ETV Bharat / state

रिपब्लिक डे पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, 22 पार्किंग लेवल, क्यूआर कोड से मिलेगी बड़ी राहत

रिपब्लिक डे पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट ( Etv Bharat )

एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि परेड के मद्देनजर करीब 22 पार्किंग लेवल चिन्हित किए गए हैं, जो कर्तव्य पथ के आसपास रहेंगे. इन सभी पार्किंग स्थलों को लेकर ट्रैफिक स्टाफ को पूरी तरह ब्रीफ किया गया है. इसके साथ ही तय रूट्स पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है. दिल्ली के सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर भी पुलिस स्टाफ तैनात किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते 22 जनवरी की रात से, और 26 जनवरी की परेड के लिए 25 जनवरी की रात से बॉर्डर पर सख्ती से जांच और दिल्ली के अंदर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिए जाएंगे.

नई दिल्ली: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड व उससे पहले 23 जनवरी को होने का रही फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं. रिपब्लिक डे की तैयारियों को लेकर एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस बार बेहद डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जिससे आम जनता और आमंत्रित दर्शकों को किसी तरह की असुविधा न हो.

परेड के पास पर बना क्यूआर बताएगा पार्किंग का रास्ता (ETV Bharat)

परेड के मुख्य मार्गों की ओर आम वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. इन रूट्स पर सिर्फ अधिकृत वाहन ही चल सकेंगे. हर इंटरसेक्शन व संवेदनशील पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है. इसके साथ ही रिहर्सल के दौरान लोकल पुलिस, अन्य सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है.

आम वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध (ETV Bharat)

इस बार दर्शकों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड आधारित पार्किंग सिस्टम भी लागू किया गया है. एडिशनल सीपी ट्रैफिक के मुताबिक रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पासों पर क्यूआर कोड दिया गया है. इसे स्कैन करते ही गूगल मैप के जरिए संबंधित व्यक्ति अपनी निर्धारित पार्किंग तक आसानी से पहुंच सकेंगे. इससे ट्रैफिक जाम व भ्रम की स्थिति नहीं होगी.

76 हजार आमंत्रण पत्र जारी (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इस बार परेड के लिए करीब 75 से 76 हजार आमंत्रण जारी किए गए हैं, जिनमें वीआईपी भी शामिल हैं. सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था में करीब 4 से 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ट्रैफिक नियंत्रण के साथ-साथ सुरक्षा पर भी विशेष नजर रखें. इमरजेंसी वाहनों, कॉन्टिनेंट रूट व डायवर्जन पॉइंट्स पर विशेष इंतजाम किए गए हैं.

एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता की आम लोगों से सहयोग की अपील (ETV Bharat)

पुलिस की आम लोगों से सहयोग की अपील:

बीटिंग रिट्रीट समारोह को लेकर भी अलग से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें क्यूआर कोड आधारित पार्किंग की सुविधा रहेगी. अंत में एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता ने लोगों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार यात्रा करें, जिससे गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट समारोह शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.

ये भी पढ़ें :