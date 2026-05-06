लखनऊ में IPL मैच के चलते कल बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, शहीद पथ पर भारी वाहनों की रहेगी नो-एंट्री
दोपहर 3 बजे से शहीद पथ पर सामान्य और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 3:39 PM IST
लखनऊ : राजधानी के इकाना स्टेडियम में गुरुवार यानी 7 मई को होने वाले आईपीएल मैच के चलते यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. दोपहर 3 बजे से शहीद पथ पर सामान्य और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
पुलिस ने दर्शकों से अपील की है कि वह पीक आवर्स के दौरान वैकल्पिक मार्गों जैसे किसान पथ और कैंट रोड का प्रयोग करें. स्टेडियम के आसपास नो-एंट्री और यू-टर्न के सख्त नियम लागू रहेंगे ताकि, जाम की स्थिति न बने.
सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 07.05.2026 को समय 15:00 बजे से मैच समाप्ति तक इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच के दृष्टिगत बड़े वाहन/बस/कामर्शियल वाहन/सामान्य यातायात/ डायवर्जन व्यवस्था निम्नवत रहेगी-@Uppolice @dgpup pic.twitter.com/tXIOn8j92C— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) May 6, 2026
प्रमुख डायवर्जन और रास्ते
अयोध्या रोड से शहीद पथ : कमता शहीद पथ तिराहे से सामान्य यातायात शहीद पथ होकर कानपुर रोड की तरफ नहीं जा सकेगा. ये वाहन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, समतामूलक चौराहा या किसान पथ का प्रयोग करेंगे.
कानपुर रोड से अयोध्या रोड : शहीद पथ कानपुर रोड तिराहे से अयोध्या रोड की ओर जाने वाले वाहन बाराबिरवा, बंगलाबाजार या दरोगाखेड़ा किसान पथ होकर जाएंगे.
सुलतानपुर रोड (भारी वाहन) : गोसाईगंज कस्बा तिराहे से भारी वाहन अमूल डेयरी कटिंग या अहिमामऊ की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन्हें किसान पथ की ओर मोड़ा जाएगा.
रायबरेली रोड/कैंट : उतरेठिया अंडरपास से शहीद पथ पर चढ़कर अहिमामऊ की तरफ जाना प्रतिबंधित रहेगा.
मैच देखने जाने वालों के लिए विशेष निर्देश
अहिमामऊ चौराहा : अहिमामऊ चौराहे से प्लासियो मॉल की तरफ यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यहां से वाहन एचसीएल तिराहा और संस्कृत तिराहा होकर जा सकेंगे.
यू-टर्न पर पाबंदी : कमता की तरफ से आकर अहिमामऊ चौराहे पर यू-टर्न लेना मना है. वाहन चालकों को मेदान्ता अस्पताल के सामने से यू-टर्न लेना होगा.
पार्किंग के लिए रास्ता : पार्किंग में जाने वाले बड़े वाहन और बसें अहिमामऊ चौराहा होकर ही जा सकेंगी.
आम जनता के लिए महत्वपूर्ण सलाह
पीक आवर अलर्ट : दोपहर 2:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच शहीद पथ पर भारी दबाव रहेगा. जो लोग मैच देखने नहीं जा रहे हैं, वह असुविधा से बचने के लिए अर्जुनगंज/कैंट मार्ग का प्रयोग करें.
भारी वाहनों के लिए समय : कल भारी वाहनों के लिए नो-एंट्री का समय रात 11:00 बजे के बजाय मैच समाप्ति के बाद यातायात सामान्य होने तक रहेगा.
आपातकालीन स्थिति में क्या करें
चिकित्सीय आपातकाल या किसी अपरिहार्यता की स्थिति में एम्बुलेंस, फायर सर्विस और स्कूल वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी जाने की अनुमति होगी. किसी भी मदद के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ इकाना स्टेडियम में IPL मैच के दौरान इन प्रमुख मार्गों पर बंदिशें, जानें पार्किंग और रूट की पूरी जानकारी