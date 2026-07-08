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गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से 'तालाब' बनी सड़कें, NH-48 पर नरसिंहपुर के पास मुख्य सड़क धंसी, ट्रैफिक डायवर्ट

गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से एक बार फिर जलभराव के बाद लंबा जाम लग गया. जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

Gurugram Waterlogging updates
Gurugram Waterlogging updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 8, 2026 at 7:26 AM IST

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गुरुग्राम: मंगलवार को हरियाणा में मॉनसून की पहली मूसलाधार बारिश हुई. जिसके चलते गुरुग्राम की रफ्तार एक बार फिर से बंद हो गई. दिल्ली-जयपुर हाईवे एनएच-48 पर भारी जलभराव हो गया, जिससे कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. नरसिंहपुर के पास मुख्य सड़क धंस गई. जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कई रूटों को डायवर्ट किया.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी: यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है. राजीव चौक से जयपुर की ओर जाने वाले वाहनों को बाईं ओर मुड़कर SPR रोड का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, हीरो होंडा चौक से आगे जाने वाले वाहन भी SPR रोड के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं.

गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से 'तालाब' बनी सड़कें, NH-48 पर नरसिंहपुर के पास मुख्य सड़क धंसी (ETV Bharat)

दिल्ली से जयपुर जाने वालों के लिए नया रूट: दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाले वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे NH-48 के बजाय द्वारका एक्सप्रेसवे का उपयोग करें, ताकि प्रभावित हिस्से पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके और लंबा जाम न लगे.

'सफर से पहले रूट की जांच करें': बारिश, जलभराव और सड़क धंसने की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले अपने रूट की जानकारी जरूर लें. साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचें और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके.

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