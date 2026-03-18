नवरात्रि पर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कालकाजी व झंडेवालान मंदिर के आसपास कई मार्गों पर रहेगा असर
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यात्रा की पूर्व योजना बनाएं, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.
Published : March 18, 2026 at 7:11 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नवरात्रि के अवसर पर राजधानी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.यह व्यवस्था 18 मार्च से 27 मार्च तक कालकाजी मंदिर तथा 19 मार्च से 27 मार्च तक झंडेवालान मंदिर क्षेत्र में लागू रहेगी.
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कालकाजी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते आउटर रिंग रोड (चिराग दिल्ली/सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर से मोदी मिल फ्लाईओवर तक), आनंदमयी मार्ग (क्राउन प्लाजा से कालकाजी मंदिर तक), कैप्टन गौर मार्ग और आस्था कुंज रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा. इन मार्गों पर अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है.
इसके अलावा 18 मार्च दोपहर 2 बजे से 19 मार्च रात 2 बजे तक इन मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों (HGV) की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. नेहरू प्लेस से मोदी मिल फ्लाईओवर तक सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह निषिद्ध रहेगी और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को आउटर रिंग रोड पार करने के लिए केवल फुट ओवर ब्रिज (FOB) का उपयोग करने की सलाह दी गई है. रेलिंग कूदकर या अवैध रूप से सड़क पार करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
वहीं, झंडेवालान मंदिर क्षेत्र में भी भारी भीड़ के मद्देनजर विशेष व्यवस्था की गई है. रानी झांसी रोड और देशबंधु गुप्ता रोड (पहाड़गंज चौक से कालकादास चौक तक) पर यातायात प्रभावित रहेगा. करोल बाग, सेंट्रल दिल्ली और आईएसबीटी कश्मीरी गेट की ओर जाने वाले वाहन चालकों को फाइज रोड और पंचकुइयां रोड का उपयोग करने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मंदिरों के आसपास मुख्य सड़कों पर अवैध पार्किंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यात्रा की पूर्व योजना बनाएं, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें और मौके पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि नवरात्रि के दौरान सुचारू यातायात और जनसुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
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