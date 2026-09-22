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यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: 24 से 29 सितंबर तक नोएडा में होगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जानें रूट

डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्रा ने सुरक्षा और सुगम आवागमन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एक्सपो मार्ट के आसपास सुचारू यातायात के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं. एक्सपो मार्ट के विभिन्न गेटों के अनुसार वीवीआईपी, बायर्स और आम आगंतुकों के लिए अलग-अलग पार्किंग और एंट्री प्वाइंट्स निर्धारित किए गए हैं.

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले 'उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026' को लेकर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. वीवीआईपी मूवमेंट्स, विदेशी डेलिगेट्स और लाखों आम दर्शकों के आगमन को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रैफिक रूट, पार्किंग और डायवर्जन प्लान लागू किया गया है.

डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि 25 से 29 सितंबर तक प्रस्तावित ट्रेड शो को लेकर हमारी पूरी तैयारी है. गेट नंबर 1 से विशिष्ट अतिथि और राजनयिकों (डिप्लोमैट्स) का प्रवेश होगा. गेट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से पैदल आगंतुकों का प्रवेश रहेगा. गेट नंबर 12 पर समर्पित पार्किंग रहेगी. इसके अतिरिक्त नासा पार्किंग में गाड़ियां पार्क होने के बाद शटल बस सेवा के माध्यम से यात्रियों को गेट 3-4 और 5-6 पर लाया जाएगा. पूरे कार्यक्रम के दौरान भारी मालवाहक वाहनों (कमर्शियल ट्रकों) का प्रवेश सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक एक्सपो मार्ट की तरफ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. उनके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल और अन्य वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है. दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद पुलिस से समन्वय स्थापित कर डायवर्जन प्लान को लागू कराया जा रहा है.

रूट प्लान और डायवर्जन एडवाइजरी जारी

ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों (HGV, MGV, LGV) का प्रवेश 24 से 29 सितंबर तक रोजाना सुबह 7:00 बजे से रात 11:00 बजे तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और कार्यक्रम स्थल के आसपास प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि, दूध, फल, सब्जी और चिकित्सीय आपातकालीन वाहनों को 'नो एंट्री' से छूट दी गई है. आम नागरिकों के वाहनों के लिए नासा/बड़ा गोलचक्कर पर 8,000 से 10,000 वाहनों की पार्किंग क्षमता तैयार की गई है. इसके अतिरिक्त केसीसी, यूनाइटेड, जुबिलिएंट, आईटीएस और ट्रिनिटी कॉलेज परिसरों में वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

25 सितंबर को वीवीआईपी आगमन के दौरान चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी, कालिंदी कुंज, महामाया फ्लाईओवर और परी चौक पर विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार अल्पकालिक डायवर्जन लागू रहेगा.

ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क करें.

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