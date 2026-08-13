Independence Day के दिन रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, इन रास्तों पर रहेगी भारी वाहनों की नो एंट्री
स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है.
Published : August 13, 2026 at 8:06 PM IST
रांची: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. 15 अगस्त 2026 को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य राजकीय समारोह को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर में वाहनों के मूवमेंट को लेकर कई बदलाव किए हैं. ट्रैफिक एसपी कार्यालय से जारी जरूरी सूचना के अनुसार 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के रांची शहरी क्षेत्र में प्रवेश पर रोक रहेगी.
सुबह 9 बजे से शुरू होगा मुख्य समारोह
स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मोरहाबादी मैदान में सुबह 9 बजे से शुरू होगा. समारोह में मुख्यमंत्री के आगमन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी. इसे देखते हुए सुरक्षा के साथ-साथ वीआईपी मूवमेंट और आम लोगों के आवागमन को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई स्तरों पर व्यवस्था की है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी रूट प्लान के तहत राजधानी की ओर आने वाले बड़े वाहनों को अलग-अलग स्थानों पर रोकने की व्यवस्था की गई है.
इन मार्गों पर रोके जाएंगे भारी वाहन
- कांके से रांची आने वाले बड़े वाहन बोड़ेया में रोके जाएंगे.
- चाईबासा-खूंटी की ओर से आने वाले वाहन बिरसा चौक पर रोके जाएंगे.
- गुमला-सिमडेगा से रांची आने वाले वाहन, भाया अरगोड़ा, कटहल मोड़ की ओर डायवर्ट/नियंत्रित किए जाएंगे.
- गुमला-सिमडेगा से आने वाले अन्य बड़े वाहन आईटीबीआई बस पड़ाव के पास नियंत्रित किए जाएंगे.
- जमशेदपुर से रांची आने वाले बड़े वाहन दुर्गा सोरेन चौक, नामकुम में रोके जाएंगे.
- जमशेदपुर से रांची, भाया सदाबहार चौक आने वाले वाहनों के लिए सदाबहार चौक पर व्यवस्था रहेगी.
- कांके पतरा की ओर से आने वाले बड़े वाहन लॉ यूनिवर्सिटी के पास नियंत्रित किए जाएंगे.
- बूटी मोड़ से होकर बरियातू की ओर आने वाले वाहन बूटी मोड़ पर नियंत्रित होंगे.
- बूटी मोड़ से होकर खेलगांव की ओर आने वाले वाहन खेलगांव चौक पर रोके जाएंगे.
- तिलता चौक से रिंग रोड होते हुए पिपराकोना मोड़ की ओर आने वाले वाहनों के लिए पंडरा बाजार क्षेत्र में नियंत्रण रहेगा.
VIP और विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग रूट
स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए भी अलग-अलग प्रवेश मार्ग निर्धारित किए गए हैं. मुख्यमंत्री के काफिले के लिए एटीआई मोड़ से सिद्धू-कान्हू पार्क मोड़, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक होते हुए राजकीय गेस्ट हाउस से बाएं मुड़कर वीवीआईपी प्रवेश द्वार तक पहुंचने का मार्ग निर्धारित किया गया है.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी एटीआई मोड़ से सिद्धू-कान्हू पार्क मोड़, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक और राजकीय गेस्ट हाउस होते हुए वीवीआईपी प्रवेश द्वार का रास्ता निर्धारित है. सांसदों और विधायकों के लिए भी इसी तरह का निर्धारित रूट रहेगा. वही केंद्र और राज्य सरकार के पदाधिकारियों के लिए होटल लीप्स चौक, एटीआई मोड़, रणधीर वर्मा चौक और उपायुक्त आवास चौक होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है.
पार्किंग की भी अलग-अलग व्यवस्था
ट्रैफिक पुलिस ने समारोह में आने वाले विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए अलग पार्किंग स्थल तय किए हैं. मुख्यमंत्री के काफिले के वाहनों की पार्किंग मुख्य मंच के पीछे होगी. वीवीआईपी वाहनों के लिए भी निर्धारित क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. पदाधिकारियों के वाहनों के लिए मंच के पश्चिम में नीलांबर-पीतांबर पार्क यानी ऑक्सीजन पार्क के बगल पार्किंग स्थल तय किया गया है.
नागरिक वाहनों के लिए मुख्य मंच के पश्चिम में बने पार्किंग स्थल का उपयोग किया जाएगा. हरा पासयुक्त वाहनों के लिए बापू वाटिका के सामने पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. मीडिया कर्मियों के वाहनों के लिए हॉकी स्टेडियम के उत्तर में बापू वाटिका के सामने स्थित आर्मी ग्राउंड से सटे पार्किंग स्थल को निर्धारित किया गया है. वही सामान्य वाहनों की पार्किंग टीओआरआई के सामने मैदान में होगी.
ड्रॉप गेट पर भी कड़ी निगरानी
मोरहाबादी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए कई ड्रॉप गेट बनाए गए हैं. इनमें ड्रॉप गेट नंबर-1, 3, 7, 9, 18, 20 और 23 प्रमुख हैं. इनसे वीआईपी, पदाधिकारी, मीडिया, पासधारी तथा मुख्यमंत्री के काफिले से जुड़े वाहनों को निर्धारित अनुमति के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा. दूसरी ओर ड्रॉप गेट नंबर- 2, 4, 5, 8, 13, 16, 19 और 25 जैसे मार्गों पर सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि इन मार्गों का इस्तेमाल कार्यक्रम की सुरक्षा और सुचारू संचालन के अनुरूप ही किया जा सकेगा.
डीसी आवास से हॉकी स्टेडियम तक पार्किंग नहीं
ट्रैफिक प्लान के मुताबिक, उपायुक्त आवास मोड़ से हॉकी स्टेडियम तक किसी भी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा रांची कॉलेज मोड़ से वीवीआईपी प्रवेश गेट तक भी पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
ट्रैफिक पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर के दूसरे रास्तों पर छोटे वाहनों का परिचालन पूर्ववत जारी रहेगा यानी स्वतंत्रता दिवस के कारण पूरे शहर में यातायात बंद नहीं किया जाएगा बल्कि मुख्य समारोह क्षेत्र और बड़े वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करते हुए ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाएगा.
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