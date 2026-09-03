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लखनऊ में जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर जाने का है प्लान, ट्रैफिक रूट देखकर ही घर से निकलें, नहीं तो हो जाएगी फजीहत

बदला रहेगा ट्रैफिक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन्मोत्सव झांकी दर्शन का आयोजन होगा. कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 11 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक कई रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने का फैसला किया है. डायवर्जन प्लान के तहत अटल चौक से एलपीएस चौराहा और इस्कॉन मंदिर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक रोक दिया जाएगा. वाहन कैंसर हॉस्पिटल चौराहा और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चौराहा होते हुए आगे जा सकेंगे. यहां भी रहेगा डायवर्जन