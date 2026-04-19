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रांची में वाहन चालकों पर 74 करोड़ ट्रैफिक चालान बकाया, गाड़ी जब्त की तैयारी

रांची में एक साल में कुल 84 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है.

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ट्रैफिक पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 19, 2026 at 7:43 AM IST

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रांची: राजधानी रांची में यातायात नियमों के उल्लंघन पर एक साल में कुल 84 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है. हैरानी की बात यह है कि इसमें से केवल करीब 10 करोड़ रुपये ही अब तक जमा हो पाए हैं, शेष लगभग 70 करोड़ रुपये की राशि अब भी बकाया है, जो ट्रैफिक विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. अब ऐसे मामलों को लेकर वाहन जब्ती की कारवाई शुरू की जाएगी.

बकाया करोड़ो में

राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. खासकर दो पहिया वाहन चलाने वाले लोग जमकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. ट्रैफिक विभाग के अनुसार दोपहिया, चारपहिया और व्यावसायिक वाहन चालकों का बकाया करोड़ो में पहुंच चुका है.

चालान की राशि जनवरी से दिसंबर 2025 की है. अब ट्रैफिक पुलिस बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. उनके वाहनों को पुलिस जब्त करेगी. जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है. प्रथम चरण में ट्रैफिक पुलिस बकायेदारों को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजा जाएगा. नोटिस में दिए गए समय में जुर्माना नहीं भरते हैं तो ऐसे चालकों की गाड़ियों को पुलिस जब्त करेगी.

वाहन जब्ती की चेतावनी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बार-बार नोटिस देने के बावजूद चालान नहीं भरने वालों के वाहन जब्त किए जा सकते हैं. इसके लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सड़कों पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी और बकायेदारों की पहचान कर मौके पर कार्रवाई होगी.

डिजिटल माध्यम से भुगतान की सुविधा

ट्रैफिक विभाग ने चालान जमा करने के लिए ऑनलाइन और डिजिटल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध करसुविध. इसके बावजूद लोग समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया आसान होने के बावजूद लापरवाही बरती जा रही है.

जागरूकता अभियान भी तेज

सख्ती के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान भी चला रही है. लोगों को नियमों का पालन करने और समय पर चालान जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान चलाकर नियमों की जानकारी दी जा रही है.

वाहन चालकों द्वारा जमा की गई जुर्माने की राशि (साल 2025)

महीना राशि
जनवरी 1266125
फरवरी 598510
मार्च642205
अप्रैल 385060
मई 539460
जून 935835
जुलाई 116175
अगस्त 1199515
सितंबर 1107795
अक्टूबर959835
नवंबर946455
दिसंबर 1178560

रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि जुर्माना वसूली के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. बकाएदारों को पहले नोटिस भेजा जाएगा. उसके बाद उनके वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

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