ETV Bharat / state

न फ्लाईओवर बना.. न सड़क चलने लायक, जाम से शहरवासी परेशान

समस्तीपुर में सड़क जाम से परेशानी ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में लोग जाम से त्राहिमाम कर रहे हैं. लंबे संघर्ष के बाद जब कुछ साल पहले समस्तीपुर-ताजपुर मुख्य मार्ग पर फ्लाइओवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब लोग खुश थे कि कुछ ही वर्षों की परेशानी है. इस उम्मीद में थे कि जैसे ही फ्लाइओवर बन जाएगा, यातायात व्यवस्था सुगम हो जाएगी लेकिन हुआ इसका उल्टा. कुछ महीनों से काम बंद है. जिस वजह से न केवल जाम की समस्या बढ़ गई है, बल्कि लोग गड्ढों में गिरकर हादसे का शिकार हो रहे हैं.

25 साल तक लोगों ने किया संघर्ष

असल में लंबे समय से शहर के बीचों-बीच काफी व्यस्त समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर मुख्य रेलखंड के भोला टाकीज रेलगुमटी पर भीषण जाम लगता था. समस्तीपुर जिला विकास मोर्चा और रेल विकास विस्तार मंच समेत अन्य संगठन के साथ मिलकर स्थानीय लोग कई वर्षों से फ्लाइओवर बनाने की मांग कर रहे थे. 25 सालों के आंदोलन के बाद आखिरकार वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास किया.

समस्तीपुर ताजपुर फ्लाइओवर का काम रुका (ETV Bharat) 2023 में हुआ था शिलान्यास

इस फ्लाईओवर का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जनवरी 2023 में किया था. हालांकि दो वर्षों तक काम शुरू नहीं हो पाया. दिसंबर 2025 में स्थानीय एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी की पहल पर काम शुरू हुआ. करीब 1146 मीटर लंबे फ्लाईओवर को बनाने में तकरीबन 119 करोड़ रूपये खर्च होंगे. यह निर्माण रेलवे और बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है लेकिन पिछले कुछ महीने से काम रुका हुआ है, जिस वजह से लोग परेशान हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) फ्लाईओवर निर्माण के कारण सड़क बंद

फ्लाईओवर के कारण समस्तीपुर-पूसा और समस्तीपुर-ताजपुर मुख्य सड़क को भोला टाकीज चौक के पास सड़क बंद कर काम शुरू हुआ. महीनों इसके कारण आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रहा. एक बेहतर कल की उम्मीद पर लोगों ने उन तमाम परेशानी को सहन कर लिया. वहीं अब यह फ्लाईओवर निर्माण जिले के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि काम की रफ्तार थम गई है और सड़क पर आधे-अधूरे दर्जनों पिलर निकले हैं. फ्लाईओवर निर्माण कार्य रुका

पिछले कई महीनों से फ्लाईओवर निर्माण का काम पूरी तरह बंद है. सड़क के दोनों तरफ बड़े-बड़े गड्ढे, सड़क पर बहता ड्रेन का पानी और सड़क पर बिखरे निर्माण सामग्री के बीच बड़ी मुश्किल से आवागमन हो रहा है. पुल निर्माण कार्य तो अधर में अटका पड़ा है ही, ऊपर से जो सड़क पहले से ठीक थी, वह भी बर्बाद हो गई है. 2023 में हुआ था शिलान्यास (ETV Bharat) जाम से इलाके में त्राहिमाम

समस्तीपुर में महाजाम की समस्या से स्थानीय जनता और राहगीर रोजाना बेहद हलकान (परेशान) हैं. जिले के मुसरीघरारी, मोहनपुर, मुक्तापुर, शाहपुर पटोरी और रेलवे स्टेशन रोड जैसे प्रमुख इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. घंटों लंबे इस जाम के कारण न सिर्फ लोगों का व्यापार चौपट हो रहा है, बल्कि परीक्षा देने जा रहे छात्रों, मरीजों और आवश्यक सेवाओं (जैसे दमकल गाड़ियों) को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. जाम से त्राहिमाम (ETV Bharat) स्थानीय लोगों में आक्रोश

त्योहारों का मौसम और बदहाल हालात को लेकर लोगों में सिस्टम के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा. फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आंदोलन करने वाले रेल विस्तार मंच के सदस्य शाहिद हुसैन ने कहा कि इस पुल को लेकर हमलोगों ने 25 वर्षो से आंदोलन किया है. निर्माण शुरू होने से एक उम्मीद जगी थी लेकिन पिछले कई महीनो से इस पुल का निर्माण काम रुका हुआ है. जिस वजह से समस्या पहले से भी विकराल हो गई है.