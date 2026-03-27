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सोनू निगम के 'सतरंगी रे' कॉन्सर्ट को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन मार्गों पर रहेगा असर

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार के लिए सोनू निगम के कॉन्सर्ट के मद्देनजर विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक आयोजित होगा. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसपास के इलाकों में विशेष प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक स्टेडियम के आसपास भारी भीड़ की संभावना है. इस दौरान आईपी मार्ग, विकास मार्ग और राजघाट से आईपी डिपो तक रिंग रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा. खासतौर पर राजघाट से आईपी मार्ग की ओर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी.

डायवर्जन और प्रतिबंध: आईपी मार्ग (एमजीएम रोड), विकास मार्ग और राजघाट से आईपी डिपो के बीच रिंग रोड पर यातायात दबाव को देखते हुए वाहनों की आवाजाही सीमित की जाएगी. आम यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें.

स्टेडियम में एंट्री व्यवस्था: स्टेडियम में प्रवेश के लिए अलग-अलग गेट निर्धारित किए गए हैं. गेट नंबर 7 और 8 वेलोड्रोम रोड पर स्थित हैं, जहां से एंट्री केवल इसी मार्ग से होगी. वहीं गेट नंबर 21, 22, 16 और 18 रिंग रोड पर स्थित हैं, जहां पहुंचने के लिए एमजीएम रोड का उपयोग करना होगा.