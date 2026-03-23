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मांदर-नगाड़े की गूंज से सजेगा गांव, स्थानीय कलाकारों के बीच वितरित किए गए वाद्य यंत्र

लोक संगीत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों में कलाकारों और युवाओं के बीच वाद्य यंत्र बांटे गए.

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वाद्य यंत्र बजाते ग्रामीण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 11:17 AM IST

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धनबादः झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक कला को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की गई है. ग्रामीण इलाकों में कलाकारों और युवाओं के बीच पारंपरिक वाद्य यंत्रों का वितरण किया गया, ताकि लोक संगीत की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके.

लोगों के बीच वितरित किए गए वाद्य यंत्र

इस पहल के तहत गांव-गांव जाकर स्थानीय कलाकारों, युवाओं और सांस्कृतिक समूहों को ढोल, नगाड़ा, मांदर और बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र वितरित किए गए. कार्यक्रम के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और ग्रामीणों ने इस प्रयास की जमकर सराहना की. सुदूरवर्ती टुंडी के कुछ इलाकों में वाद्य यंत्रों का वितरण किया गया.

वाद्य यंत्र बजाते ग्रामीण और जानकारी देते डीसी (Etv Bharat)

कला को आगे बढ़ाने का मिलेगा मौका:- स्थानीय कलाकार

स्थानीय कलाकारों का कहना है कि इस तरह के सहयोग से हमें अपनी कला को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और हमारी परंपरा जीवित रहेगी. वहीं डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि यह राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य झारखंड की कला और संस्कृति को बचाए रखना, उसे प्रोत्साहित करना और दुनिया तक पहुंचाना है. उन्होंने बताया कि वाद्य यंत्रों को खरीद कर उन्हें कलाकारों को उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संस्कृति से जुड़े लोग उनका उपयोग करना सीखें और नई पीढ़ी भी इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों को अपनाए.

यह राज्य सरकार की योजना है. इसका उद्देश्य हमारी लोक कला और संस्कृति को संरक्षित करना और उसे आगे बढ़ाना है. वाद्य यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि कलाकार और युवा इन्हें सीख सकें. आगे भी जरूरत के अनुसार हर संभव सहायता दी जाएगी:- आदित्य रंजन, डीसी

झारखंड को मिलेगी अलग पहचान

उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ स्थानों पर शुरू किया गया है. यदि वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रभावी तरीके से होता है और मांग बढ़ती है तो जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा. लोक संस्कृति को संजोने और उसे आगे बढ़ाने की यह पहल निश्चित रूप से आने वाले समय में झारखंड की पहचान को और मजबूत करेगी.

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