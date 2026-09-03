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Janmashtami: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर रांची में बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, कई मार्गों पर वाहनों की नो-एंट्री

रांची में जन्माष्टमी को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Traffic arrangements in Ranchi modified for Janmashtami festival
रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 7:22 PM IST

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रांचीः श्रीकृष्ण जन्मोत्सव-2026 को लेकर राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. पर्व को देखते हुए कई रूटों पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. इस संबंध में रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आदेश जारी किए है.

दही हांडी को लेकर विशेष बदलाव

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दौरान होने वाले दही हांडी प्रतियोगिता और भगवान कृष्ण के जन्म के बाद मंदिरों में उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए रांची में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है. आदेश के मुताबिक रांची के अखाड़ा चौक, महात्मा गांधी मार्ग में 4 सितंबर को झांकी और 5 सितंबर को भजन संध्या सह दही-हांडी प्रतियोगिता आयोजित होगी. कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय ने सुगम यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए दो दिनों तक कई मार्गों पर वाहनों के प्रवेश और परिचालन पर प्रतिबंध लगाया है.

क्या है ट्रैफिक प्लान

यातायात पुलिस की सूचना के अनुसार 4 और 5 सितंबर को सुबह छह बजे से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे वाहन रिंग रोड के रास्ते अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। नो-एंट्री का सामान्य समय पहले की तरह लागू रहेगा.

इन मार्गों पर छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों पर रोक

इस कार्यक्रम के दौरान फिरायालाल चौक से सुजाता चौक के बीच भाया-उल हाउस, उर्दू लाइब्रेरी, रतन पीपीओ और सुजाता चौक वाले मार्ग पर छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों, ऑटो, टोटो और सवारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा प्लाजा चौक से फिरायालाल चौक, जेल चौक से फिरायालाल चौक, मिशन चौक से सर्जना चौक और रतन पीपीओ से फिरायालाल चौक की ओर जाने वाले मार्गों पर भी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. कचहरी चौक से काली मंदिर/उल हाउस की ओर आने वाले मार्ग पर भी 4 और 5 सितंबर को दोपहर तीन बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों, ऑटो, टोटो और सवारी वाहनों का प्रवेश एवं परिचालन बंद रहेगा.

जरूरत पड़ने पर बदला जाएगा रूट

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया की आवश्यकता के अनुसार अन्य मार्गों पर भी थोड़े समय के लिए वाहनों का रूट डायवर्ट और स्टॉप किया जा सकता है. शहरवासियों से अपील की गई है कि कार्यक्रम के दौरान विशेष परिस्थिति में चारपहिया वाहनों के बजाय दोपहिया वाहनों का उपयोग करें, ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके.

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