सीज बाइक छुड़ाने आए युवकों से ट्रैफिक कांस्टेबल का विवाद, वीडियो वायरल होने पर निलंबित
कांस्टेबल अभिषेक का आरोप है कि युवकों ने उसके साथ हाथापाई की.
Published : October 28, 2026 at 1:40 PM IST
कोटा : ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस में जब्त हुई बाइक को छुड़ाने पहुंचे युवक और पुलिसकर्मी के बीच विवाद का मामला सामने आया था. मंगलवार देर रात करीब 10 बजे बाद हुए घटनाक्रम में ट्रैफिक कांस्टेबल गालीगलौच और युवकों से मारपीट की कोशिश करता नजर आ रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके चलते कांस्टेबल को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया था. जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया है और इस मामले की जांच करवाई जा रही है.
कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि वायरल वीडियो के संबंध में ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल अभिषेक चौधरी को निलंबित कर दिया है. यह पूरी तरह से अनुशासनहीनता का प्रकरण है. प्रकरण की जांच पुलिस उप अधीक्षक ट्रैफिक शक्ति दायमा को सौंप दी गई है. मामले के अनुसार एक युवक की बाइक को मोडिफाइड साइलेंसर के चलते पुलिस ने जब्त कर लिया था. कोर्ट का आदेश लेकर युवक बाइक को छुड़ाने पहुंचा था. रात करीब 10 बजे ड्यूटी बदलने का समय था. इस दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल अभिषेक चौधरी संतरी की ड्यूटी कर रहा था. इसी दौरान युवक बाइक छुड़ाने के लिए पहुंचे थे और दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो गई.
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इस दौरान कांस्टेबल अभिषेक चौधरी उग्र हो गया. वह गालीगलौच करने लगा और अपनी बेल्ट निकालकर युवकों को मारने के लिए दौड़ा. इस दौरान युवकों के चैलेंज पर वह कंट्रोल रूम के बाहर दौड़कर उनसे लड़ाई–झगड़ा करने के लिए भी जा रहा था. हालांकि वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह इन युवाओं को चुनौती देता रहा और गालीगलौच करता रहा. दावा है कि वीडियो में कांस्टेबल यह कहता नजर आ रहा है कि अब तुम्हारी गाड़ी अगले दिन ही छूटेगी. इन युवकों के साथ आए एक अन्य युवक ने वीडियो बना लिया. जिसमें यह पूरा वाक्या नजर आया.
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कांस्टेबल अभिषेक का कहना है कि एक साथ तीन–चार लोग अपनी मोडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक लेने आए थे. मैंने सबसे कहा था कि एक-एक व्यक्ति आ जाए, सबकी बाइक सौंप दी जाएगी. क्योंकि असली मालिक, दस्तावेज व बदला हुआ साइलेंसर भी चेक करना होता है. इस दौरान ये लड़के उखड़ गए और मुझे हाथापाई भी की. मेरे चेहरे पर खरोच भी आई है.
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