ETV Bharat / state

रेल यात्री ध्यान दें! मुरादाबाद-बरेली ट्रैक पर मरम्मत कार्य शुरू; कई ट्रेनें डायवर्ट, तो कई देरी से चलेंगी

रेल यात्री ध्यान दें! मुरादाबाद-बरेली ट्रैक पर मरम्मत कार्य शुरू; कई ट्रेनें डायवर्ट, तो कई देरी से चलेंगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद: अगर आप ट्रेन से सफर पर निकलने वाले हैं, तो यह खबर आपके के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मुरादाबाद-बरेली रेलखंड पर ट्रैक के मेंटिनेंस का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से 7 अगस्त तक के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है. ऐसे में कई ट्रेनें प्रभावित होंगी. मुरादाबाद से बरेली जाने वाली रेलगाड़ियों को चंदौसी होते हुए निकाला जा रहा है. रेल यात्री ध्यान दें! मुरादाबाद-बरेली ट्रैक पर मरम्मत कार्य शुरू; कई ट्रेनें डायवर्ट, तो कई देरी से चलेंगी (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, रेल मंडल मुरादाबाद ने यात्रियों के सफर को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुरादाबाद-बरेली रेल ट्रैक पर पटरियों की मरम्मत और रखरखाव का काम शुरू कर दिया गया है. इस काम के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनों को रोककर या समय में बदलाव करके चलाया जा रहा है, जिससे कई गाड़ियां अपने निर्धारित समय में देरी से चल रही है.