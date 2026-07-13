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रथ यात्रा 2026: रांची में 16 से 25 जुलाई तक बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था

रांचीः राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और रथ मेला के मद्देनजर 16 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी.

रांची ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ प्रबंधन और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. 25 जुलाई को रथ वापसी (बुड़ती मेला) के दिन भी यही व्यवस्था प्रभावी रहेगी.

जारी एडवाइजरी के मुताबिक, बिरसा चौक की ओर से मेला जाने वाले वाहनों के लिए शहीद मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वहीं तुपुदाना, हटिया और धुर्वा की ओर से आने वाले वाहन प्रभात तारा मैदान में पार्क किए जाएंगे. रिंग रोड की ओर से आने वाले वाहनों के लिए भी निर्धारित मार्ग और पार्किंग स्थल तय किए गए हैं.

ट्रैफिक पुलिस ने कुछ प्रमुख मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई है. तिरिल मोड़ से मौसीबाड़ी गोलचक्कर, शहीद मैदान से मौसीबाड़ी गोलचक्कर और प्रभात तारा तिरमुहान से जगन्नाथपुर बाजार तक कार, ऑटो, सवारी वाहन और मोटरसाइकिलों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

रिंग रोड जाने और शहर की ओर आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं. एचईसी और विधानसभा क्षेत्र से रिंग रोड जाने वाले वाहनों को शहीद मैदान, शालीमार बाजार, धुर्वा गोलचक्कर और वीर कुंवर सिंह चौक होकर भेजा जाएगा. वहीं रिंग रोड से शहर की ओर आने वाले वाहन वीर कुंवर सिंह चौक, धुर्वा गोलचक्कर, चांदनी चौक, सिंह मोड़ और बिरसा चौक होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे.