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हुनरमंद हाथ अब आधुनिकता के साथ, घोलेंग में ग्रामीण महिलाओं के लिए खुला आजीविका का द्वार

जशपुर के घोलेंग में पारंपरिक बुनाई को आधुनिकता से जोड़कर महिलाओं के लिए आजीविका के द्वार खोले गए हैं.तरुण शर्मा की रिपोर्ट

MODERN TEXTILE SKILLS
पारंपरिक हुनरमंद हाथ अब आधुनिकता के साथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 7:39 PM IST

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जशपुरनगर : जशपुर की ग्रामीण अंचल की महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है. महिलाओं के हाथों में अब किचन की चीजें नहीं बल्कि हुनर के धागे आकार ले रहे हैं. जशपुर के गांवों में सदियों से चली आ रही हथकरघा परंपरा को प्रशासन ने आधुनिकता से जोड़ा है. इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है.जहां पर आकर महिलाएं निशुल्क ना सिर्फ प्रशिक्षण ले रही हैं,बल्कि हैंडलूम से जुड़ी टेक्निकल चीजों का भी ज्ञान उन्हें हो रहा है.उस ट्रेनिंग की खास बात ये है कि महिलाओं को हथकरघा शैली में इतना ट्रेंड किया जा रहा है कि वो आगे आने वाले दिनों में दूसरे लोगों को भी मशीन की बारीकियों के बारे में बता सके.

महिलाओं की मेहनत को दिया तकनीक का सहारा

जशपुर शहर के नजदीकी ग्राम घोलेंग की महिलाओं ने अपने हुनर के दम पर न केवल गांव, बल्कि जशपुर की पहचान को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों तक पहुंचाया है. यहां की महिलाएं लंबे समय से हथकरघा पर ऊनी शाल और गर्म चादर तैयार करती आ रही हैं. उनके इसी हुनर, मेहनत और लगन को नई तकनीक और बाजार से जोड़ने की पहल शुरू हुई है.

पारंपरिक हुनरमंद हाथ अब आधुनिकता के साथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


बुनकरों के लिए आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सीएसआर मद के तहत घोलेंग में बुनकरों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है. टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल (टीएससी) द्वारा संचालित इस केंद्र में मौजूदा समय में 29 महिलाएं आधुनिक टेक्सटाइल और बुनाई तकनीक का प्रशिक्षण ले रही हैं. प्रशिक्षण का उद्देश्य पारंपरिक हुनर को आधुनिक तकनीक से जोड़कर महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करना है.

Womens become proficient
ग्रामीण महिलाओं के लिए खुला आजीविका का द्वार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


धागे से उत्पाद तक सिखाई जा रही पूरी तकनीक

टीएससी के ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं को केवल हथकरघा चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा, बल्कि टेक्सटाइल उत्पादन की पूरी प्रक्रिया से परिचित कराया जा रहा है. संस्था के प्राचार्य दीपक कुमार के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को धागा तैयार करने से लेकर करघे पर कपड़े की बुनाई तक की आधुनिक तकनीकी बारीकियां सिखाई जा रही हैं.ट्रेनिंग में कपास और रेशम की खेती से लेकर उससे मिलने वाले उत्पादों से धागा तैयार करने की प्रक्रिया भी शामिल है.

Womens become proficient
महिलाओं को बनाया जा रहा पारंगत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेंटर से मिल रहा प्रमाण पत्र
इसके बाद इसी धागे से हथकरघा पर अलग-अलग तरह के वस्त्र तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसमें शाल, टॉवल, स्टॉल, साड़ी, कोसा साड़ी और सिल्क साड़ी तैयार करना शामिल है. ट्रेनिंग पूरा होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा. यह प्रमाण पत्र उनके लिए रोजगार के अवसरों का रास्ता खोल सकता है. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग किसी कंपनी में नौकरी करने के साथ स्वयं का व्यवसाय या स्वरोजगार भी शुरू कर सकेंगे.

Women becoming self-reliant.
महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आधुनिक करघे की तकनीक सीख रहीं घोलेंग की महिलाएं

आधुनिक करघा मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं में भी खासा उत्साह है. घोलेंग निवासी फ्लोरा मिंज पहले से ही हथकरघे पर शाल तैयार करने का काम करती हैं. वो अब आधुनिक मशीन में इस काम को कर रही हैं.

Training with modern machines
आधुनिक मशीनों से हो रहा ट्रेनिंग का काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टीएससी प्रशिक्षण केंद्र में हथकरघे से वस्त्र बुनाई के आधुनिक तरीकों को सीखने का अवसर मिल रहा है.हम पहले घर पर ही शॉल और साड़ी तैयार करते थे.लेकिन यहां आकर मुझे टेक्निकल चीजें पता चल रही हैं. हमें अच्छा लग रहा है कि कैसे धागा तैयार करते हैं और फिर उससे कपड़ा बनता है. हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद कहते हैं. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पहले की तुलना में और बेहतर तरीके से शॉल का उत्पादन करेंगी- फ्लोरा मिंज, घोलेंग निवासी

Theory class before practical
प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी की क्लास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशिक्षु महिलाओं बलमदिना लकड़ा और अर्चना मिंज ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र में उन्हें हाथ से संचालित होने वाले करघे के साथ-साथ कंप्यूटर चालित करघे का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

Lab testing before product manufacturing
उत्पाद बनाने से पहले लैब टेस्टिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रेनिंग के दौरान मशीन का सुरक्षित तरीके से संचालन, बुनाई के समय बेहतर गुणवत्ता बनाए रखने की तकनीक, धागों को करघे में फंसाने की प्रक्रिया और धागों की रंगाई सहित अन्य तकनीकी पहलुओं को विस्तार से समझाया जा रहा है.हम लोग अभी शॉल बना रहे हैं,फिर साड़ी और टॉवेल बनाना सीखेंगे. अभी डिजाइन बनाना सीख रही हूं.मैं इस ट्रेनिंग के लिए शासन को धन्यवाद देती हूं,क्योंकि काम सीखने के बाद हमें रोजगार भी मिल सकता है- बलमदिना लकड़ा, प्रशिक्षु


उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने पर भी जोर

प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को उत्पादन के साथ-साथ तैयार उत्पादों की मार्केटिंग और संभावित बाजार की जानकारी भी दी जा रही है.इसका उद्देश्य केवल वस्त्र तैयार करवाना नहीं, बल्कि जशपुर के इन उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है. सेंटर प्रभारी दीपक कुमार के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान तैयार होने वाले शाल, टॉवल और साड़ियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाने की योजना है.इससे स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले उत्पादों को बड़े बाजार में पहचान मिल सकेगी.


छत्तीसगढ़ की पहली टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब भी शुरू

घोलेंग स्थित वीवर्स ट्रेनिंग सेंटर की एक खास उपलब्धि यहां शुरू की गई अत्याधुनिक टेक्सटाइल परीक्षण लैब भी है.यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब है, जहां यहां तैयार होने वाले टेक्सटाइल उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी.सेंटर प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि किसी भी टेक्सटाइल उत्पाद को बाजार में उतारने के लिए उसकी गुणवत्ता की जांच महत्वपूर्ण होती है.

लैब की सुविधा शुरू होने से जशपुर में तैयार होने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता की वैज्ञानिक तरीके से जांच संभव होगी. इससे उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ने के साथ उनकी ब्रांड वैल्यू को भी मजबूती मिलेगी. इस लैब में युवाओं को टेक्सटाइल लैब टेस्टिंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन युवाओं को संस्था की ओर से प्लेसमेंट उपलब्ध कराने की योजना है. इस तरह प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं के लिए बुनाई और स्वरोजगार का अवसर तैयार करने के साथ युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार की राह भी खोल रहा है- दीपक कुमार, सेंटर प्रभारी


पारंपरिक हुनर को पहचान दिलाने की तैयारी

वीवर्स ट्रेनिंग सेंटर को लेकर कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि घोलेंग की महिलाओं के पास पहले से ही हथकरघा और बुनाई का पारंपरिक हुनर मौजूद है.आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण देकर इस हुनर को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों में बदलने और उन्हें बड़े बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशिक्षण के साथ टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब की सुविधा शुरू होने से उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

प्रशासन का प्रयास है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनके तैयार उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री के लिए भी बेहतर मंच उपलब्ध कराया जाए. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे.जशपुर के हथकरघा उत्पादों को नई पहचान मिल सकेगी- रोहित व्यास, कलेक्टर

रैंप वॉक के साथ उद्घाटन की तैयारी
घोलेंग में संचालित टीएससी वीवर्स ट्रेनिंग सेंटर का जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उद्घाटन करेंगे. इसके लिए जिला प्रशासन और टीएससी की टीम तैयारियों में जुटी हुई है. उद्घाटन कार्यक्रम को खास बनाने के लिए फैशन शो आयोजित करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण के दौरान तैयार किए गए वस्त्रों को रैंप वॉक के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है. हालांकि फैशन शो को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.वहीं प्रशिक्षण केंद्र के औपचारिक उद्घाटन की तारीख भी फिलहाल तय नहीं हुई है. तारीख तय होने के बाद कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा.



परंपरागत हुनर को आधुनिक बाजार से जोड़ने की कोशिश

घोलेंग की महिलाओं के लिए यह प्रशिक्षण केंद्र केवल एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि वर्षों से चले आ रहे पारंपरिक हुनर को नई तकनीक और बाजार से जोड़ने का माध्यम बन रहा है.अब तक जिन उत्पादों का निर्माण सीमित संसाधनों के बीच किया जाता था, उन्हें आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता परीक्षण, ब्रांडिंग और बड़े बाजार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है.

स्थानीय स्तर पर दुकान होगी उपलब्ध

टीएससी की ओर से जशपुर के हथकरघा उत्पादों को बड़े शहरों और महानगरों में आयोजित होने वाले फैशन शो के माध्यम से प्रमोट करने की तैयारी भी की जा रही है. वहीं स्थानीय प्रशासन भी प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं और अन्य बुनकरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए जिला स्तर पर दुकान उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाश रहा है. इससे महिलाओं को तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए स्थानीय बाजार भी मिल सकेगा.

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश
यदि प्रशिक्षण, उत्पादन और मार्केटिंग की यह पूरी श्रृंखला प्रभावी ढंग से आगे बढ़ती है तो जशपुर के हथकरघा उत्पादों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है. साथ ही स्थानीय महिलाओं को अपने पारंपरिक कौशल के माध्यम से स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराने में भी यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

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