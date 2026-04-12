ETV Bharat / state

कुतुब मीनार के आसपास आज ट्रैफिक अलर्ट: कई मार्गों पर पाबंदी, वैकल्पिक रूट तय

नई दिल्ली: राजधानी के ऐतिहासिक स्थल कुतुब मीनार के आसपास आज भारी भीड़ व वाहनों के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक 12 अप्रैल को शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक महरौली व कुतुब परिसर के आसपास कई प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंध व डायवर्जन लागू रहेंगे.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार डीडीए महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क व कुतुब मीनार क्षेत्र में वैशाखी कार्यक्रम की तैयारी के चलते आज बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में ट्रैफिक को सुचारु बनाए रखने के लिए अनुव्रत मार्ग, क्रेसेंट रोड व आसपास की सड़कों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं.



भारी वाहनों पर रहेगी सख्ती

एडवाइजरी के अनुसार अनुव्रत मार्ग से फूल मंडी होते हुए कुतुब मीनार की ओर जाने वाले भारी व वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसी तरह क्रेसेंट रोड से मस्जिद हाजी अली जान की ओर जाने वाले रास्ते व कालका दास मार्ग से कुतुब मीनार की तरफ भी भारी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की पार्किंग या रुकने की अनुमति भी नहीं होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तुरंत टो कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



वैकल्पिक मार्ग व पार्किंग व्यवस्था

सामान्य यातायात के लिए अरबिंदो मार्ग, अनुव्रत मार्ग, क्रेसेंट रोड व कालका दास मार्ग खुले रहेंगे, लेकिन कुतुब मीनार तक पहुंच केवल कालका दास मार्ग के जरिए ही संभव होगी. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अधिकृत पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें, जो कालका दास मार्ग, महरौली में उपलब्ध रहेंगे.

