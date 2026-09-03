ETV Bharat / state

लखनऊ में जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर जाने का है प्लान, ट्रैफिक रूट देखकर ही घर से निकलें, नहीं तो हो जाएगी फजीहत

डायवर्जन प्लान के तहत अटल चौक से एलपीएस चौराहा और इस्कॉन मंदिर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक रोक दिया जाएगा.

बदला रहेगा ट्रैफिक.
बदला रहेगा ट्रैफिक. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 11:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन्मोत्सव झांकी दर्शन का आयोजन होगा. कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 11 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक कई रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने का फैसला किया है. डायवर्जन प्लान के तहत अटल चौक से एलपीएस चौराहा और इस्कॉन मंदिर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक रोक दिया जाएगा. वाहन कैंसर हॉस्पिटल चौराहा और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चौराहा होते हुए आगे जा सकेंगे.

यहां भी रहेगा डायवर्जन

  • फव्वारा चौराहा (अंशल) से एलपीएस चौराहा और इस्कॉन मंदिर की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. यहां से ट्रैफिक ऋषिता मल्बेरी तिराहा होकर निकलेगा.
  • सेंट्रल एकेडमी चौराहा (अंशल) से भी एलपीएस चौराहा और इस्कॉन मंदिर की तरफ रास्ता बंद रहेगा. वाहन सुशांत गोल्फ सिटी थाना-अंशल गोल चक्कर चौराहा होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.
  • इस्कॉन मंदिर तिराहे से मंदिर की तरफ वाहनों की आवाजाही नहीं होगी. वाहन ऋषिता मल्बेरी और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरफ से निकल सकेंगे.

एम्बुलेंस और जरूरी वाहनों को राहत : ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों जैसी जरूरी सेवाओं को जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधित रास्ते से भी जाने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है. बबलू कुमार ने जन्माष्टमी पर मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि वे डायवर्जन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए घर से निकलें और संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट की टिप्पणी- अपने नाजायज बेटे को गोद ले सकता है जैविक पिता

TAGGED:

ISKCON TEMPLE IN LUCKNOW
TRAFFIC DIVERTED ON JANMASHTAMI
JANMASHTAMI 20026
जन्माष्टमी पर ट्रैफिक डायवर्ट
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.