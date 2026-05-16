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बिहार में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक सिपाही को बालू लदे ट्रैक्टर ने रौंदा, इलाज के दौरान मौत

बिहार में बालू माफिया का तांडव जारी है. ट्रैफिक जवान ने नो एंट्री में जाने से रोका तो चालक ने सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया-

ट्रैफिक सिपाही की मौत
ट्रैफिक सिपाही की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 16, 2026 at 9:05 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस जवान की बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई. जिला मुख्यालय सासाराम स्थित एसपी जैन कॉलेज मोड़ के पास नो एंट्री में भारी वाहन को रोकने के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ.

वाराणसी में इलाज के दौरान तोड़ा दम : गंभीर रूप से घायल जवान मुकेश कुमार को पहले सासाराम सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक सिपाही मुकेश लखीसराय के रहने वाले थे.

नो एंट्री में वाहन रोकने के दौरान हुआ हादसा : रोहतास एसपी रौशन कुमार ने बताया कि सासाराम नगर थाना क्षेत्र में यातायात के सुगम परिचालन को लेकर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहती है. इस निषेधाज्ञा के पालन के लिए एसपी जैन मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाती है. इसी दौरान ट्रैफिक थाना के जवान मुकेश कुमार ने एक ट्रैक्टर को नो एंट्री में घुसने से रोका.

चालक की लापरवाही से हुई घटना : एसपी के अनुसार ट्रैक्टर चालक ने रोकने पर आपराधिक लापरवाही दिखाते हुए वाहन चढ़ा दिया, जिससे सिपाही मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल पहुंचाया गया. वहां से हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, बनारस रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

''सासाराम नगर थाना क्षेत्र में यातायात के सुगम परिचालन को लेकर 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन निषेध है. उक्त निषेधाज्ञा के अनुपालन हेतु एसपी जैन मोड़ पर ट्रैफिक जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाती है. इसी क्रम में एसपी जैन मोड़ पर ट्रैफिक थाना के जवान मुकेश कुमार के द्वारा एक ट्रैक्टर को घुसने से रोका गया इसी दौरान उक्त ट्रैक्टर चालक के द्वारा अपराधिक कृत्य के कारण घटना कारीत हुई.''- रौशन कुमार, एसपी रोहतास

ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार : पुलिस ने घटना के बाद कार्रवाई करते हुए संबंधित ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है. हालांकि चालक मौके से फरार हो गया. मुफस्सिल थाना पुलिस जब्त ट्रैक्टर के मालिक और चालक की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुटी है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

सीसीटीवी फुटेज से होगी जांच : एसपी रौशन कुमार ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही वहां मौजूद अन्य ट्रैफिक सिपाहियों के बयान भी लिए जा रहे हैं, ताकि घटना की पूरी सिलसिलेवार जानकारी सामने आ सके. सभी बिंदुओं पर जांच जारी है.

जल्द होगी आरोपी की गिरफ्तारी : पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. टीम लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक का माहौल है और साथी जवानों में आक्रोश भी देखा जा रहा है.

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