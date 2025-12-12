ETV Bharat / state

जान है तो जहान है ! कलेक्टर व एसपी ने जोड़े मुसाफिरों के हाथ, जानिए क्या दी सलाह

प्रदेश में लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक किया जा रहा है. मकसद है कि लोग नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें.

सड़क सुरक्षा अभियान
सड़क सुरक्षा अभियान (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)
Published : December 12, 2025 at 9:29 AM IST

झालावाड़/कुचामनसिटी : प्रदेश भर में बढ़ती दुर्घटनाओं के बीच जिले में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत हो गई है. इस अभियान के दौरान झालावाड़ की सड़कों पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला. जब शहर की सड़कों पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ व पुलिस कप्तान अमित बुडानिया ने लोगों से यातायात नियमों की पालना की समझाइश करते हुए नजर आए.

डीएम अजय सिंह राठौड़ व एसपी अमित कुमार ने अभियान की कमान खुद संभाली और सड़क पर गुजरने वाले दुपहिया मुसाफिरों से हाथ जोड़कर हेलमेट पहनने व सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की गुजारिश की. इस मोंके पर अमित बुडानिया ने मुसाफिरों को फूल तथा गुलदस्ता देकर ट्रैफक के नियमों का पालन करने का वादा लिया. वहीं, जिला कलेक्टर राहगीरों से बोले, आपकी जान हमारे लिए कीमती है, आपका परिवार घर पर इंतजार कर रहा है. आप सही सलामत रहें. ट्रैफिक यातायात का नियमों का पालन करें .

कलेक्टर व एसपी ने जोड़े मुसाफिरों के हाथ
कलेक्टर व एसपी ने जोड़े मुसाफिरों के हाथ (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)

कलेक्टर व एसपी की इस मुहिम से सड़क से गुजरने वाले सभी लोग उनके कायल हो गए. कई लोगों ने इस मौके पर यातायात नियम याद दिलाने के लिए उन्हें शुक्रिया कहा और उनसे वादा किया कि आगे से वह यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे. इस मौके पर जिला कलेक्टर ने दुपहिया वाहनों को हाथ देकर रुकवाया. वहीं बाइक पर तीन लोगों को बैठाकर राइडिंग न करने की हाथ जोड़कर विनती की. इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व लोगों में ट्रैफिक नियमो के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है.

उन्होंने बताया कि नवम्बर माह की पिछले तीन वर्षों की तुलना की जाए तो 2023 में जहां जिले में 42 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमे 17 लोगों की मौत हुई व 47 लोग घायल हुए थे. जबकि 2024 में 38 दुर्घटनाओं में 20 लोगों की मृत्यु व 41लोग घायल हुए थे. वहीं इस वर्ष इन आंकड़ों में भारी गिरावट आई है जहां 27 सड़क दुर्घटनाओं में केवल 11 लोगों की मृत्यु हुई एवं 25 व्यक्ति घायल हुए हैं.

बिना हेलमेट वालों को सीख, हेलमेट वालों को टॉफी :
बिना हेलमेट वालों को सीख, हेलमेट वालों को टॉफी (फोटो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

कुचामनसिटी में यातायात विभाग की अनोखी पहल : राजस्थान सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने के मौके पर डीडवाना कुचामन जिले के मुख्यालय डीडवाना में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान की नई और आकर्षक पहल की शुरुआत की. जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया विश्नोई के नेतृत्व में विभाग ने शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर एक अलग ही अंदाज़ में जागरूकता अभियान चलाया, जिसे देखकर शहरवासी भी उत्साहित नजर आए.

बिना हेलमेट वालों को सीख, हेलमेट वालों को टॉफी : अभियान के दौरान हेलमेट पहनकर चलने वाले बाइक सवारों को विभाग की ओर से टॉफी देकर उत्साहवर्धन किया गया, जबकि बिना हेलमेट वाले चालकों को मुस्कुराते हुए हेलमेट पहनने की सीख दी गई. डीटीओ सुप्रिया विश्नोई ने कहा कि हेलमेट कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का सबसे सरल और जरूरी उपाय है. उन्होंने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने, लाइसेंस और वाहन दस्तावेज साथ रखने की अपील की. उन्होंने बताया कि अधिकांश दुर्घटनाएं नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं, इसलिए सजग रहकर ही हादसों को रोका जा सकता है.

परिवहन निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया कि अभियान 25 दिसम्बर तक चलेगा, जिसमें युवाओं और कॉलेज - स्कूली विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी. अभियान के तहत रैली और रथ यात्रा भी निकाली जाएगी तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना हैं .

