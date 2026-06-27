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इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम जुलूस, मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम को किया गया याद

इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस ( Etv Bharat )

लोगों ने एक से बढ़कर एक ताजिए भी निकाले. पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुहर्रम मनाया जाता है. मुहर्रम के जुलूस में बड़ी संख्या में यूतियों ने भी भाग लिया जिन्होंने अपने कर्तब से सब का दिल जीत लिया.

इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस (Etv Bharat)

इमाम हुसैन की शहादत की याद में राजधानी रांची में भी मुहर्रम का जुलूस निकाला गया. शहर के मेन रोड सहित अन्य स्थानों से जुलूस निकाला गया. राजधानी रांची में मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाला गया. इस दौरान या हुसैन या हुसैन के नारे हर तरफ सुनाई दिए.

बड़ी संख्या में युवतियों ने भी लिया भाग

जानकारी देते सिटी एसपी पारस राणा (Etv Bharat)

रांचीः मुहर्रम के अवसर पर राजधानी रांची में शनिवार को पारंपरिक जुलूस श्रद्धा, अनुशासन और शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया. जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और विभिन्न अखाड़ों ने पारंपरिक करतबों के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया. पूरे मार्ग पर लोगों की भीड़ रही और जगह-जगह जुलूस का स्वागत किया गया.

कर्तब दिखाती लड़की (Etv Bharat)

कर्तब दिखाती लड़की (Etv Bharat)

तिरंगा लहराया गया

इस वर्ष जुलूस का एक विशेष आकर्षण भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित मिसाइल का मॉडल रहा. आकर्षक ढंग से तैयार किए गए इस मॉडल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. बेहतरीन मिसाइल मॉडल और उसके ऊपर लहराता तिरंगा अलग ही आकर्षण पैदा कर रहा था. जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि डॉ. कलाम का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और देश में उनके वैज्ञानिक विकास के योगदान को सदैव याद रख जाएगा.

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित मिसाइल का मॉडल (Etv Bharat)

सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम (Etv Bharat)

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे. विभिन्न चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती रही और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे. रांची के सिटी एसपी सहित तमाम पुलिस अधिकारी सड़कों पर नजर आए. जुलूस के रास्ते में कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने पेयजल एवं शरबत की व्यवस्था कर जुलूस में शामिल लोगों का स्वागत किया.

पारंपरिक तरीके से निकाला गया जुलूस (Etv Bharat)

कर्तब दिखाते युवा (Etv Bharat)

मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया और कहीं भी अप्रीय घटना नहीं घटी, जुलूस को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई. पब्लिक को भी बताया गया है कि हमारी मॉनेटरिंग टीम सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखे हुए है. उन्होंने भी हमे सहयोग करने का आशवासन दिया है -पारस राणा, सिटी एसपी, रांची.

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