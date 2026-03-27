सोनू निगम के 'सतरंगी रे' कॉन्सर्ट को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन मार्गों पर रहेगा असर
ट्रैफिक पुलिस की ओर से कहा गया कि दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक स्टेडियम के आसपास भारी भीड़ की संभावना है.
Published : March 27, 2026 at 7:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार के लिए सोनू निगम के कॉन्सर्ट के मद्देनजर विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक आयोजित होगा. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसपास के इलाकों में विशेष प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक स्टेडियम के आसपास भारी भीड़ की संभावना है. इस दौरान आईपी मार्ग, विकास मार्ग और राजघाट से आईपी डिपो तक रिंग रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा. खासतौर पर राजघाट से आईपी मार्ग की ओर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी.
डायवर्जन और प्रतिबंध: आईपी मार्ग (एमजीएम रोड), विकास मार्ग और राजघाट से आईपी डिपो के बीच रिंग रोड पर यातायात दबाव को देखते हुए वाहनों की आवाजाही सीमित की जाएगी. आम यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें.
TRAFFIC ADVISORY— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) March 27, 2026
In view of “Satrangi Re by Sonu Nigam Live Music Concert” at Indira Gandhi Indoor Stadium on 28.03.2026, certain traffic restrictions will be effective.
Time: 04:00 PM – 11:00 PM (Peak restrictions from 02:00 PM – 10:00 PM)
📍 LIKELY AFFECTED STRETCH
-IP Marg… pic.twitter.com/BNsu4Mcimy
स्टेडियम में एंट्री व्यवस्था: स्टेडियम में प्रवेश के लिए अलग-अलग गेट निर्धारित किए गए हैं. गेट नंबर 7 और 8 वेलोड्रोम रोड पर स्थित हैं, जहां से एंट्री केवल इसी मार्ग से होगी. वहीं गेट नंबर 21, 22, 16 और 18 रिंग रोड पर स्थित हैं, जहां पहुंचने के लिए एमजीएम रोड का उपयोग करना होगा.
पार्किंग को लेकर निर्देश: स्टेडियम के पास सीमित पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो केवल वैध पार्किंग लेबल वाले वाहनों के लिए होगी. वाहन के विंडस्क्रीन पर पार्किंग लेबल लगाना अनिवार्य है, जिसमें वाहन संख्या अंकित होनी चाहिए. बिना लेबल वाले वाहनों को स्टेडियम के आसपास प्रवेश नहीं मिलेगा. पार्किंग के लिए आने वाले वाहन रिंग रोड से होते हुए एमजीएम रोड के जरिए निर्धारित पार्किंग स्थलों तक पहुंच सकेंगे.
सामान्य वाहनों पर सख्ती: राजघाट से आईपी फ्लाईओवर तक रिंग रोड के दोनों कैरिजवे पर किसी भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी. नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों को टो कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे एडवाइजरी का पालन करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें और यात्रा से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी लेकर ही घर से निकलें, ताकि असुविधा से बचा जा सके.
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