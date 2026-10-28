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सीज बाइक छुड़ाने आए युवकों से ट्रैफिक कांस्टेबल का विवाद, वीडियो वायरल होने पर निलंबित

पुलिस उप अधीक्षक यातायात कोटा शहर कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )

कोटा : ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस में जब्त हुई बाइक को छुड़ाने पहुंचे युवक और पुलिसकर्मी के बीच विवाद का मामला सामने आया था. मंगलवार देर रात करीब 10 बजे बाद हुए घटनाक्रम में ट्रैफिक कांस्टेबल गालीगलौच और युवकों से मारपीट की कोशिश करता नजर आ रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके चलते कांस्टेबल को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया था. जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया है और इस मामले की जांच करवाई जा रही है.