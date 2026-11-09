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धामी पत्थर मेले में 20 मिनट तक बरसे पत्थर, खून निकलते ही थमा खेल, जानें क्या है परंपरा

धामी का पत्थर मेला ( ETV BHARAT )

शिमला: शिमला जिले के धामी में दीपावली के अगले दिन सदियों पुरानी पत्थर मेले की परंपरा एक बार फिर निभाई गई. इस दौरान दो पारंपरिक गुटों के बीच करीब 20 मिनट तक पत्थरबाजी का खेल चला. दोनों ओर से एक-दूसरे पर पत्थर फेंके गए. इसी बीच जमोगी गुट के महेश वर्मा को पत्थर लग गया और उनकी आंख के पास चोट आई. घाव से खून निकलते ही खेल रोक दिया गया. इसके बाद परंपरा के अनुसार महेश वर्मा के रक्त से मंदिर में मां भद्रकाली को तिलक लगाया गया. मेले में इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

20 मिनट तक चला पत्थर फेंकने का खेल