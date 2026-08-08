आदिवासी महोत्सव को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, 9 अगस्त को कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रोक
ट्रैफिक पुलिस ने झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के दौरान रांची में ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.
Published : August 8, 2026 at 3:25 PM IST
रांची: झारखंड आदिवासी महोत्सव-2026 के आयोजन को लेकर राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है. महोत्सव का आयोजन 9 और 10 अगस्त 2026 को किया जाना है. 9 अगस्त को निर्धारित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन और पार्किंग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
ट्रैफिक रूट में बदलाव
रांची के ट्रैफिक एसपी के कार्यालय से जारी सूचना के मुताबिक, 9 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जतरा कार्यक्रम के अवसर पर जेल चौक से करमटोली चौक, करमटोली चौक से एसएसपी आवास मोड़ और एसएसपी आवास से बापू वाटिका मोरहाबादी तक सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
मोरहाबादी में बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने की संभावना
ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया है कि जतरा कार्यक्रम में खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़ और रांची जिले के रातू, कांके, पिठोरिया सहित अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वाहन पहुंच सकते हैं. इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों से आने वाले वाहनों के कारण भी मोरहाबादी क्षेत्र में यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है. पुलिस ने ऐसे वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थलों की व्यवस्था बवाई है. यूनिवर्सिटी फुटबॉल मैदान, मोरहाबादी को प्रमुख पार्किंग स्थल बनाया गया है. कांके रिंग रोड, चांदनी चौक, राम मंदिर तथा शहर के भीतर धुर्वा, हिंदपीढ़ी, डोरंडा, मेन रोड, रेडियम चौक, लालपुर, कांटाटोली, हरमू और अरगोड़ा जैसे इलाकों से आने वाले वाहन न्यू मार्केट चौक, हॉटलिप्स चौक, राम मंदिर चौक या रेडियम चौक, एसएसपी आवास चौक, रणधीर वर्मा चौक, एटीआई मोड़ और यूनिवर्सिटी फुटबॉल मैदान मोरहाबादी में वाहन पार्क किए जा सकेंगे.
इन स्थानों पर भी पार्किंग की व्यवस्था
जतरा कार्यक्रम में बोड़ेयो रोड की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए टीआरओआई मैदान यानी मंदिर मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वहीं टाटीसिलवे, खेलगांव, बूटी मोड़, रिम्स और बरियातू की तरफ से आने वाले वाहनों को डीआईजीजी मैदान, बरियातू में पार्क करने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य मार्गों पर भी कम समय के लिए वाहनों को डायवर्ट या रोकने का निर्णय लिया जा सकता है.
चारपहिया वाहनों से मोरहाबादी न जाने की अपील
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से विशेष अपील की है कि जेल चौक से करमटोली चौक होते हुए एसएसपी आवास चौक और मोरहाबादी के आसपास के मार्गों पर चारपहिया वाहनों का उपयोग न करें. विशेष परिस्थितियों में ही इन मार्गों पर चारपहिया वाहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि 9 अगस्त को मोरहाबादी और आसपास के इलाकों में जाने से पहले यातायात व्यवस्था और डायवर्जन को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं.
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