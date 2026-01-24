ETV Bharat / state

छाया राजस्थानी 'चंग': उदयपुर में 5 पीढ़ियों से गूंज रही एक ही थाप, मशीनी दौर में भी जिंदा है हाथ का हुनर

'चंग' का क्रेज ( फोटो ईटीवी भारत उदयपुर )

उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर के आयड़ क्षेत्र में रहने वाले कलाकार पांच पीढ़ियों से एक कला को संवारने में जुटी हुई है. जो अपने हाथों से पारंपरिक वाद्य यंत्रों बनाने में लगी रहती है. बसंत पंचमी के पर्व के साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों चग, ढोलक और तबले की मांगों में भी तेज़ी आ जाती है. शादी-विवाह, धार्मिक आयोजनों, भजन मंडलियों, स्कूल-कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मंदिरों में होने वाले उत्सवों के कारण इन वाद्य यंत्रों की बिक्री बढ़ जाती है. इन बढ़ती डिमांड का सीधा लाभ उदयपुर के आयड़ क्षेत्र में रहने वाले कलाकारों को मिलता है, जो करीब पांच पीढ़ियों से ढोलक और तबला बनाने के पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. इस व्यवसाय से जुड़े दीपक ने बताया कि बसंत पंचमी से लेकर होली और शादी के सीजन तक उनका काम सबसे ज्यादा रहता है. पहले जहां सिर्फ स्थानीय कलाकार ही ढोलक और तबला खरीदते थे. अब बाहर के शहरों से भी ऑर्डर आने लगे हैं. उदयपुर में तैयार किए गए वाद्य यंत्रों की आवाज़ और गुणवत्ता की वजह से जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अहमदाबाद और इंदौर तक इनके ग्राहक हैं. कारीगर बताते हैं कि एक अच्छी ढोलक या तबला पूरी तरह हाथ से बनाया जाता है. इसके लिए सागवान या शीशम की लकड़ी, जानवरों की खाल और लोहे के छल्लों का उपयोग किया जाता है. लकड़ी को पहले आकार दिया जाता है, फिर उस पर चमड़ा चढ़ाकर धागों और रस्सियों से कसकर बांधा जाता है. होली की आहट के साथ आयड़ में सधने लगे सुर (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर) इसे भी पढ़ें: झीलों की नगरी में छिपी कला की अनमोल धरोहर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में छाए उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट गुणवता व डिमांड : सही सुर और आवाज़ निकालने के लिए कारीगरों को वर्षों का अनुभव चाहिए होता है. यही कला उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है. कारीगर राजू ने बताया कि उनके परिवार में यह काम उनके परदादा के समय से चला आ रहा है. पहले यह सिर्फ रोज़गार का साधन था, लेकिन अब यह उनकी पहचान बन चुका है. उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में मशीन से बने वाद्य यंत्र बाजार में आ गए हैं, लेकिन हाथ से बने ढोलक और तबले की बात ही अलग होती है. कलाकार आज भी असली सुर और मिठास के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ही प्राथमिकता देते हैं. इन परिवारों के युवा भी अब इस काम से जुड़ रहे हैं और पुराने तरीकों के साथ-साथ नए डिज़ाइन और बेहतर फिनिशिंग पर ध्यान दे रहे हैं.