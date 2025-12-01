ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इस रूट पर 2-3 दिसंबर को कई ट्रेनें रहेंगी निरस्त, कुछ का बदलेगा रूट, जानिए पूरा शेड्यूल

आठ घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लगेगा. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर रेलवे कानपुर सेंट्रल-लखनऊ रेल खण्ड पर अमौसी–मानक नगर स्टेशन और जैतीपुर-हरौनी सेक्शन के बीच आठ घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लेगा. 3 दिसंबर को यह ब्लॉक सुबह 09:25 बजे से शाम 17:25 बजे तक आठ घंटे के लिए लिया जाएगा. ब्लॉक के दौरान लाइन शिफ्टिंग और महत्वपूर्ण कार्य कराए जाएंगे. इसके चलते कई ट्रेनें कैंसिल की जाएंगी और कई का रूट परिवर्तित किया जाएगा.