धामी पत्थर मेले में 20 मिनट तक बरसे पत्थर, खून निकलते ही थमा खेल, जानें क्या है परंपरा
धामी का पत्थर मेला हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 6:49 PM IST
शिमला: शिमला जिले के धामी में दीपावली के अगले दिन सदियों पुरानी पत्थर मेले की परंपरा एक बार फिर निभाई गई. इस दौरान दो पारंपरिक गुटों के बीच करीब 20 मिनट तक पत्थरबाजी का खेल चला. दोनों ओर से एक-दूसरे पर पत्थर फेंके गए. इसी बीच जमोगी गुट के महेश वर्मा को पत्थर लग गया और उनकी आंख के पास चोट आई. घाव से खून निकलते ही खेल रोक दिया गया. इसके बाद परंपरा के अनुसार महेश वर्मा के रक्त से मंदिर में मां भद्रकाली को तिलक लगाया गया. मेले में इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.
20 मिनट तक चला पत्थर फेंकने का खेल
धामी का पत्थर मेला अपनी अनूठी परंपरा के लिए देशभर में जाना जाता है. दीपावली के अगले दिन आयोजित होने वाले इस मेले में हर साल बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज के क्षेत्रों से भी लोग पहुंचते हैं. इस बार भी मेले में काफी भीड़ रही. पारंपरिक खेल शुरू होते ही दोनों गुटों के लोग निर्धारित स्थानों पर आमने-सामने आ गए. इसके बाद एक-दूसरे की ओर पत्थर फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ. करीब 20 मिनट तक चले इस खेल में दोनों तरफ से पत्थर फेंके गए. आखिर में जमोगी गुट के महेश वर्मा को पत्थर लगने से चोट आई और खून निकलने के बाद खेल रोक दिया गया.
राजपरिवार के सदस्य जगदीश सिंह ने बताया कि इस बार जमोगी गुट के महेश वर्मा को पत्थर लगा है. उनकी आंख के पास हल्की चोट आई और घाव से खून निकला. इसके बाद परंपरा के अनुसार उनके रक्त से मां भद्रकाली को तिलक लगाया गया. उन्होंने बताया कि महेश वर्मा को गंभीर चोट नहीं आई है. मौके पर मौजूद स्वयंसेवक उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले गए. फर्स्ट एड देने के बाद वह अपने घर चले गए.
राजदरबार से निकली शोभायात्रा, फिर शुरू हुआ मेला
मेले की धार्मिक और पारंपरिक रस्मों के बारे में मंदिर के मुख्य पुजारी भारद्वाज ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मेले के दिन शोभायात्रा की शुरुआत राजदरबार से हुई. इसके बाद तय परंपराओं के अनुसार पत्थर का खेल आयोजित किया गया. पुजारी भारद्वाज ने बताया कि पत्थर का खेल संपन्न होने के बाद इससे जुड़ी अन्य धार्मिक और पारंपरिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. सभी रस्में निर्धारित रीति-रिवाजों के अनुसार निभाई गईं.
नरबलि की प्रथा से जुड़ी है पत्थर मेले की मान्यता
धामी के पत्थर मेले के इतिहास को लेकर स्थानीय स्तर पर कई मान्यताएं और लोककथाएं प्रचलित हैं. स्थानीय मान्यता के अनुसार, पुराने समय में मां भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए यहां नरबलि की प्रथा थी. समय के साथ इस प्रथा को बंद कर दिया गया और इसकी जगह पत्थरों का पारंपरिक खेल शुरू हुआ. मान्यता के अनुसार, इस खेल में जब किसी व्यक्ति को पत्थर लगने से खून निकलता है तो उसी रक्त से मां भद्रकाली को तिलक लगाया जाता है. इसी परंपरा के तहत हर साल दीपावली के अगले दिन धामी में पत्थर मेले का आयोजन किया जाता है. रक्त निकलने के बाद खेल रोक दिया जाता है और आगे की धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं.
लोक संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की पहचान है धामी का मेला
इस आयोजन में राजपरिवार से जुड़ी परंपराओं, स्थानीय आस्था और ग्रामीण संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को स्थानीय लोग आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाते हैं. आधुनिक दौर में भी धामी का यह मेला अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. हर साल बड़ी संख्या में लोग इस अनूठे आयोजन को देखने पहुंचते हैं. इस बार भी करीब 20 मिनट तक चले पत्थर के खेल, महेश वर्मा को लगी चोट और मां भद्रकाली को रक्त तिलक लगाने की रस्म के साथ मेले की पारंपरिक प्रक्रिया पूरी हुई.
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