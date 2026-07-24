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लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 25 जुलाई से बदलेगा ट्रैफिक, ये है वजह

लखनऊ: अगर आप रोज इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से होकर आते जाते हैं तो 25 जुलाई से पहले अपनी यात्रा की प्लानिंग बदल लीजिए. शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर लंबे समय से लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण शुरू किया जा रहा है. इसी वजह से 25 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक यहां ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा.



यातायात पुलिस ने किए ये इंतजाम: यातायात पुलिस का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए अलग अलग रास्तों से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं. साथ ही डायवर्जन के रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती और संकेतक भी लगाए जाएंगे.





मड़ियांव से आने वाले वाहन ऐसे जाएंगे: मड़ियांव की ओर से आने वाले वाहन इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हुए टेढ़ी पुलिया की तरफ जाएंगे। इसके बाद सर्विस रोड से फ्लाईओवर पर चढ़कर खुर्रमनगर की ओर अपने रास्ते तक पहुंच सकेंगे।





राम राम बैंक की तरफ से आने वालों के लिए ये होंगे रास्ते

राम राम बैंक की ओर से आने वाले जिन लोगों को जानकीपुरम या टेढ़ी पुलिया जाना है, उन्हें चौराहे पर बाईं ओर मुड़ना होगा। इसके बाद फ्लाईओवर के नीचे बनाए गए यू-टर्न का इस्तेमाल कर वे अपने रास्ते तक पहुंच पाएंगे।





जानकीपुरम से आने वालों को बदलना होगा रास्ता

जानकीपुरम की ओर से आने वाले वाहन सीधे इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर नहीं जाएंगेौ। उन्हें आकांक्षा परिसर के बगल वाले मार्ग और अन्य वैकल्पिक रास्तों से टेढ़ी पुलिया पहुंचना होगा। वहां निर्धारित यू-टर्न लेकर वे राम राम बैंक या सीतापुर रोड की ओर जा सकेंगे।



घर से समय से निकलें

यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की गई है कि निर्माण कार्य के दौरान डायवर्जन व्यवस्था का पालन करें और घर से निकलते समय अतिरिक्त समय लेकर चलें, ताकि जाम और देरी से बचा जा सके।



इन वाहनों को मिलेगी विशेष छूट

निर्माण कार्य के दौरान भी एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर ब्रिगेड और स्कूली वाहनों को जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधित मार्ग से भी निकाला जाएगा. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर सहयोग करेगी. अगर किसी को चिकित्सकीय आपात स्थिति या अन्य जरूरी मदद की जरूरत हो तो यातायात पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर जानकारी दे सकते हैं.



