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गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से 'तालाब' बनी सड़कें, NH-48 पर नरसिंहपुर के पास मुख्य सड़क धंसी, ट्रैफिक डायवर्ट

Gurugram Waterlogging updates ( ETV Bharat )