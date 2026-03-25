लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर ट्रैफिक अलर्ट, रामनवमी मेले के चलते भारी वाहनों पर पाबंदी, देखें नया रूट
सीतापुर, कानपुर और आगरा एक्सप्रेस-वे से आने वाले ट्रक डाइवर्ट, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया प्लान.
लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर ट्रैफिक अलर्ट. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 7:51 AM IST
लखनऊः अयोध्या में आयोजित हो रहे चैत्र रामनवमी मेला-2026 में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए कड़े कदम उठाए हैं. लखनऊ से बाराबंकी और अयोध्या की ओर जाने वाले ट्रकों, डीसीएम और भारी मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।
भारी वाहनों के लिए नया डायवर्जन चार्ट
- सीतापुर रोड से आने वाले वाहन: सीतापुर की ओर से आने वाली बसें और भारी वाहन बाराबंकी/अयोध्या की ओर नहीं जा सकेंगे. ये वाहन इन्दौराबाग किसान पथ अंडरपास से होते हुए सुल्तानपुर रोड चांदसराय और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के जरिए अपने गंतव्य को जाएंगे.
- हरदोई रोड से आने वाले वाहन: हरदोई की तरफ से आने वाले भारी वाहन बाजपुर किसान पथ अंडरपास से होकर किसान पथ और सुल्तानपुर रोड होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का मार्ग लेंगे.
- आगरा एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहन: एक्सप्रेस-वे से आने वाले ट्रक और भारी वाहन खुशहालगंज किसान पथ अंडरपास से मुड़कर किसान पथ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ओर जाएंगे.
- कानपुर रोड से आने वाले वाहन: कानपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों का बाराबंकी/अयोध्या मार्ग प्रतिबंधित रहेगा. ये वाहन जुनाबगंज मोड़, मोहनलालगंज कस्बा तिराहा से दाहिने मुड़कर बछरावां और हैदरगढ़ के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर जा सकेंगे.
आपातकालीन सेवाओं को विशेष छूट
डायवर्जन के दौरान सामान्य यातायात प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखा गया है. साथ ही एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्ग पर भी जाने की अनुमति रहेगी. किसी भी चिकित्सकीय आपात स्थिति में ट्रैफिक पुलिस की मदद ली जा सकती है. यात्री किसी भी समस्या या जानकारी के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
चैत्र रामनवमी के उपलक्ष्य में 24 मार्च दोपहर से 27 मार्च की रात तक लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. सीतापुर, हरदोई, कानपुर और आगरा एक्सप्रेस-वे से आने वाले ट्रकों को किसान पथ और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ओर डाइवर्ट किया गया है.
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