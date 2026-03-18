ETV Bharat / state

नवरात्रि पर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कालकाजी व झंडेवालान मंदिर के आसपास कई मार्गों पर रहेगा असर

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नवरात्रि के अवसर पर राजधानी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.यह व्यवस्था 18 मार्च से 27 मार्च तक कालकाजी मंदिर तथा 19 मार्च से 27 मार्च तक झंडेवालान मंदिर क्षेत्र में लागू रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कालकाजी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते आउटर रिंग रोड (चिराग दिल्ली/सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर से मोदी मिल फ्लाईओवर तक), आनंदमयी मार्ग (क्राउन प्लाजा से कालकाजी मंदिर तक), कैप्टन गौर मार्ग और आस्था कुंज रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा. इन मार्गों पर अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है.

इसके अलावा 18 मार्च दोपहर 2 बजे से 19 मार्च रात 2 बजे तक इन मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों (HGV) की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. नेहरू प्लेस से मोदी मिल फ्लाईओवर तक सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह निषिद्ध रहेगी और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को आउटर रिंग रोड पार करने के लिए केवल फुट ओवर ब्रिज (FOB) का उपयोग करने की सलाह दी गई है. रेलिंग कूदकर या अवैध रूप से सड़क पार करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.