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दिल्ली में चालान काटने का बदला पैटर्न्स, सड़कों पर अब पुलिस से ज्यादा AI कैमरों का खौफ, इस साल 38.95 लाख चालान

दिल्ली में ट्रैफिक चालान ( File Photo )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के लिए अब बचना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन भी होता जा रहा है. सड़कों पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों की आंखों से बचकर निकलना भले ही मुमकिन हो, लेकिन चौराहों और मुख्य मार्गों पर लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित हाई-टेक कैमरों की तीसरी आंख से बचना अब संभव नहीं है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हालिया आंकड़े साफ जाहिर होता हैं कि राजधानी में अब चालान काटने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल व स्वचालित तकनीक पर निर्भर हो चुकी है.