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झांसी में बदली रहेगी यातायात व्यवस्था; भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, जानिये त्योहार पर क्या है डायवर्जन प्लान?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

झांसी : धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज के त्योहारों को देखते हुए झांसी महानगर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष डायवर्जन प्लान जारी किया है. त्योहारों के दौरान बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ और वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. यातायात पुलिस के अनुसार, शहर में यातायात का अत्यधिक दबाव अथवा भीड़ की स्थिति उत्पन्न होने पर यह डायवर्जन प्लान तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा.

सीओ ट्रैफिक रामबीर सिंह ने बताया कि त्योहारों के दौरान जाम से बचने और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित डायवर्जन प्लान का पालन कराया जाएगा. बाजारों में खरीदारी के लिए जाते समय यथासंभव दोपहिया वाहनों का प्रयोग करें तथा यातायात पुलिस के निर्देशों का सहयोग करें.

एडीजी कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने दो दिन पहले शहर और कोतवाली क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से ट्रैफिक व्यवस्था पर फीडबैक लिया था. व्यापारियों द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था की शिकायत करने के बाद उन्होंने दीपावली पर व्यवस्था को ठीक करने के सख्त निर्देश दिए थे. इसके बाद सीओ ट्रैफिक को भी बदला गया. रामबीर सिंह को ट्रैफिक की कमान सौंपी गई है.



इसके बाद यातायात विभाग की ओर से नई व्यवस्था के तहत झांसी महानगर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले समस्त भारी वाहनों का आवागमन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान भारी वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा, ताकि शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में यातायात सुचारु बना रहे.



बसों के आवागमन के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं. ललितपुर एवं बबीना की ओर जाने और वहां से आने वाली सभी प्रकार की बसों का संचालन झांसी होटल चौराहे से कराया जाएगा. वहीं, मऊरानीपुर एवं छतरपुर की ओर जाने वाली बसों का आवागमन एबटसन चौक से होगा. शिवपुरी, दतिया एवं ग्वालियर मार्ग पर इलाइट चौराहे पर यातायात का अत्यधिक दबाव होने की स्थिति में इन मार्गों की बसें बस स्टैंड से सीधे एबटसन चौक होते हुए मेडिकल बाईपास के रास्ते अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगी.