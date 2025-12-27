राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा, तीन दिनों तक रांची के इन रूट्स पर नहीं चलेंगे कोई वाहन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिन के दौरे पर झारखंड आएंगी. इसे लेकर रांची के ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है.
Published : December 27, 2025 at 1:42 PM IST
रांची: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तीन दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर तीन दिनों तक ट्रैफिक में बड़े बदलाव किए गए हैं. जिनका सीधा असर भारी और सवारी दोनों तरह के वाहनों पर पड़ेगा. ऐसे में सुरक्षा कारणों से कई रूट पर एक घंटे तक सभी तरह के वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा.
लोक भवन से रांची एयरपोर्ट तक बंद रहेगा वाहनों का परिचालन
राष्ट्रपति के झारखंड दौरे को लेकर ट्रैफिक में सबसे महत्वपूर्ण बात तीन दिनों तक 1 घंटे तक लोक भवन से रांची एयरपोर्ट तक के सड़क पर सभी तरह से वाहनों का परिचालन बंद रहने के संबंध में है. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के दौरान 28, 29 और 30 दिसंबर को एक-एक घंटे के लिए लोकभवन से एयरपोर्ट तक ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा.
वहीं, 28 दिसंबर को शाम 6:00 से लेकर 7:00 बजे तक हरमू बायपास एयरपोर्ट से लोक भवन तक का मार्ग बंद रहेगा. 29 दिसंबर को सुबह 9:30 से 10:30 तक और शाम 4:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक एयरपोर्ट से हरमू बाइपास और लोक भवन तक सभी मार्ग बंद रहेंगे. जबकि 30 दिसंबर को सुबह 9:00 से लेकर 10:00 बजे तक लोक भवन से लेकर रांची एयरपोर्ट तक के सभी मार्ग बंद रहेंगे.
तीन दिनों तक झारखंड में रहेंगी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तीन दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर राजधानी रांची में ट्रैफिक को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. साथ ही साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल को देखते हुए आम लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय में वैकल्पिक मार्ग और रिंग रोड का उपयोग करें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और यातायात दोनों सुचारू रह सकें. ट्रैफिक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 28, 29 और 30 दिसंबर 2025 को रांची आगमन और अलग‑अलग स्थानों के भ्रमण पर रहेंगी. इसी को लेकर रांची शहर में तीनों दिन विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है.
28 दिसंबर की ट्रैफिक व्यवस्था
28 दिसंबर को शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक रांची शहर में सभी बड़े‑छोटे मालवाहक वाहनों, बसों और सवारी वाहनों का शहर में प्रवेश और संचालन प्रतिबंधित रहेगा. जबकि भारी वाहन रिंग रोड से होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे. इसी दिन दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक हिनू चौक, बिरसा चौक, HEC गेट, अरगोड़ा, शहजानंद, किशोरगंज, न्यू मार्केट, हॉटलिप्स, राम मंदिर चौक, ATI मोड़, रणधीर वर्मा चौक, SSP आवास से लोक भवन तक हर तरह के मालवाहक, ऑटो‑टोटो और सवारी वाहनों का परिचालन बंद रहेंगे. हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी.
29 दिसंबर की ट्रैफिक व्यवस्था
29 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक पूरे शहर में सभी बड़े‑छोटे मालवाहक वाहन, बसें और सवारी वाहन नहीं चल सकेंगे, सिर्फ रिंग रोड के जरिए भारी वाहनों को रास्ता मिलेगा और नो एंट्री समय पहले की तरह लागू रहेगा. इन्हीं दोनों समयावधि में हिनू, बिरसा, HEC गेट, अरगोड़ा, शहजानंद, किशोरगंज, न्यू मार्केट, हॉटलिप्स, राम मंदिर, ATI मोड़, रणधीर वर्मा चौक, SSP आवास से लोक भवन मार्ग पर सभी मालवाहक, ऑटो‑टोटो और सवारी वाहनों पर रोक रहेगी, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर.
29 दिसंबर को रूट डाइवर्जन
29 दिसंबर को नया सराय रिंग रोड से रामपुर चौक रिंग रोड तक बड़े वाहनों, बसों और सवारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. जबकि आपात वाहनों पर छूट रहेगी. जमशेदपुर/बुंडू की ओर से आने वाले वाहन रिंग रोड से दाहिने मुड़कर टाटीसिल्वे होते हुए शहर में आएंगे. वहीं, रांची से जमशेदपुर जाने वाले वाहन दुर्गा सोरेन चौक से दाहिने होकर टाटीसिल्वे और फिर रिंग रोड से अपने गंतव्य जाएंगे. खरसीदाग ओपी से सदाबहार चौक के बीच भी बड़े वाहनों, बसों और सवारी वाहनों पर रोक रहेगी.
30 दिसंबर की व्यवस्था और पुलिस की अपील
30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रांची शहर में सभी बड़े‑छोटे मालवाहक वाहन, बसें और सवारी वाहनों का शहर में प्रवेश और परिचालन बंद रहेगा. जबकि भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड से होकर जा सकेंगे और नो‑एंट्री समय पूर्ववत रहेगा. इसी अवधि में हिनू चौक से लोक भवन तक के पूरे मार्ग पर सभी प्रकार के मालवाहक, ऑटो‑टोटो और सवारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, केवल इमरजेंसी सेवाओं पर छूट होगी. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अन्य मार्गों को भी अल्प समय के लिए डाइवर्ट या स्टॉप कर सकती है.
