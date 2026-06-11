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लोहरदगा में पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था की हुंकार, धर्म बदल चुके लोगों को पारंपरिक पदों से हटाने की मांग

लोहरदगा डीसी ऑफिस कैंपस में पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था से जुड़े सदस्यों के साथ निशा उरांव. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लोहरदगा: आदिवासी पारंपरिक बहुस्तरीय व्यवस्था से जुड़े सदस्यों ने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को लेकर हुंकार भरी है. सीनियर आईआरएस अधिकारी निशा उरांव के नेतृत्व में लोहरदगा में जोरदार ढंग से इस बात को उठाया गया है. इस दौरान उपायुक्त को तमाम मांगों से भी अवगत कराया गया है.

पेसा कानून और पांचवीं अनुसूची के तहत पारंपरिक ग्राम सभाओं के अधिकारों के संरक्षण की मांग की गई है. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि पारंपरिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप जारी रहा तो आदिवासी समाज की पहचान और स्वशासन व्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.

पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था नेता सह वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी निशा उरांव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"मॉडल ग्राम सभा व्यवस्था पर लगे रोक"

आदिवासी पारंपरिक बहुस्तरीय व्यवस्था से जुड़े सदस्यों ने कहा कि मॉडल ग्राम सभा के नाम पर ऐसी नई संरचनाएं विकसित की जा रही हैं, जो आदिवासी रूढ़िजन्य कानूनों और पेसा अधिनियम, 1996 की भावना के विपरीत हैं. संगठन ने मांग की है कि केवल पारंपरिक ग्राम प्रधान, हातु मुंडा, महतो, पाहन और पाइनभरा जैसे पदों वाली ग्राम सभाओं को ही मान्यता दी जाए और सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे आधुनिक पदों वाली व्यवस्थाओं को खारिज किया जाए.

धर्मांतरित आदिवासियों की पारंपरिक पदों पर नियुक्ति का विरोध

संगठन ने धर्मांतरित आदिवासियों की पारंपरिक पदों पर नियुक्ति का भी विरोध किया. उनका कहना है कि ग्राम प्रधान, पाहन, महतो और पड़हा राजा जैसे पद धार्मिक और सांस्कृतिक दायित्वों से जुड़े हैं. ऐसे में प्राचीन आदिवासी आस्था का पालन नहीं करने वाले धर्मांतरित व्यक्तियों को इन पदों से पदमुक्त किया जाना चाहिए. गांवों में आयोजित होने वाली कथित अवैध चंगाई सभाओं पर भी चिंता जताई गई. संगठन ने आरोप लगाया कि बिना ग्राम सभा की अनुमति आयोजित होने वाली ऐसी सभाएं आदिवासी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी चंगाई सभा के आयोजन पर रोक लगाई जाए.