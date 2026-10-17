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त्योहारों पर नदियों के किनारे क्यों उमड़ते हैं श्रद्धालु; क्या है नदी पूजन का पौराणिक महत्व

त्योहारों पर नदियों के किनारे क्यों उमड़ता है आस्था का सैलाब. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: सनातन संस्कृति में नदियों को प्राणदायिनी, मोक्षदायिनी माना गया है. यह नदियां केवल जल को स्रोत नहीं बल्कि चेतना और देवत्व का रुप हैं. पवित्र नदियों की जलधारा में आमचन की परंपरा सनातन की प्राण संरचना है. यही वजह है कि नवरात्रि में कलश स्थापना हो या कोई भी धार्मिक-सांस्कृतित उत्सव, इन नदियों के जल से हीं शुद्धता स्थापित की जाती है. आखिर भारतीय संस्कृति में नदी पूजन का क्या महत्व है? त्योहारों और विशेष अवसरों पर क्यों नदियों की पूजा की जाती है. इसी पर आधारित पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

यह प्रमाणित सत्य है कि दुनिया भर की तमाम सभ्यताएं नदियों के किनार हीं पनपीं. भारत में तो नदियों की एक विशाल श्रृंखला है. वहीं यूपी में गंगा-यमुना-सरस्वती, सरयू जैसी ऐसी नदियां कल-कल बहती हैं, जिनका जिक्र प्राचीन धर्मग्रंथों से लेकर पुराणों तक में किया गया है.