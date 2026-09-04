भारी बारिश की वजह से पुठीमारी ब्रिज का एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त, आवागमन प्रभावित
पाकुड़ धुलियान मुख्य मार्ग पर पुठीमारी ब्रिज के एप्रोच रोड धंसने की वजह से वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ है.
Published : September 4, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 2:53 PM IST
पाकुड़: झारखंड से पश्चिम बंगाल, बिहार और पड़ोसी देश बंग्लादेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने वाले पाकुड़-धुलियान मुख्य सड़क पर पुठीमारी ब्रिज के एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ एप्रोच रोड
दरअसल, झारखंड को निकटवर्ती राज्य और पड़ोसी देश बंग्लादेश को खनिज सम्पदाओं के साथ-साथ रोजमर्रा के सामानों की आपूर्ति करने वाला मार्ग, बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है. जिससे भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. नतीजतन पाकुड़ जिले से भारी वाहनों के जरिये बिहार, पश्चिम बंगाल और बंग्लादेश को आपूर्ति होने वाले सामान पूरी तरह बंद है.
परिचालन प्रभावित
मालवाहक वाहनों का परिचालन इस मार्ग से प्रभावित हुआ है, जिससे व्यवसायियों और वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है. इसके साथ ही रोजमर्रा के लिए उपयोग में आने वाली खाने पीने की सामाग्री की किल्लत भी बढ़ सकती है. एप्रोच रोड के दोनों ओर के हिस्से धंस गए हैं, जिससे आवागमन की समस्या के साथ पत्थर की ढुलाई करने वाले वाहनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है.
हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े पश्चिम बंगाल के अभियंताओं और अधिकारियों द्वारा एप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरूस्त करने और आवागमन लायक बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से काम तेजी से नहीं हो पा रहा है.
बड़ा पुल बनाने की मांग
इधर, यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों का कहना है कि ब्रिज के दोनों ओर बारिश के मौसम में सड़क धंस जाती है, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. लोगों का कहना है कि यदि सड़क के दोनों ओर गार्डवाल का निर्माण करा दिया जाए या फिर बड़ा पुल बना दिया जाए, तो यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है.
इन वजहों से धंसती है सड़क
वहीं एनएचएआई के कार्यपालक अभियंता विनंत कुंडू ने बताया कि यहां की मिट्टी खराब होने की वजह से हल्की बारिश में कमजोर पड़ जाती है और भार क्षमता सहन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सड़क धंस जाती है.
जारी है मरम्मत का काम: विनंत कुंडू
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि सड़क की मरम्मत कराई जा रही है ताकि आवगमन सुचारू रूप से संचालित हो सके और यदि जरूरत पड़ी तो शासन प्रशासन से बातचीत करके कुछ दिनों के लिए रोड ब्लॉक करके ठीक से मरम्मत का काम किया जाएगा.
DPR बनाकर केंद्र को भेजा प्रस्ताव
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि स्थाई समाधान के लिए डीपीआर बनाकर केंद्र को भेजा गया है और स्वीकृति मिलते ही सड़क को मजबूती के साथ बनाया जाएगा.
बता दें कि पाकुड़ धुलियान सड़क एनएच 34 से जुड़ती है. यह रास्ता हर दिन मुर्शिदाबाद के अलावा नदिया, वर्धमान, कोलकाता, मालदा, कठिहार, पूर्णिया, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, गंगटोक, असम, मणिपुर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश पत्थर के अलावा खाद्य पदार्थ समेत दूसरा सामान लाने और ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है.
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