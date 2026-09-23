दिल्ली में ट्रैफिक-ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मिलेगी रफ्तार: LG की अध्यक्षता में यूटीपैक ने दी बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी
यूटीपैक की बैठक में छह मेट्रो स्टेशनों के एमएमआई प्लान और दो बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी.
Published : September 23, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में बुधवार को UTTIPEC की 70वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) और लोक निर्माण विभाग (PWD) के कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है.
सभी 31 एमएमआई प्लान्स को मिली स्वीकृति
इस बैठक में सबसे बड़ा आकर्षण दिल्ली के छह प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के लिए तैयार किए गए मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन (MMI) प्लान्स का अनुमोदन रहा. डीएमआरसी द्वारा तैयार किए गए ये प्लान्स जीटीबी नगर, सरिता विहार, अक्षरधाम, रोहिणी वेस्ट, मालवीय नगर और शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशनों के लिए हैं.
Chaired the 70th Governing Body Meeting of UTTIPEC today, reviewing major road infrastructure and multi-modal integration projects aimed at decongesting Delhi's corridors and improving urban connectivity.— LG Delhi (@LtGovDelhi) September 23, 2026
Approved key infrastructure projects focused on seamless transit… pic.twitter.com/hpgVNEppau
इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य मेट्रो स्टेशनों के आसपास के 300 मीटर के दायरे में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है. इसके तहत पैदल चलने वालों के लिए रास्ते (वॉकबिलिटी), सुरक्षा, और सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए विशेष ढांचागत विकास किया जाएगा. साथ ही, दिल्ली के फेज-1 और फेज-2 कॉरिडोर के तहत डीएमआरसी द्वारा प्रस्तावित सभी 31 एमएमआई प्लान्स को यूथोपैक की पूर्ण स्वीकृति मिल चुकी है.
साउथ दिल्ली में आनंदमयी मार्ग पर बनेगा 5.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर
राजधानी में सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी के दो प्रमुख सड़क प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है. दक्षिण दिल्ली में आउटर रिंग रोड से महरौली-बदरपुर रोड तक मां आनंदमयी मार्ग पर लगभग 5.5 किलोमीटर लंबे छह-लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. इस एलिवेटेड प्रोजेक्ट के बनने से इस मार्ग पर पड़ने वाले करीब 12 चौराहे बाईपास हो जाएंगे. इससे ओखला फेज-1 और फेज-2 औद्योगिक क्षेत्रों से आने-जाने वाले भारी यातायात से होने वाले जाम से बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा, ओखला एस्टेट मार्ग पर क्राउन प्लाजा जंक्शन पर एक अंडरपास और गोलचक्कर (राउंडअबाउट) के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है.
मुकरबा चौक पर जाम से मिलेगी मुक्ति
उत्तर-पश्चिम दिल्ली के व्यस्ततम मुकरबा चौक पर ट्रैफिक के भारी दबाव को कम करने के लिए भी दो महत्वपूर्ण उपाय स्वीकृत किए गए हैं. इसके तहत आउटर रिंग रोड पर मौजूदा रोड ओवर ब्रिज को 6 लेन से बढ़ाकर 10 लेन किया जाएगा. साथ ही, दिल्ली-सोनीपत रेल लाइन पर जहांगीरपुरी औद्योगिक क्षेत्र को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ने वाले एक नए 4-लेन आरओबी का निर्माण भी होगा. इस नए संपर्क मार्ग के बनने से मुकरबा चौक से गुजरने वाले करीब 20 प्रतिशत ट्रैफिक का डायवर्जन हो जाएगा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (NH-44) और मुकरबा चौक के आसपास लगने वाले लंबे जाम से निजात मिलेगी.
यात्रियों को मिलेगा सुरक्षित और सुगम सफर
बैठक में डीडीए, जीएनसीटीडी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और भारतीय रेलवे सहित विभिन्न प्रमुख एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. बता दें कि इन सभी परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से न केवल मेट्रो यात्रियों का सफर आसान होगा, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर सफर करने वाले आम नागरिकों को भी जाम मुक्त और आधुनिक परिवहन व्यवस्था का लाभ मिलेगा.
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