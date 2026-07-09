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रूल्स फॉलो नहीं करने पर लगता है जाम, दुर्घटना ना हो यही है लक्ष्य: ट्रैफिक ADCP

रायपुर की आबादी पिछले कुछ साल में तेजी से बढ़ी है,लिहाजा ट्रैफिक की समस्या भी पैदा हुई है.इसे लेकर ट्रैफिक ADCP ने अपनी राय दी.

GOAL IS PREVENT ACCIDENTS
रूल्स फॉलो नहीं करने पर लगता है जाम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 7:26 PM IST

8 Min Read
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रायपुर : रायपुर शहर अब धीरे-धीरे महानगर का रूप लेते जा रहा है. जनसंख्या के साथ ही गाड़ियों की संख्या भी पिछले 10 सालों में बढ़ गई है. जिसकी वजह से राजधानी में जाम जैसी स्थिति भी निर्मित होने लगी है. पीक आवर में ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयासरत है, बावजूद इसके ट्रैफिक रूल्स लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं,इसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम जैसे स्थिति रायपुर शहर में देखने को मिल रही है.

साल दर साल बढ़ी आबादी

साल 2016 में रायपुर की आबादी लगभग 11 लाख थी, जो आज बढ़कर लगभग 25 लाख के आसपास पहुंच गई है. इसके साथ ही गाड़ियों की बात करें तो साल 2016 में गाड़ियों की संख्या 10 लाख के आसपास थी जो आज की तारीख में लगभग 22 लाख तक पहुंच चुकी है. ट्रैफिक से जुड़े सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने ट्रैफिक ADCP विवेक शुक्ला से बात की.

रूल्स फॉलो नहीं करने पर लगता है जाम :ट्रैफिक ADCP (Etv Bharat)
सवाल :रायपुर में ट्रैफिक जाम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है ?


जवाब :देखिए अगर रायपुर में ट्रैफिक जाम की बात करूं तो इसे संपूर्ण रूप में देखना होगा. क्योंकि साल 2016 में यहां की आबादी लगभग 10 से 11 लाख थी जो आज बढ़कर आबादी 25 लाख के आसपास पहुंच गई हैं. तेजी से बढ़ता हुआ शहर हैं. साल 2016 में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या लगभग 10 लाख के आसपास थी. साल 2026 में गाड़ियों की संख्या बढ़कर लगभग 22 लाख हो गई है. उस अनुपात में देखा जाए तो सड़क में कोई ज्यादा बदलाव या तब्दीली नहीं आई है. इस कारण से भी ट्रैफिक का दबाव ज्यादा बढ़ा हुआ है. उसको इस दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है जहां पर भी जाम की समस्या होती है. कमिश्नरेट रायपुर पुलिस के द्वारा कहीं पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या होती है तो आम लोगों को इससे निजात दिलाना होता है. दुर्घटना कैसे कम से कम हो इसको लेकर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहा है.

सवाल: शहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम कहां होता है और उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?


जवाब:मान लीजिए सुबह 9 से 11 का समय बीच में ऑफिस जाने का समय होता है. इसके साथ ही शाम के समय 5:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक ऑफिस से वापस आने का भी समय होता है. यही दो समय पीक आवर का होता है. मैं सड़क की बात करें तो चांगोरभाटा से लेकर रिंग रोड उसकी बात करें या फिर टाटीबंद चौक की बात करें. तेलीबांधा जो महासमुंद बैरियर है वहां पर बात करें तो जाम की स्थिति तो मैं नहीं बोलूंगा. लेकिन ट्रैफिक स्लो जरूर होता है. बड़े मेट्रो सिटी बेंगलुरू पुणे की बात करें तो उस तरीके का जाम रायपुर में नहीं लगता है. हमारे यहां ट्रैफिक स्लो होता है. लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. लंबा जाम लगने की समस्या फिलहाल हमारे यहां नहीं है.

सवाल: पीक आवर में ट्रैफिक का संचालन सुचारु रूप से कैसे किया जा सकता है ?


जवाब :ट्रैफिक पुलिस रायपुर पीक आवर का समय है. उसमें हमारे जो यातायात के जवान हैं वह लगे होते हैं. ऐसे 50 से अधिक पॉइंट्स हैं. जहां पर हम पॉइंट ड्यूटी लगाते हैं. उन पीक आवर्स में विशेष रूप से हमारे बल की तैनाती होती है. ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो. एक तो दुर्घटना कम से कम हो यह हमारा लक्ष्य है. साथ ही साथ ट्रैफिक जाम से लोगों को कैसे निजात मिले इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट काम कर रही है. इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन 9479210632 नंबर भी जारी किया है. इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कोई भी अगर जाम में फंसा है तो तुरंत ही वह इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करके मदद ले सकता है. शहर के जिन जगहों पर जाम की स्थिति निर्मित होती है वहां पर दर्शाया गया है. 10 ट्रैफिक थाने में 10 QRT टीम का गठन किया है. यह QRT टीम जाम की सूचना मिलती ही जो तुरंत वहां पहुंचकर जाम को हटाया जाता है. इसके साथ ही हम गूगल मैप के माध्यम से भी ITMS कंट्रोल रूम में बैठने वाले स्टाफ इसकी निगरानी करते हैं. जहां पर सड़क में जाम जैसी स्थिति निर्मित दिखाई पड़ती है वहां पर ट्रैफिक विभाग की QRT टीम को भेजा जाता है. वहां पर भी जाम को क्लियर कराया जाता है.


सवाल: सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए पुलिस के द्वारा किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं ?


जवाब: सड़क दुर्घटना कैसे कम हो इसके लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट लगातार कार्य कर रही है. अधिकांश जो कारण है सड़क दुर्घटना के जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं. उनके कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है. रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है. पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो इन 6 महीनो में ही हम शराब पीकर वाहन चलाने वाले 3600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. हर कोई ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए सड़क पर चलते हैं, लेकिन शराब पीकर जो लोग वाहन चलाते हैं उनकी वजह से भी सड़क हादसे हो जाते हैं. आगे भी हम शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे.


सवाल: ब्लैक स्पॉट को वेरीफाई करने के बाद वहां पर किस तरह के उपाय किए गए हैं ?


जवाब: रायपुर शहर के साथ ही पूरे जिले की बात की जाए तो यहां पर 26 ब्लैक स्पॉट आईडेंटिफाई किए गए हैं. रायपुर कमिश्नरेट में केवल पांच ब्लैक स्पॉट आईडेंटिफाई हुए हैं. ऐसे स्थान पर हम बोर्ड लगाकर उसमें क्या कुछ तकनीकी सुधार हो सकता है उसको लेकर हम काम कर रहे हैं.



सवाल: सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने को लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ परिणाम सामने आए हैं ?


जवाब: इसके लिए लोगों को जागरुक कर रहे हैं. रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का कतई यह उद्देश्य नहीं है कि अधिक से अधिक चालान करें. बल्कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है. सीट बेल्ट और हेलमेट दोनों ही वाहन चालक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. जो व्यक्ति घर से निकलता है तो वह ट्रैफिक व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है. अनिवार्य परिधान के रूप में हेलमेट और सीट बेल्ट को लगाना चाहिए. अभी हमारा फोकस रिंग रोड यानी नेशनल हाईवे में है. जहां पर बड़ी गाड़ियां चलती हैं. वहां पर हमारा फोकस ज्यादा है. उन जगहों पर लोग हेलमेट पहनकर चलें और चार पहिया वाहन में चलते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाए. कई बार जब दोपहिया वाहन वाले दुर्घटना का शिकार होते हैं तो बहुत से मामलों में बिना हेलमेट के उनकी जान चली जाती है. एक व्यक्ति के लिए जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता है. हेलमेट पहनने की शुरुआत आम लोगों से ही होनी चाहिए. हेलमेट पहनकर घर से निकले यही प्रण करके निकलना चाहिए. "मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी अपील है कि हेलमेट पहनकर ही घर से बाहर निकले सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाएं क्योंकि आपकी जान की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है."



सवाल: नाबालिगों द्वारा वाहन चलाए जाने को लेकर क्या पुलिस के द्वारा सख्ती की गई है ?

जवाब:बिल्कुल समय-समय पर ऐसे नाबालिक बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं उसमें हम कार्यवाही करते हैं. ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट ने पूर्व में भी करवाई कि है आगे भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही साथ हम स्कूलों में भी जाकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के साथ ही स्कूल प्रबंधन को कहा जाता है कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी लेकर स्कूल आने से मना किया जाए.



सवाल :ओवर स्पीड या फिर स्टंट करने के जो मामले आते हैं कौन से क्षेत्र में ज्यादा है ?


जवाब :ज्यादातर जो खाली सड़क होती है जैसे की नया रायपुर का क्षेत्र है वहां पर स्टंट करने वाले लोगों की शिकायत आती है. इसके पहले भी हम बड़ी कार्यवाही कर चुके हैं. पिछले साल 15 अगस्त के दिन लगभग 70 गाड़ियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया था और उनके वाहन भी जप्त किया गया था.


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