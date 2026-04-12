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कुतुब मीनार के आसपास आज ट्रैफिक अलर्ट: कई मार्गों पर पाबंदी, वैकल्पिक रूट तय

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पीक आवर्स में प्रभावित मार्गों से बचें, जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें.

ट्रैफिक अलर्ट
ट्रैफिक अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 12, 2026 at 8:28 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी के ऐतिहासिक स्थल कुतुब मीनार के आसपास आज भारी भीड़ व वाहनों के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक 12 अप्रैल को शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक महरौली व कुतुब परिसर के आसपास कई प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंध व डायवर्जन लागू रहेंगे.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार डीडीए महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क व कुतुब मीनार क्षेत्र में वैशाखी कार्यक्रम की तैयारी के चलते आज बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में ट्रैफिक को सुचारु बनाए रखने के लिए अनुव्रत मार्ग, क्रेसेंट रोड व आसपास की सड़कों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं.

भारी वाहनों पर रहेगी सख्ती

एडवाइजरी के अनुसार अनुव्रत मार्ग से फूल मंडी होते हुए कुतुब मीनार की ओर जाने वाले भारी व वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसी तरह क्रेसेंट रोड से मस्जिद हाजी अली जान की ओर जाने वाले रास्ते व कालका दास मार्ग से कुतुब मीनार की तरफ भी भारी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की पार्किंग या रुकने की अनुमति भी नहीं होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तुरंत टो कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वैकल्पिक मार्ग व पार्किंग व्यवस्था
सामान्य यातायात के लिए अरबिंदो मार्ग, अनुव्रत मार्ग, क्रेसेंट रोड व कालका दास मार्ग खुले रहेंगे, लेकिन कुतुब मीनार तक पहुंच केवल कालका दास मार्ग के जरिए ही संभव होगी. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अधिकृत पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें, जो कालका दास मार्ग, महरौली में उपलब्ध रहेंगे.

जनता के लिए एडवाइजरी
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पीक आवर्स में प्रभावित मार्गों से बचें, जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. खासकर आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व बस अड्डों की ओर जाने वाले यात्रियों को पहले से योजना बनाकर निकलने की सलाह दी गई है, जिससे वह समय से गंतव्य पर पहुंच सकें.

इसके साथ ही, किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा गया है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से धैर्य बनाए रखने व ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.


आपातकालीन सेवाओं को छूट
एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड व पुलिस समेत सभी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को इन प्रतिबंधों से पूरी तरह छूट दी गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यातायात से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1095 या आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपडेट ले सकते हैं.

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