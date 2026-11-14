छठ पूजा पर नोएडा में 2 दिन ट्रैफिक डायवर्जन, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक
पुलिस ने अपील की है कि छठ पर्व के दौरान निर्धारित डायवर्जन का पालन करें और जाम से बचने केलिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.
Published : November 14, 2026 at 6:53 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सड़कों पर बढ़ने वाले यातायात के दबाव को देखते हुए गौतमबुद्धनगर यातायात पुलिस ने विशेष तैयारी की है. छठ पूजा के दौरान लोगों को जाम से बचाने और श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक सैयद अब्बास अली ने शनिवार को यातायात एडवाइजरी जारी की. उन्होंने जिले में 46 ऐसे स्थान चिह्नित किए हैं, जहां छठ पर्व के दौरान यातायात प्रभावित होने और जाम लगने की आशंका है. इन सभी स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है. वहीं, भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए कुछ मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया जाएगा.
डीसीपी ट्रैफिक सैयद अब्बास अली ने ईटीवी भारत को बताया कि कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में छठ पूजा मुख्य रूप से यमुना नदी के कालिंदी कुंज घाट, हिंडन नदी पुल कुलेसरा, चोटपुर-बहलोलपुर सेक्टर-63 और नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21ए में आयोजित की जाएगी. इन स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पहले से ही इंतजाम किए गए हैं.
छठ पर्व पर नोएडा में ट्रैफिक का रहेगा विशेष पहरा
उन्होंने बताया कि 15 से 16 नवंबर तक आवश्यकतानुसार भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से कालिंदी बॉर्डर होकर दिल्ली जाने वाले वाहनों को चरखा गोलचक्कर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर भेजा जाएगा. ये वाहन डीएनडी या चिल्ला मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. सेक्टर-37 से कालिंदी बॉर्डर जाने वाले वाहनों को महामाया फ्लाईओवर से डायवर्ट किया जाएगा.
यातायात संबंधी परेशानी होने पर इन नंबरों पर करें संपर्क
इसी तरह सूरजपुर से कुलेसरा और फेस-2 जाने वाले वाहनों को कच्ची सड़क तिराहे से चौगानपुर गोलचक्कर की ओर भेजा जाएगा. फेस-2 से हिंडन नदी जाने वाले वाहन ककराला, सोरखा और बिसरख के रास्ते निकल सकेंगे. किसान चौक और पर्थला की ओर आने-जाने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं. डीसीपी ने वाहन चालकों से अपील की है कि छठ पर्व के दौरान निर्धारित डायवर्जन का पालन करें और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. हालांकि, एंबुलेंस और फायर सर्विस जैसे आपातकालीन वाहनों को बिना बाधा सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा.
डीसीपी ट्रैफिक सैयद अब्बास अली ने बताया कि किसी प्रकार की ट्रैफिक की समस्या होने पर यातायात पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9971009001 और 7065100100 जारी किए हैं. इसके अलावा एक्स (ट्विटर) हैंडल @noidatraffic पर भी संपर्क किया जा सकता है. पुलिस का प्रयास है कि छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था के इस महापर्व पर यातायात व्यवस्था बाधित न हो और लोगों को घाटों तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े.
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