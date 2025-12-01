यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इस रूट पर 2-3 दिसंबर को कई ट्रेनें रहेंगी निरस्त, कुछ का बदलेगा रूट, जानिए पूरा शेड्यूल
उत्तर रेलवे प्रशासन इस सेक्शन पर कराएगा काम, 8 घंटे का लिया जाएगा ब्लॉक
December 1, 2025
लखनऊ: उत्तर रेलवे कानपुर सेंट्रल-लखनऊ रेल खण्ड पर अमौसी–मानक नगर स्टेशन और जैतीपुर-हरौनी सेक्शन के बीच आठ घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लेगा. 3 दिसंबर को यह ब्लॉक सुबह 09:25 बजे से शाम 17:25 बजे तक आठ घंटे के लिए लिया जाएगा. ब्लॉक के दौरान लाइन शिफ्टिंग और महत्वपूर्ण कार्य कराए जाएंगे. इसके चलते कई ट्रेनें कैंसिल की जाएंगी और कई का रूट परिवर्तित किया जाएगा.
उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि सेक्शन पर काम करने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है. आठ घंटे का यह ट्रैफिक ब्लॉक होगा. इसके बाद सुचारू रूप से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा. हालांकि दो और तीन दिसंबर को इसी के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है. कुछ ट्रेनों को बदले रूट से चलाया जाएगा और कुछ का शेड्यूल बदलकर उन्हें देरी से रूट पर रवाना किया जाएगा.
इन ट्रेनों का बदलेगा रूट
- 2 दिसम्बर को चलने वाली 12103 पुणे–लखनऊ एक्स. उन्नाव–माखी–बालामऊ–लखनऊ के रास्ते संचालित की जाएगी.
- 2 दिसंबर को चलने वाली 15066 पनवेल–गोरखपुर एक्स उन्नाव- माखी–बालामऊ–लखनऊ जंक्शन के रास्ते संचालित की जाएगी.
- 2 दिसंबर को चलने वाली 12173 लोकमान्य तिलक–मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ उन्नाव–डलमऊ–उबरनी–रायबरेली–प्रतापगढ़ के रास्ते संचालित की जाएगी. (लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा ).
- 2 दिसंबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली 19715 जयपुर–गोमतीनगर (उन्नाव– माखी –बालामऊ–आलमनगर–लखनऊ–गोमतीनगर ) के रास्ते संचालित की जाएगी. (ऐशबाग और बादशाह नगर स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा).
- 2 दिसंबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली 11124 बरौनी–ग्वालियर (लखनऊ–आलमनगर–बालामऊ–माखी–उन्नाव) के रास्ते संचालित की जाएगी. (लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा ).
- 3 दिसंबर को 12004 नई दिल्ली बीएमसी–लखनऊ शताब्दी एक्स. उन्नाव–माखी–बालामऊ–लखनऊ के रास्ते संचालित की जाएगी.
- 3 दिसंबर को 12180 आगरा फोर्ट–लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस उन्नाव– माखी –बालामऊ–आलमनगर–लखनऊ के रास्ते संचालित की जाएगी.
- 3 दिंसबर 12589 गोरखपुर-चर्लपल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ऐशबाग–लखनऊ–आलमनगर–बालामऊ–माखी–उन्नाव–कानपुर) के रास्ते संचालित की जाएगी. (लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा ).
इन ट्रेनों को किया गया री-शेड्यूल
- 12003 लखनऊ जंक्शन–नई दिल्ली (लखनऊ जंक्शन से 100 मिनट देरी से)
- 12104 लखनऊ–पुणे (लखनऊ से डेढ़ घंटे देरी से)
- 64212 कानपुर सेंट्रल–लखनऊ मेमू (240 मिनट देरी से, 12.20 के बजाय 16.20 बजे)
- 64282 उतरेटिया – शिउपुर ( 17:10 के स्थान पर 17:45 बजे )
- 15067 गोरखपुर – बांद्रा टर्मिनस (गोरखपुर से 145 मिनट विलंब)
- 15109 छपरा–मथुरा (छपरा से 205 मिनट विलंब)
- 04449 दरभंगा–नई दिल्ली (दो दिसंबर को) (दरभंगा से 180 मिनट विलंब और बराबंकी पर 145 मिनट विलंब)
- 12875 पुरी–आनंद विहार टर्मिनल (225 मिनट)
- 64211 लखनऊ–कानपुर सेंट्रल (205 मिनट)
- 12179 लखनऊ जंक्शन–आगरा फोर्ट (75 मिनट)
4 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल
- ट्रेन संख्या 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 51814 लखनऊ- वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर
- ट्रेन संख्या 51813 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी– लखनऊ पैसेंजर
