रेल यात्री ध्यान दें! मुरादाबाद-बरेली ट्रैक पर मरम्मत कार्य शुरू; कई ट्रेनें डायवर्ट, तो कई देरी से चलेंगी
7 रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से निकाला जा रहा है, तो 8 गाड़ियां 30 से 90 मिनट देरी से चलाई जा रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 6:20 PM IST
मुरादाबाद: अगर आप ट्रेन से सफर पर निकलने वाले हैं, तो यह खबर आपके के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मुरादाबाद-बरेली रेलखंड पर ट्रैक के मेंटिनेंस का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से 7 अगस्त तक के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है. ऐसे में कई ट्रेनें प्रभावित होंगी. मुरादाबाद से बरेली जाने वाली रेलगाड़ियों को चंदौसी होते हुए निकाला जा रहा है.
जानकारी के अनुसार, रेल मंडल मुरादाबाद ने यात्रियों के सफर को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुरादाबाद-बरेली रेल ट्रैक पर पटरियों की मरम्मत और रखरखाव का काम शुरू कर दिया गया है. इस काम के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनों को रोककर या समय में बदलाव करके चलाया जा रहा है, जिससे कई गाड़ियां अपने निर्धारित समय में देरी से चल रही है.
वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्यिक प्रबंधक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, यह मेंटिनेंस कार्य 16 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक चलेगा. इस दौरान कुल 20 ट्रैफिक ब्लॉक किए गए हैं. हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए 18 जुलाई, 28 जुलाई और 2 अगस्त को कोई ब्लॉक नहीं रहेगा और इन तीन दिनों में ट्रेनें सामान्य रूप से चलेंगी. वहीं, सात रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से निकाला जा रहा है, जबकि आठ गाड़ियां 30 से 90 मिनट देरी से चलाई जा रही हैं.
ट्रैक टैम्पिंग और मेंटिनेंस का यह काम मुरादाबाद मंडल के नगरिया सादात, शहजाद नगर, धमोरा, मुंढापांडे, रामपुर जंक्शन, क्लटरबकगंज, भिटोरा, परसा खेड़ा, डूंगरपुर और मिलक रेलमार्गों के बीच चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है. डायवर्सन के कारण कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं.
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