सड़क किनारे ठेलों से जाम की दिक्कत, निगम से ठेले वाले और मेयर ठेले वालों से परेशान
अंबिकापुर शहर में ठेला व्यवसायियों के कारण जाम की स्थिति बन रही है.जिससे आम जनता और निगम दोनों ही परेशान हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 10, 2026 at 1:33 PM IST
सरगुजा : अंबिकापुर की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से शहर में ठेले और गुमटियों की संख्या भी बढ़ी है. व्यवस्थित कार्ययोजना नहीं होने का परिणाम ये है कि इस समस्या से आम जनता, ठेले वाले और जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं. आम जनता परेशान है सड़क पर लगने वाले जाम से, क्योंकि सड़क किनारे ठेले लगने से सड़क पर जाम लगता है, दूसरी तरफ ठेले वाले परेशान हैं निगम की कार्रवाई से. निगम की मेयर ठेले वालों की मनमानी से परेशान हैं. अब इस समस्या का कोई बड़ा समाधान ही करना होगा. सिर्फ कार्रवाई करने से समस्या हल नही होगी.
शाम होते ही जाम की स्थिति
ईटीवी भारत ने इस समस्या पर जब पड़ताल की तो पता चला की शहर में चौपाटी, आकशवाणी चौक, जैसे स्थानों में शाम होते ही जाम की स्थिति बन जाती है और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. क्योंकि सड़क के दोनों किनारों पर ठेले लगते हैं. उसके सामने ग्राहक गाड़ियां खड़ी कर देते हैं.इसके बाद बीच में बची 4 से 5 फिट की जगह में ही ट्रैफिक का संचालन होता है.वहीं ठेले वालों का अपना रोना है उनका कहना है कि 25 साल से वो ठेला लगा रहे हैं और अब नगर निगम उन पर कार्रवाई करके सामान जब्त कर ले रहा है.
फल विक्रेता का फल जब्त होने के बाद खराब हो जाता है, इस तरह गरीब ठेले वालों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. वो अपने लिए जगह की मांग कर रहे हैं- सत्येन्द्र सोनी, फल विक्रेता
इधर नगर निगम की मेयर मंजूषा भगत भी इस समस्या से परेशान हैं उनका कहना है कि दिन भर में 80 प्रतिशत फोन सिर्फ इसलिए लोग करते हैं कि वो जाम से परेशान हैं. वो लोग कहते हैं कि आप शहर को डूबा देंगी, मैं कई बार ठेले वालों के पास गई उनको समझाने लेकिन वो मानते नहीं है.
ठीक है वो गरीब हैं लेकिन शहर की जनता भी तो परेशान हैं. इस समस्या के लिए हम कंपनी बाजार में एक बड़ी चौपाटी विकसित कर रहे हैं, शासन को प्रस्ताव भेजे थे. राशि भी स्वीकृत हो गई है. इसका निर्माण कराकर इन्हीं ठेले वालों को आबंटित करेंगे और फिर सड़क किनारे ठेले लगने पर सख्ती होगी- मंजूषा भगत,मेयर
निगम के सामने दोहरी परेशानी
बहरहाल, समस्या फिलहाल बने रहेगी क्योंकि कंपनी बाजार में सड़क का बाजार शिफ्ट किया जाएगा. लेकिन इसके निर्माण में कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा तब तक स्थिति ऐसी ही रहने वाली है.जनप्रतिनिधि के लिए आम जनता हो या ठेले वाले सभी उनके नागरिक हैं. ठेले वालों की गरीबी का हवाला है उनको भी एकदम से हटा पाना संभव नही है, दूसरी तरफ आम जनता जाम से बेहाल है. अब इस समन्वय को बनाना नगर निगम का काम है.
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