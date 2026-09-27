दिल्ली में चालान काटने का बदला पैटर्न्स, सड़कों पर अब पुलिस से ज्यादा AI कैमरों का खौफ, इस साल 38.95 लाख चालान
सड़कों पर ट्रैफिक के सुगम बनाने में बाधा बनने वाली गलत पार्किंग व अतिक्रमण पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है.
Published : September 27, 2026 at 2:19 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के लिए अब बचना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन भी होता जा रहा है. सड़कों पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों की आंखों से बचकर निकलना भले ही मुमकिन हो, लेकिन चौराहों और मुख्य मार्गों पर लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित हाई-टेक कैमरों की तीसरी आंख से बचना अब संभव नहीं है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हालिया आंकड़े साफ जाहिर होता हैं कि राजधानी में अब चालान काटने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल व स्वचालित तकनीक पर निर्भर हो चुकी है.
इस वर्ष 20 सितंबर तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में कैमरे से कुल 38,95,591 चालान जारी किए जा चुके हैं. ये आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि (37,34,673 चालान) के मुकाबले करीब 1,60,918 अधिक है. सड़कों पर पुलिस बल की सीधी मौजूदगी के बिना भी आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम), ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR), ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन (OSVD) व रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन (RLVD) जैसी एआई आधारित प्रणालियां लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर उनके चालान काट रही हैं.
कार व बाइक के सबसे ज्यादा चालन:
कैमरों की जद में आने वाले वाहनों में चार पहिया वाहन (कार) शीर्ष पर रहे है. इस साल 17,56,160 चालान दर्ज हुए हैं. ध्यान देने योग्य पहलू यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में कार चालानों (20.88 लाख से घटकर 17.56 लाख) में कमी दर्ज की गई है. वहीं दोपहिया वाहन चालकों के चालान लगभग दोगुने होकर 6.55 लाख से बढ़कर 12,42,653 तक पहुंच गए हैं. व्यावसायिक वाहनों की बात करें तो टैक्सियों के 5,22,668 चालान, हल्के मालवाहक वाहनों के 1,34,856 चालान व तीन पहिया (ऑटो) वाहनों के 80,097 चालान कैमरों के माध्यम से जारी किए गए हैं.
वाहनों के चालानों का आंकड़ा:
|कार
|17,56,160 (इस वर्ष)
|20,88,123 (बीते वर्ष)
|दोपहिया वाहन
|12,42,653 (इस वर्ष)
|6,55,969 (बीते वर्ष)
|टैक्सी
|5,22,668 (इस वर्ष)
|6,67,273 (बीते वर्ष)
|हल्के मालवाहक वाहन
|1,34,856 (इस वर्ष)
|1,30,107 (बीते वर्ष)
|तीन पहिया वाहन
|80,097 (इस वर्ष)
|94,009 (बीते वर्ष)
|अन्य वाहन
|47,736 (इस वर्ष)
|1,667 (बीते वर्ष)
|ई-रिक्शा
|44,717 (इस वर्ष)
|37,233 (बीते वर्ष)
|बस
|29,481 (इस वर्ष)
|34,999 (बीते वर्ष)
|भारी मालवाहक वाहन
|25,370 (इस वर्ष)
|17,912 (बीते वर्ष)
|मध्यम श्रेणी के वाहन
|11,853 (इस वर्ष)
|7,381 (बीते वर्ष)
गलत दिशा में ड्राइविंग पर चालान के साथ एफआईआर भी: कार्रवाई सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैमरों तक ही सख्ती सीमित नहीं है बल्कि ट्रैफिक पुलिस ने खतरनाक ड्राइविंग आदतों के खिलाफ ऑन-ग्राउंड अभियान भी तेज कर दिए हैं. गलत दिशा में वाहन चलाकर हादसों को न्योता देने वालों के खिलाफ नई दिल्ली व दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के 11 ट्रैफिक सर्किलों में सख्त कार्रवाई की गई है. हालिया एक सप्ताह के अभियान में 915 चालान काटने के साथ-साथ गंभीर मामलों में कानूनन एफआईआर भी दर्ज की गईं. इस पूरे वर्ष में गलत दिशा में गाड़ियां दौड़ाने पर कुल 33,005 चालान किए जा चुके हैं और 417 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं.
अतिक्रमण व अवैध पार्किंग पर भी मोबाइल ऐप से नकेल: सड़कों पर ट्रैफिक के सुगम बनाने में बाधा बनने वाली गलत पार्किंग व अतिक्रमण पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है. दक्षिणी रेंज में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान गलत तरीके से खड़े 829 वाहनों के चालान किए गए, जिनमें से 563 चालान दिल्ली यातायात पुलिस के आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए और 266 ई-चालान प्रणाली से किए गए हैं.
इस दौरान 8 गाड़ियों को टो किया गया तथा सड़कों को बाधित कर रहीं 98 अवैध रेहड़ी-पटरियों को हटवाया गया हैं. तकनीक व एआई कैमरों के इस बढ़ते इस्तेमाल ने दिल्ली की सड़कों पर अनुशासन लाने में अहम भूमिका निभाई है. चालकों के लिए अब संदेश स्पष्ट है. यदि नियमों की अनदेखी की तो डिजिटल नजर से बचना मुमकिन नहीं होगा.
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