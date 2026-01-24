छाया राजस्थानी 'चंग': उदयपुर में 5 पीढ़ियों से गूंज रही एक ही थाप, मशीनी दौर में भी जिंदा है हाथ का हुनर
शहर के आयड़ क्षेत्र में एक ऐसा समुदाय है, जो पिछले पांच पीढ़ियों से हमारी संस्कृति को अपनी उंगलियों के जादू से संवार रहा है.
उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर के आयड़ क्षेत्र में रहने वाले कलाकार पांच पीढ़ियों से एक कला को संवारने में जुटी हुई है. जो अपने हाथों से पारंपरिक वाद्य यंत्रों बनाने में लगी रहती है. बसंत पंचमी के पर्व के साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों चग, ढोलक और तबले की मांगों में भी तेज़ी आ जाती है. शादी-विवाह, धार्मिक आयोजनों, भजन मंडलियों, स्कूल-कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मंदिरों में होने वाले उत्सवों के कारण इन वाद्य यंत्रों की बिक्री बढ़ जाती है. इन बढ़ती डिमांड का सीधा लाभ उदयपुर के आयड़ क्षेत्र में रहने वाले कलाकारों को मिलता है, जो करीब पांच पीढ़ियों से ढोलक और तबला बनाने के पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं.
इस व्यवसाय से जुड़े दीपक ने बताया कि बसंत पंचमी से लेकर होली और शादी के सीजन तक उनका काम सबसे ज्यादा रहता है. पहले जहां सिर्फ स्थानीय कलाकार ही ढोलक और तबला खरीदते थे. अब बाहर के शहरों से भी ऑर्डर आने लगे हैं. उदयपुर में तैयार किए गए वाद्य यंत्रों की आवाज़ और गुणवत्ता की वजह से जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अहमदाबाद और इंदौर तक इनके ग्राहक हैं. कारीगर बताते हैं कि एक अच्छी ढोलक या तबला पूरी तरह हाथ से बनाया जाता है. इसके लिए सागवान या शीशम की लकड़ी, जानवरों की खाल और लोहे के छल्लों का उपयोग किया जाता है. लकड़ी को पहले आकार दिया जाता है, फिर उस पर चमड़ा चढ़ाकर धागों और रस्सियों से कसकर बांधा जाता है.
गुणवता व डिमांड : सही सुर और आवाज़ निकालने के लिए कारीगरों को वर्षों का अनुभव चाहिए होता है. यही कला उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है. कारीगर राजू ने बताया कि उनके परिवार में यह काम उनके परदादा के समय से चला आ रहा है. पहले यह सिर्फ रोज़गार का साधन था, लेकिन अब यह उनकी पहचान बन चुका है. उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में मशीन से बने वाद्य यंत्र बाजार में आ गए हैं, लेकिन हाथ से बने ढोलक और तबले की बात ही अलग होती है. कलाकार आज भी असली सुर और मिठास के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ही प्राथमिकता देते हैं. इन परिवारों के युवा भी अब इस काम से जुड़ रहे हैं और पुराने तरीकों के साथ-साथ नए डिज़ाइन और बेहतर फिनिशिंग पर ध्यान दे रहे हैं.
इससे बाजार में इनकी मांग और बढ़ रही है. त्योहारों के समय उनकी आमदनी सामान्य दिनों की तुलना में दोगुनी तक हो जाती है. बसंत पंचमी के साथ जहां शहर में उल्लास, रंग और संगीत की गूंज सुनाई देने लगती है, वहीं आयड़ के ये कारीगर अपनी मेहनत और हुनर से इस रौनक को और भी खास बना देते हैं. यहां ढोलक की कीमत मात्र 400 रुपये से शुरू हो जाती है, जो क्वालिटी और डिजाइन के हिसाब से बढ़ती है. होली की जान 'चंग' आपको 700 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल जाएगा, वहीं पक्का तबला लगभग 1600 रुपये में मिल जाता है. सस्ती कीमत और बेहतरीन गुणवत्ता के कारण ही आज उदयपुर से माल गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पुणे तक सप्लाई किया जा रहा है.
एक अच्छी ढोलक या तबला रातों-रात तैयार नहीं होता. इसके पीछे विज्ञान और कला दोनों का मेल है. कारीगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई खास लकड़ी को सांचों में ढालते हैं. मजबूती और सही फिनिशिंग के लिए अब चमड़ा खींचने की मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन असली काम इसके बाद शुरू होता है. वाद्य यंत्रों को धूप में सुखाया जाता है, ताकि नमी का नाम-ओ-निशान न रहे और आवाज़ न फटे.
चंग की बढ़ी मांग : कारीगर राजू ने बताया कि बसंत पंचमी के साथ ही चंग की पूजा होती है. वहीं ठाकुर जी के मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन होता है जिसमें ढोलक और चंग के थाप पर भगवान को रिझाया जाता है. 40 दिनों तक अलग-अलग मंडलियों के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान दौर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन आने के कारण इसका प्रभाव जरूर पड़ा है लेकिन आज भी लोग परंपरागत वाद्य यंत्रों को पसंद कर रहे हैं.
सोशल मीडिया व युवाओं का क्रेज : युवाओं में बड़ा चग बजाने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ़ दिखाई दे रहा है. इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक वीडियो पर युवा कलाकार बड़े चंग की दमदार थाप के साथ अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं. पहले यह वाद्य यंत्र केवल मेलों, शादियों और धार्मिक आयोजनों तक सीमित था, लेकिन अब यह डिजिटल मंचों पर ट्रेंड बन चुका है.