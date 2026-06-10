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सड़क किनारे ठेलों से जाम की दिक्कत, निगम से ठेले वाले और मेयर ठेले वालों से परेशान

सरगुजा : अंबिकापुर की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से शहर में ठेले और गुमटियों की संख्या भी बढ़ी है. व्यवस्थित कार्ययोजना नहीं होने का परिणाम ये है कि इस समस्या से आम जनता, ठेले वाले और जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं. आम जनता परेशान है सड़क पर लगने वाले जाम से, क्योंकि सड़क किनारे ठेले लगने से सड़क पर जाम लगता है, दूसरी तरफ ठेले वाले परेशान हैं निगम की कार्रवाई से. निगम की मेयर ठेले वालों की मनमानी से परेशान हैं. अब इस समस्या का कोई बड़ा समाधान ही करना होगा. सिर्फ कार्रवाई करने से समस्या हल नही होगी.

शाम होते ही जाम की स्थिति

ईटीवी भारत ने इस समस्या पर जब पड़ताल की तो पता चला की शहर में चौपाटी, आकशवाणी चौक, जैसे स्थानों में शाम होते ही जाम की स्थिति बन जाती है और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. क्योंकि सड़क के दोनों किनारों पर ठेले लगते हैं. उसके सामने ग्राहक गाड़ियां खड़ी कर देते हैं.इसके बाद बीच में बची 4 से 5 फिट की जगह में ही ट्रैफिक का संचालन होता है.वहीं ठेले वालों का अपना रोना है उनका कहना है कि 25 साल से वो ठेला लगा रहे हैं और अब नगर निगम उन पर कार्रवाई करके सामान जब्त कर ले रहा है.

सड़क किनारे ठेलों से जाम की दिक्कत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)