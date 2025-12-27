ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा, तीन दिनों तक रांची के इन रूट्स पर नहीं चलेंगे कोई वाहन

रांची: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तीन दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर तीन दिनों तक ट्रैफिक में बड़े बदलाव किए गए हैं. जिनका सीधा असर भारी और सवारी दोनों तरह के वाहनों पर पड़ेगा. ऐसे में सुरक्षा कारणों से कई रूट पर एक घंटे तक सभी तरह के वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा.

लोक भवन से रांची एयरपोर्ट तक बंद रहेगा वाहनों का परिचालन

राष्ट्रपति के झारखंड दौरे को लेकर ट्रैफिक में सबसे महत्वपूर्ण बात तीन दिनों तक 1 घंटे तक लोक भवन से रांची एयरपोर्ट तक के सड़क पर सभी तरह से वाहनों का परिचालन बंद रहने के संबंध में है. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के दौरान 28, 29 और 30 दिसंबर को एक-एक घंटे के लिए लोकभवन से एयरपोर्ट तक ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा.

वहीं, 28 दिसंबर को शाम 6:00 से लेकर 7:00 बजे तक हरमू बायपास एयरपोर्ट से लोक भवन तक का मार्ग बंद रहेगा. 29 दिसंबर को सुबह 9:30 से 10:30 तक और शाम 4:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक एयरपोर्ट से हरमू बाइपास और लोक भवन तक सभी मार्ग बंद रहेंगे. जबकि 30 दिसंबर को सुबह 9:00 से लेकर 10:00 बजे तक लोक भवन से लेकर रांची एयरपोर्ट तक के सभी मार्ग बंद रहेंगे.

तीन दिनों तक झारखंड में रहेंगी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तीन दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर राजधानी रांची में ट्रैफिक को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. साथ ही साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल को देखते हुए आम लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय में वैकल्पिक मार्ग और रिंग रोड का उपयोग करें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और यातायात दोनों सुचारू रह सकें. ट्रैफिक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 28, 29 और 30 दिसंबर 2025 को रांची आगमन और अलग‑अलग स्थानों के भ्रमण पर रहेंगी. इसी को लेकर रांची शहर में तीनों दिन विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है.

28 दिसंबर की ट्रैफिक व्यवस्था

28 दिसंबर को शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक रांची शहर में सभी बड़े‑छोटे मालवाहक वाहनों, बसों और सवारी वाहनों का शहर में प्रवेश और संचालन प्रतिबंधित रहेगा. जबकि भारी वाहन रिंग रोड से होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे. इसी दिन दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक हिनू चौक, बिरसा चौक, HEC गेट, अरगोड़ा, शहजानंद, किशोरगंज, न्यू मार्केट, हॉटलिप्स, राम मंदिर चौक, ATI मोड़, रणधीर वर्मा चौक, SSP आवास से लोक भवन तक हर तरह के मालवाहक, ऑटो‑टोटो और सवारी वाहनों का परिचालन बंद रहेंगे. हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी.

29 दिसंबर की ट्रैफिक व्यवस्था