लखनऊ में एएमसी वार मैराथन: सुबह 4 बजे से रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन; जानिए वैकल्पिक रास्ते
यातायात संबंधी किसी भी समस्या या आपातकालीन स्थिति में लोग ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 8:13 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में रविवार को एएमसी वार मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कई प्रमुख मार्गों पर बड़े बदलाव किए हैं.
रविवार तड़के 4 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक मनोज पाण्डेय चौराहा, मानिक शॉ द्वार और एपीएस जैसे व्यस्त इलाकों में सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. मैराथन रूट को सुचारु बनाने के लिए यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया हैं. हालांकि, आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए इन प्रतिबंधित रास्तों पर छूट रहेगी.
इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन
- मनोज पाण्डेय चौराहा: यहां से आने वाला सामान्य यातायात LJS चौराहे की तरफ नहीं जा सकेगा. वाहन चालकों को अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करना होगा.
- एपीएस: यहां से आने वाले वाहन मनोज पाण्डेय चौराहे की ओर नहीं बढ़ सकेंगे. इस रूट के ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है.
- मानिक शॉ द्वार: यहां से आने वाला सामान्य यातायात LJS चौराहे की तरफ जाने के लिए प्रतिबंधित रहेगा. यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों से गंतव्य तक पहुंचना होगा.
आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष छूट: ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के बावजूद चिकित्सकीय आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर सर्विस और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी जाने की अनुमति रहेगी. यदि कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, तो स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक कर्मी इन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता देंगे.
मदद के लिए इस नंबर पर संपर्क करें: यातायात संबंधी किसी भी समस्या या आपातकालीन स्थिति में लोग ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
