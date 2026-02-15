ETV Bharat / state

AI Summit 2026: दिल्ली में 5 दिनों का 'ट्रैफिक लॉकडाउन', NDMC उपाध्यक्ष ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों के लिए वैकल्पिक मार्ग: यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष कॉरिडोर का सुझाव दिया है. उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पर यात्री रिंग रोड – आश्रम चौक – सराय काले खां – राजघाट – आईएसबीटी कश्मीरी गेट – आजादपुर – पंजाबी बाग – धौला कुआं – एम्स के रास्ते आवाजाही कर सकते हैं. ये रास्ता काफी हद तक प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा. नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे रिंग रोड व वंदे मातरम मार्ग का उपयोग करें. घर से पर्याप्त समय पहले निकलें. वहीं एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की पुरजोर सलाह दी गई है. सड़क मार्ग से जाने वालों के लिए एनएच-48, राव गजराज सिंह मार्ग व सेक्टर-22 द्वारका टनल जैसे वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को सलाह दी है कि वे समिट के दौरान इन सड़कों का उपयोग करने से बचें, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट के कारण यातायात बाधित रहेगा या प्रतिबंधित रहेगा.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आयोजित होने जा रहे 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह सम्मेलन 16 से 20 फरवरी 2026 तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चलेगा. इस दौरान कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, ऐसे में सुरक्षा व सुगम यातायात के लिए दिल्ली की सड़कों पर भारी बदलाव किए गए हैं.

बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था: समिट के दौरान सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं. ऐसे में छात्रों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. वीवीआईपी रूट पर पड़ने वाले 10 स्कूलों के लिए विशेष नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं. इस दौरान वैध एडमिट कार्ड दिखाने वाले छात्रों व उनके अभिभावकों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी प्राथमिकता दी जाएगी. अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे कम से कम 60 मिनट का बफर समय लेकर घर से निकलें, जिससे वीवीआईपी काफिले की वजह से होने वाली 20-30 मिनट की देरी से बचा जा सके.

भारी वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जिन भारी वाहनों या ट्रकों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. ऐसे वाहनों को अनिवार्य रूप से ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा. दिल्ली मेट्रो की सेवाएं पूरी तरह सामान्य रहेंगी. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क जाम से बचने के लिए मेट्रो का ही सहारा लें.

एनडीएमसी बिल्डिंग को AI Summit 2026 से पहले सजाया गया (ETV Bharat)

विशेष कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन शुरू: उधर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले दिल्ली के वीवीआईपी इलाके को स्मार्ट सुरक्षा, स्वच्छता व आकर्षक सजावट की गई है. इसी सिलसिले में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने परिषद क्षेत्र में चल रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की. अपनी समीक्षा की शुरुआत उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) से की. यहां से पूरे इलाके की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक सेंटर से NDMC के 333, दिल्ली पुलिस के 183 और पीडब्ल्यूडी के 214 सीसीटीवी कैमरों की फीड पर एक साथ नजर रखी जा रही है. समिट के दौरान यही सेंटर सुरक्षा की तीसरी आंख की तरह काम करेगा. उधर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन शुरू की गई है. NDMC व ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीमें वीवीआईपी मूवमेंट के साथ-साथ आम लोगों के आवागमन पर भी निगरानी रखेंगी.

विशेष लाइटिंग से किया गया रोशन: इसके अलावा दिल्ली की साज-सज्जा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. परिषद क्षेत्र की 41 प्रमुख सड़कों पर रोड मार्किंग, फुटपाथ सुधार, साइन बोर्ड व स्ट्रीट लाइट अपग्रेड किए गए हैं. वहीं सड़कों व चौराहों को 15 हजार से अधिक गमलों, चार हजार हैंगिंग बास्केट, फ्लोरल बोर्ड व फाउंटेन से सजाया गया है. शांति पथ पर ट्यूलिप फेस्टिवल आयोजित करने की भी तैयारी है, जबकि कई इमारतों व चौराहों को विशेष लाइटिंग से रोशन किया जा रहा है. निरीक्षण के दौरान कुलजीत सिंह चहल ने पालिका केंद्र, जनपथ, अशोक रोड, तीन मूर्ति व सी-हेक्सागन सहित कई प्रमुख मार्गों का दौरा कर मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समिट के दौरान 24×7 मल्टी-डिपार्टमेंट टीम तैनात रहे, जिससे किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके.

