित रहेगी.
डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम के दौरान एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहनों को किसी भी मार्ग पर नहीं रोका जाएगा. आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.
