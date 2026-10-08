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लखनऊ में परिनिर्वाण दिवस पर बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : बंगला बाजार स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर 9 अक्टूबर (शुक्रवार) को कांशीराम के 20वें परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट ने विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है. स्मारक स्थल पर जुटने वाली भारी भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था सुबह 6:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक आवश्यकतानुसार लागू रहेगी.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, पुराना जेल रोड, बंगला बाजार चौराहा, गीतापल्ली मोड़ और बाराबिरवा के आस-पास सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की सलाह दी है.



सुबह 6 बजे से इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा डायवर्जन व प्रतिबंध



कानपुर रोड/आलमबाग/पारा रूट : कानपुर मार्ग, आलमबाग और पारा की ओर से आने वाले वाहन बाराबिरवा चौराहा से गीतापल्ली मोड़, बंगला बाजार चौराहा और कांशीराम स्मारक स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे.



वैकल्पिक मार्ग : यह ट्रैफिक बौद्ध विहार मार्ग अथवा आलमबाग चौराहा, टेढ़ी पुलिया चौराहा या पिकेडली तिराहा होकर अपने गंतव्य की ओर निकलेगा.



बंगला बाजार पुल रूट : बंगला बाजार पुल चौराहा से गीतापल्ली मोड़, स्मारक स्थल, पकरी पुल चौराहा और बाराबिरवा की तरफ सामान्य आवागमन बंद रहेगा.

वैकल्पिक मार्ग : वाहन बंगला बाजार पुल पार कर बौद्ध विहार मार्ग, बंगला बाजार चौकी तिराहा, किला चौराहा अथवा जेल हाउस चौराहा और फतेहअली तालाब तिराहा होकर जा सकेंगे.



चारबाग/केकेसी रूट : चारबाग और केकेसी की तरफ से आने वाला ट्रैफिक कुंवर जगदीश चौराहा से जेल हाउस चौराहा और बंगला बाजार की तरफ नहीं जा सकेगा.

वैकल्पिक मार्ग : यह यातायात फतेहअली तालाब, आलमबाग चौराहा अथवा छप्पन चौराहा और करियप्पा चौराहा होकर गुजर सकेगा.



गोमतीनगर/हजरतगंज से एयरपोर्ट/कानपुर रोड रूट



गोमतीनगर और हजरतगंज से अमौसी एयरपोर्ट अथवा कानपुर रोड जाने वाले वाहन कुंवर करियप्पा चौराहा से कुंवर जगदीश चौराहा, जेल हाउस चौराहा या स्मारक स्थल की ओर नहीं जा पाएंगे.