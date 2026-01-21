रिपब्लिक डे पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, 22 पार्किंग लेवल, क्यूआर कोड से मिलेगी बड़ी राहत
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड और 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं.
Published : January 21, 2026 at 10:33 AM IST
नई दिल्ली: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड व उससे पहले 23 जनवरी को होने का रही फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं. रिपब्लिक डे की तैयारियों को लेकर एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस बार बेहद डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जिससे आम जनता और आमंत्रित दर्शकों को किसी तरह की असुविधा न हो.
एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि परेड के मद्देनजर करीब 22 पार्किंग लेवल चिन्हित किए गए हैं, जो कर्तव्य पथ के आसपास रहेंगे. इन सभी पार्किंग स्थलों को लेकर ट्रैफिक स्टाफ को पूरी तरह ब्रीफ किया गया है. इसके साथ ही तय रूट्स पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है. दिल्ली के सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर भी पुलिस स्टाफ तैनात किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते 22 जनवरी की रात से, और 26 जनवरी की परेड के लिए 25 जनवरी की रात से बॉर्डर पर सख्ती से जांच और दिल्ली के अंदर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिए जाएंगे.
पुलिस की आम लोगों से सहयोग की अपील:
बीटिंग रिट्रीट समारोह को लेकर भी अलग से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें क्यूआर कोड आधारित पार्किंग की सुविधा रहेगी. अंत में एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता ने लोगों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार यात्रा करें, जिससे गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट समारोह शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.
