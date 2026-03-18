पंचकूला कालका काली माता मंदिर में नवरात्र के दौरान भारी वाहनों की एंट्री हुई बैन, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
नवरात्र के दौरान कालका काली माता मंदिर में दर्शन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी लागू की गई है.
Published : March 18, 2026 at 12:54 PM IST
पंचकूला: नवरात्र पर्व के मद्देनजर कालका स्थित काली माता मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पंचकूला में ट्रैफिक पुलिस सूरजपुर द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष यातायात प्रबंधन योजना लागू की गई है. 19 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाले धार्मिक पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या जाम से बचा जा सके.
पंचकूला-शिमला बायपास मार्ग अपनाएं: ट्रैफिक एसएचओ सूरजपुर अभिषेक ने बताया कि कालका काली माता मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं. उन्होंने वाहन चालकों से अपील में कहा कि परवाणु एवं हिमाचल प्रदेश की ओर जाने वाले सभी वाहन चालक कालका बाजार मार्ग का उपयोग न करें. इसके स्थान पर पंचकूला-शिमला बायपास मार्ग का ही प्रयोग करें. वहीं, मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक पैदल यात्रा करें या प्रशासन द्वारा उपलब्ध फ्री ऑटो सेवा का लाभ उठाएं.
भारी वाहनों पर यहां पूर्ण प्रतिबंध:इसके अलावा नवरात्र पर्व के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. रामबाग रोड से लेकर कालका मंदिर तक बड़े ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
कालका सब्जी मंडी का पार्किंग स्थल:पार्किंग व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने की अपील की गई है. रामबाग की ओर से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन कालका सब्जी मंडी के निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क करें, जहां से आगे मंदिर तक जाने के लिए सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर कालका शहर में पार्किंग स्थल से मंदिर तक आने-जाने के लिए मुफ्त ऑटो सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों को विशेष राहत मिलेगी.
डीसीपी ट्रैफिक की अपील:डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने सभी श्रद्धालुओं एवं वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि, "नवरात्र के दौरान जारी यातायात एडवाइजरी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित कराना है. नतीजतन सभी लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए पुलिस का सहयोग करें, ताकि पावन पर्व शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके."
ये भी पढ़ें:अंबाला में चैत्र नवरात्र को लेकर खास तैयारियां, दुल्हन की तरह सजा मां का दरबार