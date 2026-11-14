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छठ पूजा पर नोएडा में 2 दिन ट्रैफिक डायवर्जन, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

नोएडा में ट्रैफिक यातायात एडवाइजरी जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सड़कों पर बढ़ने वाले यातायात के दबाव को देखते हुए गौतमबुद्धनगर यातायात पुलिस ने विशेष तैयारी की है. छठ पूजा के दौरान लोगों को जाम से बचाने और श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक सैयद अब्बास अली ने शनिवार को यातायात एडवाइजरी जारी की. उन्होंने जिले में 46 ऐसे स्थान चिह्नित किए हैं, जहां छठ पर्व के दौरान यातायात प्रभावित होने और जाम लगने की आशंका है. इन सभी स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है. वहीं, भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए कुछ मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया जाएगा.

डीसीपी ट्रैफिक सैयद अब्बास अली ने ईटीवी भारत को बताया कि कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में छठ पूजा मुख्य रूप से यमुना नदी के कालिंदी कुंज घाट, हिंडन नदी पुल कुलेसरा, चोटपुर-बहलोलपुर सेक्टर-63 और नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21ए में आयोजित की जाएगी. इन स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पहले से ही इंतजाम किए गए हैं.