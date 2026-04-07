IPL मैच 2026 को लेकर 8 अप्रैल को दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, स्टेडियम के आसपास पड़ेगा असर

IPL मैच 2026 को लेकर 8 अप्रैल को दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, स्टेडियम के आसपास पड़ेगा असर
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें और यात्रा से पहले अपनी योजना सुनिश्चित करें.
Published : April 7, 2026 at 2:28 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 8 अप्रैल को आईपीएल 2026 के तहत दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले डे-नाइट मुकाबले को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से रात 10:30 बजे तक खेला जाएगा, लेकिन दर्शकों की आवाजाही को देखते हुए दोपहर 12 बजे से ही स्टेडियम के आसपास यातायात पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा.
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मैच के दिन बहादुरशाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और आसफ अली रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर आवश्यकता के अनुसार डायवर्जन और प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. विशेष रूप से राजघाट से दिल्ली गेट, कमला मार्केट राउंडअबाउट तक जेएलएन मार्ग के दोनों कैरिजवे, तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक आसफ अली रोड और दिल्ली गेट से रामचरण अग्रवाल चौक तक बहादुरशाह जफर मार्ग पर यातायात धीमा रहने या प्रतिबंधित होने की संभावना है.
इसके अलावा दरीयागंज से बहादुरशाह जफर मार्ग और गुरु नानक चौक से आसफ अली रोड के बीच भारी और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. रिंग रोड पर राजघाट से आईटीओ फ्लाईओवर तक भी किसी तरह की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तुरंत टो कर कार्रवाई की जाएगी.
TRAFFIC ADVISORY— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) April 6, 2026
In view of the IPL 2026 Day/Night match between Delhi Capitals vs Gujarat Titans at Arun Jaitley Stadium on 08.04.2026, traffic may be affected at nearby stretches.
Time: 12:00 PM – 12:00 AM
📍 LIKELY AFFECTED STRETCH
•Bahadur Shah Zafar Marg
•JLN Marg… pic.twitter.com/KH0vuxHCEC
स्टेडियम में प्रवेश के लिए अलग-अलग गेट निर्धारित किए गए हैं. गेट नंबर 1 से 8 तक प्रवेश बहादुरशाह जफर मार्ग से, गेट 10 से 15 तक जेएलएन मार्ग से और गेट 16 से 18 तक भी बहादुरशाह जफर मार्ग की ओर से किया जाएगा. पार्किंग व्यवस्था के तहत आम दर्शकों के लिए स्टेडियम के पास पार्किंग की सुविधा नहीं होगी. केवल वैध लेबल वाले वाहनों को ही निर्धारित पार्किंग स्थलों जैसे जेपी पार्क, विक्रम नगर और जेजेबी/प्रयास कार्यालय के पास पार्किंग की अनुमति दी जाएगी.
अन्य दर्शकों के लिए माता सुंदरी रोड, शांति वन, राजघाट और वेलोड्रोम रोड पर पार्क एंड राइड सुविधा उपलब्ध रहेगी, जहां से बसों के माध्यम से स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा. ऐप बेस्ड टैक्सी और अन्य कैब सेवाओं के लिए पिक-अप और ड्रॉप पॉइंट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज गेट नंबर-2, राजघाट चौक और रिंग रोड सर्विस लेन निर्धारित किए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मैच के दिन इन मार्गों से बचें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें और यात्रा से पहले अपनी योजना सुनिश्चित कर लें, ताकि जाम और असुविधा से बचा जा सके.
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