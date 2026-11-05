झांसी में बदली रहेगी यातायात व्यवस्था; भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, जानिये त्योहार पर क्या है डायवर्जन प्लान?
सीओ ट्रैफिक रामबीर सिंह ने बताया कि सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित डायवर्जन प्लान का पालन कराया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:31 PM IST
झांसी : धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज के त्योहारों को देखते हुए झांसी महानगर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष डायवर्जन प्लान जारी किया है. त्योहारों के दौरान बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ और वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. यातायात पुलिस के अनुसार, शहर में यातायात का अत्यधिक दबाव अथवा भीड़ की स्थिति उत्पन्न होने पर यह डायवर्जन प्लान तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा.
सीओ ट्रैफिक रामबीर सिंह ने बताया कि त्योहारों के दौरान जाम से बचने और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित डायवर्जन प्लान का पालन कराया जाएगा. बाजारों में खरीदारी के लिए जाते समय यथासंभव दोपहिया वाहनों का प्रयोग करें तथा यातायात पुलिस के निर्देशों का सहयोग करें.
एडीजी कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने दो दिन पहले शहर और कोतवाली क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से ट्रैफिक व्यवस्था पर फीडबैक लिया था. व्यापारियों द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था की शिकायत करने के बाद उन्होंने दीपावली पर व्यवस्था को ठीक करने के सख्त निर्देश दिए थे. इसके बाद सीओ ट्रैफिक को भी बदला गया. रामबीर सिंह को ट्रैफिक की कमान सौंपी गई है.
इसके बाद यातायात विभाग की ओर से नई व्यवस्था के तहत झांसी महानगर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले समस्त भारी वाहनों का आवागमन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान भारी वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा, ताकि शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में यातायात सुचारु बना रहे.
बसों के आवागमन के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं. ललितपुर एवं बबीना की ओर जाने और वहां से आने वाली सभी प्रकार की बसों का संचालन झांसी होटल चौराहे से कराया जाएगा. वहीं, मऊरानीपुर एवं छतरपुर की ओर जाने वाली बसों का आवागमन एबटसन चौक से होगा. शिवपुरी, दतिया एवं ग्वालियर मार्ग पर इलाइट चौराहे पर यातायात का अत्यधिक दबाव होने की स्थिति में इन मार्गों की बसें बस स्टैंड से सीधे एबटसन चौक होते हुए मेडिकल बाईपास के रास्ते अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगी.
शहर में संचालित ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों को भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. उन्हें अपने वाहन एक कतार में चलाने तथा मुख्य मार्ग पर वाहन खड़ा करने के बजाय किनारे खड़ा करने के लिए कहा गया है, जिससे पीछे से आने वाले वाहनों का आवागमन बाधित न हो. सवारी बैठाने एवं उतारने का कार्य भी सड़क के किनारे ही करने के निर्देश दिए गए हैं.
त्योहारों के दौरान मुख्य बाजार में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए कोतवाली क्षेत्र में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक तीन पहिया एवं चार पहिया वाहनों का प्रवेश निर्धारित मार्गों पर प्रतिबंधित रहेगा. इसके तहत खंडेराव गेट से कोतवाली मार्केट की ओर, महिला चिकित्सालय तिराहे से खंडेराव गेट की ओर, सिंघी तिराहे से मानिक चौक की ओर, मुरली मनोहर मंदिर से मानिक चौक की ओर तथा गंदेर का टपरा से मानिक चौक की ओर तीन एवं चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
कोतवाली क्षेत्र में वन-वे यातायात व्यवस्था लागू रहेगी. खंडेराव गेट एवं मिनर्वा से प्रवेश करने वाले दोपहिया वाहन कोतवाली की ढाल, सिंघी तिराहा होते हुए रानी महल की ओर से बाहर निकल सकेंगे. इसके अलावा सदर बाजार क्षेत्र में बाटा चौराहा से थाना सदर बाजार की तरफ आने-जाने वाले चार पहिया एवं तीन पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर दोपहिया वाहन खड़े नहीं करने की हिदायत दी है. सड़क पर खड़े पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस एवं अन्य अति आवश्यक आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट प्रदान की गई है.
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