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भारी बारिश की वजह से पुठीमारी ब्रिज का एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त, आवागमन प्रभावित

पाकुड़: झारखंड से पश्चिम बंगाल, बिहार और पड़ोसी देश बंग्लादेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने वाले पाकुड़-धुलियान मुख्य सड़क पर पुठीमारी ब्रिज के एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.

बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ एप्रोच रोड

दरअसल, झारखंड को निकटवर्ती राज्य और पड़ोसी देश बंग्लादेश को खनिज सम्पदाओं के साथ-साथ रोजमर्रा के सामानों की आपूर्ति करने वाला मार्ग, बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है. जिससे भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. नतीजतन पाकुड़ जिले से भारी वाहनों के जरिये बिहार, पश्चिम बंगाल और बंग्लादेश को आपूर्ति होने वाले सामान पूरी तरह बंद है.

एप्रोच रोड धंसने की वजह से आवागमन प्रभावित (Etv Bharat)

परिचालन प्रभावित

मालवाहक वाहनों का परिचालन इस मार्ग से प्रभावित हुआ है, जिससे व्यवसायियों और वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है. इसके साथ ही रोजमर्रा के लिए उपयोग में आने वाली खाने पीने की सामाग्री की किल्लत भी बढ़ सकती है. एप्रोच रोड के दोनों ओर के हिस्से धंस गए हैं, जिससे आवागमन की समस्या के साथ पत्थर की ढुलाई करने वाले वाहनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है.

हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े पश्चिम बंगाल के अभियंताओं और अधिकारियों द्वारा एप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरूस्त करने और आवागमन लायक बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से काम तेजी से नहीं हो पा रहा है.

बड़ा पुल बनाने की मांग

इधर, यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों का कहना है कि ब्रिज के दोनों ओर बारिश के मौसम में सड़क धंस जाती है, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. लोगों का कहना है कि यदि सड़क के दोनों ओर गार्डवाल का निर्माण करा दिया जाए या फिर बड़ा पुल बना दिया जाए, तो यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है.