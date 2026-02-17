ETV Bharat / state

AI समिट–2026 को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी की जारी, जानें कब से कब तक रहेगी पाबंदी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें और वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 17, 2026 at 10:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 18 फरवरी, 2026 को होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट–2026 के मद्देनजर विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित होगा, जहां वीवीआईपी मूवमेंट के चलते शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे.

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रेसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, विंडसर प्लेस, पृथ्वीराज रोड, राजेश पायलट मार्ग, सुभ्रमण्यम भारती मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग सहित कई अहम मार्ग प्रभावित रहेंगे. इसके अलावा मथुरा रोड (लोदी फ्लाईओवर से भैरों मार्ग तक), शांति पथ और सत्‍या मार्ग के कुछ हिस्सों पर भी यातायात नियंत्रण रहेगा.

पुलिस ने यात्रियों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें, प्रभावित मार्गों से बचें और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और लेन अनुशासन बनाए रखें. साथ ही वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रिंग रोड, तिलक मार्ग, फिरोजशाह रोड, पंचशील मार्ग, अरविंदो मार्ग, लोधी रोड, बारापुल्ला रोड और अन्य आसपास के मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. रियल-टाइम अपडेट के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबर 1095 पर संपर्क कर सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये व्यवस्थाएं केवल 18 फरवरी की शाम तक लागू रहेंगी और नागरिकों के सहयोग से ही यातायात व्यवस्था सुचारू रखी जा सकेगी.

