ETV Bharat / state

दिल्ली में कल इंडियन नेवी हाफ मैराथन, कई रास्तों पर डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक; एडवाइजरी जारी

इंडियन नेवी हाफ मैराथन पर राष्ट्रीय राजधानी की कई मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा और डायवर्जन लागू किए जाएंगे.

इंडियन नेवी हाफ मैराथन पर ट्रैफिक एडवाइजरी
इंडियन नेवी हाफ मैराथन पर ट्रैफिक एडवाइजरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 31, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को होने वाली हाफ मैराथन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है. इसमें बताया गया है कि रविवार को जब इंडियन नेवी हाफ मैराथन होगी तो राष्ट्रीय राजधानी की कई मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा और डायवर्जन लागू किए जाएंगे. यह इवेंट फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल और सशस्त्र बलों और आम लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है. इसमें लगभग 15000 धावकों के भाग लेने की उम्मीद है. मैराथन को 1 फरवरी को सुबह 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाई जाएगी.

एडवाइजरी के मुताबिक, तय रास्तों पर सुबह 4:45 बजे से 9 बजे तक ट्रैफिक मूवमेंट रेगुलेट किया जाएगा. इमरजेंसी गाड़ियों को बिना किसी रुकावट के जाने दिया जाएगा, जबकि भीड़ की डेंसिटी के हिसाब से क्रॉस ट्रैफिक को इजाजत दी जाएगी.

इन सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मैराथन के दौरान कई प्रमुख सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा और आवश्यकता के अनुसार डायवर्जन लागू किए जाएंगे. इस दौरान 4th एवेन्यू–भीष्म पितामह मार्ग जंक्शन, कोटला रेड लाइट, सेवा नगर रेड लाइट, मेहरचंद मार्केट रेड लाइट, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट सी-हेक्सागन, कर्तव्य पथ, जनपथ, रायसीना रोड, पंडारा रोड जंक्शन, क्यू-पॉइंट, आर/ए मैन सिंह रोड, आर/ए सुनहरी मस्जिद, आर/ए गुरुद्वारा रकाबगंज, गोल डाकखाना और जय सिंह रोड–बाबा खड़क सिंह लेन सहित कई अहम मार्ग प्रभावित रहेंगे.

हाफ मैराथन के 21.01 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ अलग-अलग समय पर आयोजित की जाएगी. 21.01 किमी की दौड़ सुबह 5.30 बजे, 10 किमी की दौड़ सुबह 6.30 बजे और 5 किमी की दौड़ सुबह 7.30 बजे शुरू होगी. सभी दौड़ों के रूट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और जनपथ जैसे प्रमुख इलाकों से गुजरेंगे और अंत में वापस स्टेडियम पर समाप्त होंगे.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रभावित सड़कों से यथासंभव बचें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें. रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को विशेष रूप से पहले से यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है. आपातकालीन वाहनों को बिना किसी बाधा के आवाजाही की अनुमति दी जाएगी. ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से ताज़ा अपडेट लेते रहने की भी अपील की गई है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

TRAFFIC DIVERSIONS IN DELHI
TRAFFIC ADVISORY ON HALF MARATHON
DELHI TRAFFIC POLICE
इंडियन नेवी हाफ मैराथन
INDIAN NAVY HALF MARATHON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.