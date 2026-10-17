त्योहारों पर नदियों के किनारे क्यों उमड़ते हैं श्रद्धालु; क्या है नदी पूजन का पौराणिक महत्व
कानपुर से संवाददाता समीर दीक्षित की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:12 AM IST
कानपुर: सनातन संस्कृति में नदियों को प्राणदायिनी, मोक्षदायिनी माना गया है. यह नदियां केवल जल को स्रोत नहीं बल्कि चेतना और देवत्व का रुप हैं. पवित्र नदियों की जलधारा में आमचन की परंपरा सनातन की प्राण संरचना है. यही वजह है कि नवरात्रि में कलश स्थापना हो या कोई भी धार्मिक-सांस्कृतित उत्सव, इन नदियों के जल से हीं शुद्धता स्थापित की जाती है. आखिर भारतीय संस्कृति में नदी पूजन का क्या महत्व है? त्योहारों और विशेष अवसरों पर क्यों नदियों की पूजा की जाती है. इसी पर आधारित पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.
यह प्रमाणित सत्य है कि दुनिया भर की तमाम सभ्यताएं नदियों के किनार हीं पनपीं. भारत में तो नदियों की एक विशाल श्रृंखला है. वहीं यूपी में गंगा-यमुना-सरस्वती, सरयू जैसी ऐसी नदियां कल-कल बहती हैं, जिनका जिक्र प्राचीन धर्मग्रंथों से लेकर पुराणों तक में किया गया है.
यही वजह है कि नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए पवित्र जल लाना हो या दशहरे पर अस्त्र-शस्त्र का पूजन करना हो. या फिर घाटों पर दीपदान करना हो. यूपी में नदियों की लहरों के बीच ही आस्था का सबसे भव्य रूप दिखाई देता है.
कानपुर का ऐतिहासिक सरसैयाघाट: कानपुर शहर में अंग्रेजों के जमाने से बने सरसैया घाट पर हाल ही में पितृ विसर्जन के मौके पर लाखों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा. दूर-दूर तक सिर्फ श्रद्धालु ही दिखाई दिए.
सुबह से लेकर देर शाम तक जो भक्त इस घाट पर पहुंचे, तो वह सीधे सीढ़ियों के रास्ते सबसे पहले नीचे कलकल कर बहती हुई मां गंगा के आंचल में जाकर खड़े हो गए.
खुले आकाश के नीचे जहां तक आंखें देख सकतीं, वहां तक मां गंगा के अद्भुत नजारे को बार-बार प्रणाम करते हुए भक्तों ने पूरे विधि-विधान से पहले मां गंगा का पूजन-अर्चन शुरु किया.
इसके बाद मां गंगा में अपनी आस्था की डुबकी लगाकर अपने शरीर और मन को ठीक वैसे ही पवित्र किया, जैसे मां गंगा की पवित्रता का वर्णन पुराणों में किया गया है.
इस घाट पर मौजूद पुजारी सूरज द्विवेदी ने बताया कि जैसा भक्तों का नजारा आपको दिख रहा है. कमोबेश यही स्थिति अब पूरे नवरात्रि भर रहेगी. यहां लोग सुबह-सबेरे हीं आ जाते हैं.
इसके बाद परिवार के सदस्यों संग मां गंगा का पूजन करते हैं. इसे बेहद शुभ माना जाता है. कार्तिक पूर्णिमा समेत अन्य अवसरों पर तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती.
उन्होंने कहा कि कानपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में यह अंग्रेजों के जमाने का घाट है. इसे सरसैया घाट कहा जाता है. यहां विदेशों से लोग मां गंगा की पूजा करने आते हैं. इसके अलावा गंगा नदी के किनारे शांत और शीतल वातावरण में पूजा करते हैं.
मां गंगा पर पहले पुष्प चढ़ाते हैं, फिर नारियल, दूब या दूध चढ़ाते हैं. चावल, कई प्रकार की दालें, मिश्री, दही समेत अन्य पूजन की सामग्री का उपयोग भी भक्त मां गंगा की पूजा के लिए करते हैं.
ज्योतिषाचार्य बोले-गंगा नदी को हम मां मानते हैं: नदी पूजन के पौराणिक विधान को लेकर ज्योतिषाचार्य पं. मनोज द्विवेदी ने बताया कि हमारे यहां कुल 18 पुराण हैं. उन पुराणों की जो कथाएं हैं, उन कथाओं में मां गंगा, यमुना, सरयू समेत अन्य नदियां शामिल हैं.
गंगा नदी को हम मां स्वरूप मानते हैं. जल के लिए वरुण देवता का पूजन करते हैं. उन्होंने कहा कि कई परिवारों में गंगा जल से पूरे घर का शुद्धिकरण होता है. इसके अलावा नवरात्रि पूजन में कलश स्थापना वाले स्थल पर गंगा जल को ही छिड़कते हैं.
यह सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है कि हम शुभ कार्यों के लिए नदी पूजन करते हैं. जल ही जीवन है, इसे देखते हुए जल को विशेष दर्जा दिया गया है. हमारी भारतीय संस्कृति में यह कहा जाता है कि अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं, तो उसका एक तरह से ऋण चुकाने के लिए हम कुछ वापस भी करते हैं. करीब 50-100 साल पहले नदियों के जल से खेती समेत कई अन्य कार्य किए जाते थे.
ऐसे में लोग नदी पूजन जरूर करते थे. नदियां हमारे लिए हमेशा से उपयोगी रही हैं. कई शहर आज भी ऐसे हैं, जहां नदियों के जल से ही पूरे शहर की आबादी को पीने का पानी मिलता है. इसलिए नदी पूजन बहुत विशेष और जरूरी है.
पर्यावरणविद् बोलीं- नदियां सुरक्षित रहें: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस में पर्यावरण विज्ञान विभाग की पर्यावरणविद् डॉ. द्रौपदी यादव कहती हैं कि यह बात सौ प्रतिशत सही है कि पूर्वजों ने नदियों को सुरक्षित रखने के लिए धर्म से जोड़ा था.
हालांकि, जो मौजूदा हकीकत है, वह इसके विपरीत होती जा रही है. शहरीकरण होने व अन्य कारणों से अब नदियों का जो फ्लड प्लेन एरिया था, वह भी अतिक्रमण से पट गया है.
नदियों के किनारे कभी पौधारोपण होता था, कई प्रजातियां विकसित हो जाती थीं. इससे उसका पर्यावरण को बचाने में सही योगदान सभी को दिखता था, लेकिन कहीं न कहीं अब नदियां सिमट रही हैं. यह चिंता का विषय है.
वहीं, जब लाखों लोग घाटों पर जुटते हैं, तो आस्था और पर्यावरण संतुलन के बीच सामंजस्य इस तरह से बैठाया जा सकता है, कि लोग गंगा या किसी भी नदी को प्रदूषित न करें.
पानी की उपयोगिता सभी के लिए अमूल्य है. गंगा पूजन करें या नदी का पूजन करें. पर नदी में किसी तरह की गंदगी न फैलाएं. आसपास के स्थल को पूरी तरह से साफ रखें. कोशिश करें कि नदी के आसपास जाएं तो पौधे रोप दें. इससे नदी का पर्यावरण संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा.
नाविक बोले- त्योहारों पर बढ़ जाती है व्यस्तता: कानपुर में नाविक रमेश निषाद ने कहा कि त्योहारों पर सामान्य दिनों की अपेक्षा व्यस्तता बढ़ जाती है. जो भक्त आते हैं, वह गंगा पूजन के लिए कभी बीचोबीच नाव से पहुंचते हैं.
या फिर घाट के आसपास नाव से आते-जाते हैं. इससे आजीविका भी बढ़ती है. हालांकि, हम कभी रुपयों के लिए दबाव नहीं बनाते. जो खुशी से लोग या भक्त देते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं.
वहीं, रमेश ने यह भी कहा अब लोगों के अंदर गंगा को साफ-सुथरा रखने के लिए जागरूकता बढ़ी है. लोग फूल, पूजा की सामग्री को अब गंगा में फेंकने से बचते हैं. वह गंगा पूजन के बाद, नारियल, कपड़ा या कोई अन्य सामान घाटों के किनारे पर फेंकते हैं. पानी को गंदा नहीं करते हैं.
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