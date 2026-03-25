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लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर ट्रैफिक अलर्ट, रामनवमी मेले के चलते भारी वाहनों पर पाबंदी, देखें नया रूट ​

लखनऊः अयोध्या में आयोजित हो रहे चैत्र रामनवमी मेला-2026 में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए कड़े कदम उठाए हैं. लखनऊ से बाराबंकी और अयोध्या की ओर जाने वाले ट्रकों, डीसीएम और भारी मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।





भारी वाहनों के लिए नया डायवर्जन चार्ट



