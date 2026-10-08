लखनऊ में परिनिर्वाण दिवस पर बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान
पुलिस कमिश्नरेट ने विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:06 PM IST
लखनऊ : बंगला बाजार स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर 9 अक्टूबर (शुक्रवार) को कांशीराम के 20वें परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट ने विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है. स्मारक स्थल पर जुटने वाली भारी भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था सुबह 6:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक आवश्यकतानुसार लागू रहेगी.
सर्वसंबन्धित को सूचित किया जाता है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के 20वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल, निकट बंगला बाजार चौराहा, पुराना जेल रोड, लखनऊ में दिनांक 09.10.2026 को प्रातःकाल से श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के दौरान समय प्रातः 06:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक आवश्यकतानुसार यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्नवत होगीः-— LUCKNOW TRAFFIC POLICE (@lucknowtraffic) October 8, 2026
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, पुराना जेल रोड, बंगला बाजार चौराहा, गीतापल्ली मोड़ और बाराबिरवा के आस-पास सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की सलाह दी है.
सुबह 6 बजे से इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा डायवर्जन व प्रतिबंध
कानपुर रोड/आलमबाग/पारा रूट : कानपुर मार्ग, आलमबाग और पारा की ओर से आने वाले वाहन बाराबिरवा चौराहा से गीतापल्ली मोड़, बंगला बाजार चौराहा और कांशीराम स्मारक स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे.
वैकल्पिक मार्ग : यह ट्रैफिक बौद्ध विहार मार्ग अथवा आलमबाग चौराहा, टेढ़ी पुलिया चौराहा या पिकेडली तिराहा होकर अपने गंतव्य की ओर निकलेगा.
बंगला बाजार पुल रूट : बंगला बाजार पुल चौराहा से गीतापल्ली मोड़, स्मारक स्थल, पकरी पुल चौराहा और बाराबिरवा की तरफ सामान्य आवागमन बंद रहेगा.
वैकल्पिक मार्ग : वाहन बंगला बाजार पुल पार कर बौद्ध विहार मार्ग, बंगला बाजार चौकी तिराहा, किला चौराहा अथवा जेल हाउस चौराहा और फतेहअली तालाब तिराहा होकर जा सकेंगे.
चारबाग/केकेसी रूट : चारबाग और केकेसी की तरफ से आने वाला ट्रैफिक कुंवर जगदीश चौराहा से जेल हाउस चौराहा और बंगला बाजार की तरफ नहीं जा सकेगा.
वैकल्पिक मार्ग : यह यातायात फतेहअली तालाब, आलमबाग चौराहा अथवा छप्पन चौराहा और करियप्पा चौराहा होकर गुजर सकेगा.
गोमतीनगर/हजरतगंज से एयरपोर्ट/कानपुर रोड रूट
गोमतीनगर और हजरतगंज से अमौसी एयरपोर्ट अथवा कानपुर रोड जाने वाले वाहन कुंवर करियप्पा चौराहा से कुंवर जगदीश चौराहा, जेल हाउस चौराहा या स्मारक स्थल की ओर नहीं जा पाएंगे.
वैकल्पिक मार्ग : वाहन करियप्पा चौराहा से तेलीबाग चौराहा, उतरेठिया चौराहा होते हुए शहीद पथ के रास्ते निकलेंगे.
फतेहअली तालाब रूट : फतेहअली तालाब चौराहा से जेल हाउस चौराहा और बंगला बाजार की ओर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
वैकल्पिक मार्ग : वाहन चालक आलमबाग टेढ़ी पुलिया अथवा कुंवर जगदीश चौराहा व करियप्पा चौराहा होकर आवागमन कर सकेंगे.
रायबरेली रोड/तेलीबाग रूट
रायबरेली मार्ग की तरफ से आने वाला ट्रैफिक तेलीबाग पुल चौराहा से बंगला बाजार पुल चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा.
वैकल्पिक मार्ग : यह वाहन तेलीबाग बाजार, सुभानीखेड़ा चौराहा और करियप्पा चौराहा होकर आगे बढ़ेंगे.
सुभानीखेड़ा/गन्ना अनुसंधान रूट : सुभानीखेड़ा चौराहा और गन्ना अनुसंधान तिराहा से एसीपी कैंट कार्यालय मोड़ की तरफ सामान्य वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.
वैकल्पिक मार्ग : यह यातायात तेलीबाग बाजार, तेलीबाग चौराहा अथवा करियप्पा चौराहा होकर जा सकेगा.
इमरजेंसी सेवाओं को राहत : ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, गंभीर चिकित्सकीय आपात स्थिति, एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को वैकल्पिक मार्ग न मिलने की दशा में प्रतिबंधित मार्गों से भी प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा.
हेल्पलाइन नंबर : रास्ते में किसी भी प्रकार की असुविधा, जाम या आकस्मिक सहायता के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में 9 अक्टूबर तक इन रूट पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान